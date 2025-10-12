คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
ไฟกำลังแรง อยากจะเร่งทำอะไรต่อมิอะไรให้เสร็จๆไปแต่ดูเหมือนสถานการณ์จะไม่ค่อยเป็นใจนัก เจอความติดขัดแทบจะทุกขั้นทุกตอน ต้องพยายามตั้งสติไว้อย่าหลวมตัวไปมีปากมีเสียงกับใครแต่หากเป็นการติเพื่อก่อก็ยังพอทำเนาซึ่งต้องควบคุมไม่ให้เกินเลยด้วย หลายสิ่งกว่าจะจัดให้เข้าที่เข้าทางได้ก็ยากมิใช่เล่น อาจจะถูกขัดจังหวะกลางครันขณะที่กำลังทำอะไรติดพันอยู่ก็ได้ เป็นช่วงที่ต้องการตัวช่วยที่มีความโปรเฉพาะด้านสำหรับภารกิจบางอย่าง ต้องการข้อมูลในเชิงลึกมากกว่าที่มีอยู่ในมือ ต้องเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยที่มิอาจทำตัวเป็นทองมิรู้ร้อนได้หรือตกอยู่ในสภาวการณ์ที่ทำให้ต้องตกกะไดพลอยโจนอะไรทำนองนั้น ได้รับโอกาสให้แก้มือในเรื่องที่เคยทำพลาดหรือต้องรับช่วงต่องานที่ผู้อื่นทำค้างไว้ให้แล้วเสร็จ
ด้านการเงิน มีรายรับจากหลายช่องทาง ได้โชคลาภหรือทุนทรัพย์จากผู้ใหญ่ มีลาภปาก ได้ของขวัญของฝากเป็นสินน้ำใจ แต่จากปัญหาเก่าๆยังทำให้ต้องเสียเงินในกระเป๋าอยู่เรื่อยๆ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบคนที่ถูกใจ รสนิยมเข้ากันได้ดีในทุกๆเรื่อง ส่วนคนมีคู่ เทคแคร์กันดี ไร้ปัญหา
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
มีความกระตือรือร้นมากขึ้นกว่าที่ผ่านๆมาหรือถูกสถาการณ์บังคับให้ต้องเอาจริงเอาจังอันเนื่องมาจากสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะทำการใดมักจะถูกนำไปเปรียบเทียบทั้งวิธีการและผลงานทั้งที่เป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม โครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูงต้องใช้ระยะเวลาเพื่อพิจารณาอีกพักใหญ่ มีโอกาสที่คุณจะได้แบ่งปันความรู้หรือเคล็ดลับที่มีให้กับผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคย ผู้ใหญ่จะเล็งเห็นศักยภาพบางด้านในตัวของคุณโดยบังเอิญ มีสิทธิ์ที่จะได้รับการทาบทามหรือถูกดึงตัวไปช่วยงานปิดทองหลังพระก็เป็นได้ ระวังจะโดนตัดหน้าหรือขโมยซีนไปแบบหน้าตาเฉยจากคนที่มีเส้นสาย จำเป็นที่จะต้องสำรวมวาจาให้มากไว้โดยเฉพาะหากต้องกล่าวพาดพิงผู้อื่นอาจจะเจองานเข้าโดยไม่รู้ตัว บางท่านอาจถูกโยกย้ายหรือเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไป
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่ แต่อย่ามือเติบนักเป็นใช้ได้ ควรใช้ของให้คุ้มกับราคาค่างวดที่จ่ายไปด้วย ซ่อมก่อนที่จะซื้อใหม่ อะไรที่ประหยัดได้ก็ควรทำ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้เงินเกินตัว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เพิ่งรู้ตัวว่าคนใกล้ตัวเป็นคนที่ใช่ ส่วนคนมีคู่ หวานไม่เกรงใจคนรอบข้าง
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
ยังคงได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่อง มีงานป้อนเข้ามาให้ทำไม่ขาด นับว่าเป็นโอกาสที่ได้ทำอะไรที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงได้เป็นตัวแทนขององค์กรหรือผู้ใหญ่ในภารกิจต่างๆ จะมีสังคมที่กว้างขวางกว่าเดิมได้ใช้สติปัญญาและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่คาราคาซังและเรื้อรังมานาน จะก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยเฉพาะท่านที่มีผู้บังคับบัญชาดีที่คอยส่งเสริมสนับสนุนลูกน้องแต่สำหรับบางท่านที่ถึงจะเก่งแต่แค่อยู่ผิดที่ไปหน่อยก็อย่าเพิ่งถอดใจอะไรที่ควรเป็นของคุณก็ยังเป็นของคุณวันยังค่ำแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่ง จะมีเหตุที่ทำให้ต้องเปลี่ยนแผนกะทันหัน ควรทำความเข้าใจในเรื่องของเอกสารและข้อมูลต่างๆให้ดีก่อนมิฉะนั้นจะเสียเปรียบได้คงต้องใคร่ครวญหลายตลบหน่อย
ด้านการเงิน รับมากจ่ายมาก แต่ยังมีไหลเข้ามาไม่ขาด เด็กเล็กทำเรื่องยุ่งให้ต้องเสียทรัพย์หรือต้องเสียค่ารักษาพยาบาล เกิดความผิดพลาดกับตัวเลขในบัญชีทำให้ต้องเสียเวลา
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอคนที่ทำให้คุณคลั่งไคล้และเป็นปลื้ม ส่วนคนมีคู่ เมื่องดใช้วาจาประชดประชัน ความสงบสุขจะบังเกิด
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
หยิบจับทำอะไรได้ไม่มากอย่างที่ตั้งใจ หลายเรื่องที่ยื่นหรือนำเสนอไปต้องรอการพิจารณาอนุมัติ มิอาจทำให้แล้วเสร็จได้ในคราวเดียว สัญญิงสัญญาที่เป็นแค่ลมปากก็อย่าเพิ่งเชื่อหรือวาดหวังไปไกลเกิน ต้องรอจังหวะอย่าไปเร่งรัดหรือเร่งเร้าให้มากจนเกินไปเพียงใช้การสังเกตการณ์และติดตามผลอยู่ห่างๆก็พอ ด้วยความที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งจึงมีคนนำเรื่องมาปรึกษาอยู่ไม่ขาดหรือเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งความคิดความเห็นกันที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่ก็เป็นได้ บางท่านจะได้รับการไหว้วานจากผู้ใหญ่ให้จัดการธุระบางอย่างให้ ได้ทำอะไรที่เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศหรือถือโอกาสปรับปรุงหรือจัดเก็บข้าวของที่รกๆให้ดูสะอาดตาหรือพยายามเรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวก็จะเป็นผลดีต่อตนเองมากยิ่งขึ้น
ด้านการเงิน หาง่ายใช้คล่อง แต่ก็ยังมีเข้ามาเติมในกระเป๋าอยู่เรื่อยๆ รายจ่ายจิปาถะเยอะ ได้ของคุณภาพไม่สมราคาเท่ากับว่าเสียเงินฟรี ถูกเอารัดเอาเปรียบ มีลาภปากหรือได้ขวัญถุงจากผู้ใหญ่
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนที่เล็งไว้เหมือนกัน ระวังจะเป็นคนเดียวกันกับเพื่อนล่ะ ส่วนคนมีคู่ ช่วงนี้ว่าอะไรก็ว่าตามกันเพื่อตัดปัญหา
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
การทำงานที่สอดประสานกันได้ไม่ดีย่อมที่จะมีปัญหาเป็นธรรมดา เจอคนที่ค่อนข้างจะเซ็นซิทีฟจึงต้องระวังน้ำเสียงที่จะใช้ด้วย จะได้ใช้ความชำนาญการเฉพาะตัวในการจัดการงานเฉพาะกิจตามคำสั่งหรือคำขอจากผู้ใหญ่ มีบางเรื่องที่ต้องขอความรู้หรือพึ่งทักษะของเพื่อนเก่าอยู่บ้าง จะมีเหตุให้ต้องผิดใจกันกับเพื่อนร่วมงาน บริวารสร้างความเดือดร้อนให้โดยไม่ตั้งใจแต่ก็ทำให้คุณต้องถูกตำหนิจนได้ เกิดความโกลาหลเบาๆทำเอานั่งแทบไม่ติดเลย ยังมีเรื่องให้ต้องรอลุ้นหรือรอคำตอบอยู่ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกสักพัก ควรยึดหลักของคุณธรรมและความถูกต้องไว้ดีที่สุด มิควรเห็นแก่ผลประโชน์ที่มีบางคนนำมาล่อหลอก ต้องโฉลกกับโรคเลื่อนไม่ว่าจะเกี่ยวกับการนัดหมายหรือเรื่องใดๆก็ตาม ควรสำรองแผนไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่เสียเวลาไปฟรีๆ
ด้านการเงิน หาเงินเก่ง แต่จะถืออยู่ในมือได้ไม่นาน มีเหตุให้ต้องจ่ายออกอยู่เรื่อย อะไรที่ถูกหยิบยืมไปเห็นทีว่าจะได้คืนยาก มีสิทธิ์ที่จะโดนชักดาบ ระวังโดนล้วงกระเป๋า ถูกเบียดเบียน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังเจอภาพลวงตา มิควรมองใครแค่เพียงเปลือกนอก ส่วนคนมีคู่ ต้องข่มอารมณ์ความไม่พอใจไว้ อย่าทำให้เรื่องราวต้องบานปลาย
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ทำการทุกสิ่งอย่างมีสติและมีความระแวดระวังให้มากเป็นพิเศษ ทำงานใหญ่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูง มีอุปสรรคให้ต้องฟันฝ่าหรือเป็นปัญหาในรูปแบบของการลองเชิงทดสอบเชาว์ปัญญา ข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณมีส่วนที่ทำให้เกิดความขลุกขลักทั้งติดขัดล่าช้าไม่ทันใจแต่ถ้ายิ่งใช้อารมณ์ก็จะยิ่งไปกันหญ่ ต้องการแนวร่วมเพื่อช่วยเหลือและผลักดันการดำเนินการบางอย่าง อาจจะต้องยอมรับข้อเสนอหรือข้อแลกเปลี่ยนด้วยความจำเป็น จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากวงในเมื่อพิจารณาและวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณเป็นอันมาก เป็นโอกาสที่จะได้ซึมซับประสบการณ์และเคล็ดลับบางประการจากการทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ ภารกิจทำให้ไม่ค่อยได้อยู่ติดที่นัก
ด้านการเงิน มาเร็วหมดไว ได้มาก็เพียงแค่ผ่านมือเท่านั้นเก็บงำไม่ค่อยได้ ส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องของหน้าตาและสุขภาพ คงต้องยั้งมือบ้างไม่ต้องจัดเต็มทุกรายการที่อยากได้หรอก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ส่อแววว่าจะได้คู่มาเคียงข้างซะแล้ว ส่วนคนมีคู่ ดูแลเอาใจใส่กันให้เสมอต้นเสมอปลายก็พอ
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ความคิดความอ่านจำเป็นต้องให้แยบคายกว่าเดิม ควรต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างให้สม่ำเสมอ งานที่ต้องกำกับดูแลแต่ละอย่างต้องใช้ต้นทุนความรู้ความสามารถสูง ต้องมีความพยายามที่จะขวนขวายเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะมีผู้ใหญ่คอยกางปีกปกป้องแต่คุณก็ต้องพร้อมที่จะผลักดันตนเองให้ก้าวหน้าด้วย เรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่ถึงเวลาที่จะต้องมีการพูดคุยกันถึงแผนการขั้นต่อไป อาจต้องมีการเจรจานอกรอบเกี่ยวกับการขอความร่วมมือและการสนับสนุนในบางเรื่องจากผู้ที่มีความกว้างขวางในแวดวง ต้องมีความหนักแน่น อย่าใช้อารมณ์นำหน้าเหตุและผลหรือเอาแต่ความคิดของตนเป็นใหญ่ จะได้หุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงานที่มีมุมมองไปในแนวทางเดียวกันทำงานเข้ากันได้เร็ว ชีพจรลงเท้า
ด้านการเงิน หาเก่ง มีรายได้หลายทาง แต่ใช้เงินเปลือง หาแต่เรื่องเสียเงิน เรื่องของสุขภาพผู้ใหญ่จะดูดทรัพย์ในกระเป๋า จัดสมดุลให้ดีด้วย ระวังจะสูญเงินฟรีหรือเสียประโยชน์จากความสะเพร่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เมื่อเจอคนที่ใช่ต้องสานต่อสัมพันธภาพไว้ให้ต่อเนื่อง ส่วนคนมีคู่ พูดคุยกันได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องที่ทำให้วงแตก
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
ถึงคราวที่จะต้องลุย ไม่มีสิ่งใดยากเย็นเกินพยายาม ต้องกล้าได้กล้าเสียแต่ก็ต้องไม่ประมาทหรือประเมินความสามารถคู่แข่งต่ำจนเกินไป ความท้าทายจะมีเข้ามาเป็นระยะ เป็นช่วงที่ต้องการความกระฉับกระเฉงว่องไวสูง ควรเตรียมตัวให้พร้อมไว้เสมอ จะได้สมุนบริวารที่ค่อนข้างจะเป็นงานจึงช่วยแบ่งเบาภาระได้มากพอสมควร จะมีการลงนามสัญญาตามที่ได้พูดจาตกลงกันไว้และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจมีได้ภายหน้าควรต้องทำความเข้าใจในพันธะผูกพันโดยละเอียด ข้อจำกัดในทางปฏิบัติดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายลงอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง บางท่านสบโอกาสที่จะได้บุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ซึ่งเป็นความตั้งใจแต่เดิม สิ่งที่เคยคิดเล่นๆอาจจะทำให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาก็เป็นได้แค่ต้องใช้ความอุตสาหะที่เข้มข้นขึ้น
ด้านการเงิน คล่องตัวดี หารายได้เข้ากระเป๋าได้อยู่เรื่อยๆ แต่ระวังจะหมดเปลืองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ฟุ้งเฟ้อจนเกินเหตุ ถูกหลอกให้ลงทุน มีปัญหาเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือเจอเช็คเด้ง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เป็นความต่างที่ลงตัว เคมีเข้ากันได้ดี ส่วนคนมีคู่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีในทุกเรื่อง
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
ได้รับผลดีจากความเปลี่ยนแปลงหลายประการ สมหวังกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาให้ทำ ได้ลงมือกับเรื่องที่หมายมั่นปั้นมือมานานสักที ได้ผู้หนุนหลังดีมีพาวเวอร์แรง การเจรจาติดต่อหรือการต่อรองใดๆได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าหรือดีกว่าที่คาดหมายไว้ เหมือนโชคจะเข้าข้างอะไรที่คิดว่ายากหรือแทบที่จะเป็นไปไม่ได้กลับได้มาแบบง่ายดายหรือเป็นไปในทางตรงข้ามเป็นเพราะได้พบที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้วยความบังเอิญ จะได้รับข้อเสนอบางอย่างที่น่าสนใจแต่คงต้องศึกษาในรายละเอียดอีกทีก่อนที่จะทำการตกลงใดๆ ได้ประโยชน์จากการติดสอยห้อยตามผู้ใหญ่หรือการให้ความสะดวกในการจัดการธุระบางอย่างให้ ได้อะไรที่เป็นกิจลักษณะหรือเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ความที่เป็นผู้มีอัธยาศัยดีทำให้ไปไหนใครๆก็ต้อนรับและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง แต่ต้องเพิ่มวินัยในการออม เงินทองจะเปลี่ยนมือไปไวมาก เจอของถูกใจเป็นต้องซื้อหามาเก็บไว้รอแจกจ่ายให้คนอื่นต่อไป ควรหาทางที่จะทำให้งอกเงยดีกว่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ปิ๊งคนในที่ทำงานหรือคนที่ต้องเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของงาน ส่วนคนมีคู่ อย่าทำให้บรรยากาศดีๆต้องเสียไปเพียงเพราะคำพูดไม่กี่คำ
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ภารกิจติดขัดด้วยเรื่องของงบประมาณทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปแบบไม่ลื่นไหล ไม่ค่อยได้ดั่งใจเลยสักอย่าง วิธีการที่ไช้อาจจะไม่เวิร์ค บางทีคงต้องข้ามเรื่องบางอย่างไปก่อนเนื่องด้วยยังมีสิ่งที่สำคัญกว่าต้องจัดการ ต้องเพิ่มความทะมัดทะแมงและแข็งขัน จำต้องเข้มงวดกับสมุนบริวารให้มากขึ้น แต่สิ่งใดที่อยู่นอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบและอำนาจการควบคุมก็อย่าได้เข้าไปแตะโดยมิได้รับเชิญ ต้องทำงานเฉพาะกิจบางอย่างร่วมกับคนที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมา ความคิดและมุมมองอาจจะสวนทางกันแต่ด้วยความที่เป็นมืออชีพก็จะทำให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาและขีดจำกัดหลายอย่างไปได้ เป็นโอกาสที่จะได้พิสูจน์ตัวเองใบทบาทที่ยากขึ้น จะได้รับรางวัลจากผลงานที่ผ่านมาหรือพลอยได้หน้าได้ตาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในผลงานนั้นๆ
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป มาและหมดอย่างรวดเร็ว มีเรายการจ่ายจ่อคิวรออยู่ล่วงหน้าแล้ว จะเกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน ความโปร่งใสทางการงินเป็นสิ่งสำคัญ ระวังเจอของเก๊ของปลอม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด บรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกมีสิทธิ์ที่จะทำให้คุณได้พบบางคนที่โดนใจ ส่วนคนมีคู่ ครอบครัวบอุ่น มีชีวิตชีวา
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
มีมากสิ่งที่ต้องจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทันตามกำหนดเวลา อาจจะต้องทำแบบนันสต๊อปเลยก็ได้ แต่การตัดสินใจเรื่องใดๆโดยพละการจะทำให้มีปัญหาตามมาภายหลังได้หรือการขัดคำสั่งโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็จะทำให้ผู้ใหญ่ขุ่นเคืองใจได้เช่นกัน มีเหตุให้ต้องเจอคู่ปรับเก่าหรือคู่กรณีเดิมแบบช่วยไม่ได้ ต้องข่มอารมณ์และเก็บอาการ จะมีตัวแปรบางอย่างที่ทำให้สถานการณ์ต้องพลิกผันไปหรือไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ซะทีเดียว ต้องปรับแผนและกลยุทธ์กันใหม่ แต่ก็ใช่ว่าจะเปล่าประโยชน์หรอกนะ เป็นจังหวะที่คุณจะมองเห็นโอกาสที่ผู้อื่นมองไม่เห็นหรือได้รับความกระจ่างในบางเรื่องมากขึ้น ควรต้องมีวาทศิลป์และความประณีตให้มากกว่าเก่า เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และอย่าล้ำเส้นใครก็พอดี
ด้านการเงิน หมุนคล่อง แต่มีภาระที่ต้องจ่ายชำระหรือใช้หนี้ที่ติดค้างอยู่ มิอยู่ในฐานะที่จะใช้จ่ายเกินความจำเป็นได้ ต้องประคับประคองไว้อย่าให้หมดไปก่อนเวลาอันควรล่ะ พึ่งพาคนอื่นลำบากนัก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักไม่สดใส คล้ายๆว่าจะมีคู่แข่ง ส่วนคนมีคู่ ใส่ใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันก็พอ
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลายอย่างถึงแม้ว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาบางจุดอยู่บ้าง สมองโล่งความคิดแล่น มีจินตนาการที่สร้างสรรค์จนคนอื่นตามแทบไม่ทัน ฝีมือเป็นที่ยอมรับ ได้เป็นตัวหลักหลายงาน มีความสามารถในการปรับตัวที่ดีในทุกสถานการณ์ ทำงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานทุกคนได้เป็นอย่างดี ผู้ใหญ่ไว้วางใจให้ทำภารกิจพิเศษที่ต้องการความเชื่อใจสูง อาจจำเป็นต้องเดินทางแบบปัจจุบันทันด่วน สำหรับการขยับขยายหรือต่อยอดใดๆควรต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป การเจรจาหรือการทำสัญญาข้อตกลงต้องมีความละเอียดลออและพิถีพิถันให้มากขึ้น บทที่จะได้อะไรมาก็มักเป็นไปแบบไม่คาดคิดบางทีแทบจะไม่ต้องลงทุนลงแรงแต่อย่างใดก็มีผู้มาเสนอให้สิ่งสำคัญคือควรต้องได้มาอย่างถูกต้องปราศจากนัยยะและความเคลือบแฝงใดๆเพราะผลที่ตามมาจะไม่คุ้มกัน
ด้านการเงิน รายได้ส่วนใหญ่ล้วนมาจากน้ำพักน้ำแรง ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า แต่คงต้องรูจักกินรู้จักใช้ให้มากขึ้น อย่ายอมเสียไปกับอะไรๆง่ายจนเกินไป ระวังถูกหลอกหรือทรัพย์สินสูญหาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม มีคนเข้ามาวอแวมากกว่าปกติ ส่วนคนมีคู่ หวานชื่นกันดีหลังจากที่ได้ปรับความเข้าใจกัน