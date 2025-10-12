โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนสนุกฉลองฮาโลวีนทั่วไทย

ต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลฮาโลวีน ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนทุกคนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสนุกกับหลากหลายกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ในบรรยากาศแฟนตาซีที่พร้อมจัดเต็มครบทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดแฟนซีทั้งรุ่นหนูน้อยและผู้ใหญ่, บ้านผีสิงสุดระทึก, มุมถ่ายภาพธีมหลอน, กิจกรรมเวิร์กช็อป, โชว์ความสามารถ ไปจนถึงกิจกรรมเกมและการแข่งขันต่างๆ ภายใต้ธีมฮาโลวีน พร้อมเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสนุกให้กับทุกเจนเนอเรชันในครอบครัวอย่างจุใจ อาทิ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร วันที่ 25 ต.ค. 68 – 31 ต.ค. 68 สัมผัสประสบการณ์สุดหลอนส่งท้ายเดือนกับบ้านผีสิง “HAUNTED HOUSE” ที่จะเปลี่ยนบรรยากาศศูนย์การค้าให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสยอง สนุกครบจบได้ทั้งครอบครัว
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร วันที่ 27 ต.ค. 68 – 2 พ.ย. 68 ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนไปกับ “HAUNTED HOUSE” บ้านผีหลอนที่พร้อมท้าทายความกล้าของทุกคน ไม่ว่าจะมาคนเดียวหรือมากันเป็นแก๊ง ก็ต้องสะกดใจให้แน่น แล้วมาเจอความระทึกในแบบที่คุณคาดไม่ถึง
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์ วันที่ 25 ต.ค. 68 – 2 พ.ย. 68 กล้าแค่ไหนมาลอง! กับ “โรงเรียนผีสิง #ห้องเรียนเฮี้ยน” ที่จะพาคุณดิ่งสู่ประสบการณ์ความหลอนในตำนาน กับบรรยากาศสยองขวัญแบบจัดเต็มทุกโสตประสาท ท้าให้ลอง!
โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี วันที่ 26 ต.ค. 68 ปล่อยจินตนาการไปกับกิจกรรม “HALLOWEEN CONTEST” การประกวดแต่งกายแฟนซีสุดมันส์ในธีมหลอน ที่พร้อมให้คุณได้โชว์ความคิดสร้างสรรค์ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี วันที่ 25 ต.ค. 68 – 26 ต.ค. 68 ส่งท้ายเดือนด้วยบรรยากาศสุดแฟนตาซีในกิจกรรม “HALLOWEEN PARTY” ที่ขอชวนทุกคนมาแดนซ์ในธีมหลอนกับการแข่งขันลีลาศและไลน์แดนซ์ สนุกเต็มอารมณ์ในสไตล์ฮาโลวีน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน วันที่ 31 ต.ค. 68 สนุกส่งท้ายเดือนกับกิจกรรม “HAPPY HALLOWEEN” พบกับการประกวดหนูน้อยฮาโลวีนสุดน่ารัก พร้อมการแสดงความสามารถจากเด็กนักเรียน กิจกรรมเวิร์กช็อป และของรางวัลมากมาย
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน วันที่ 26 ต.ค. 68 เตรียมพบกับความสนุกแบบหลอนๆ กับ “HALLOWEEN CONTEST” ชวนทุกคนร่วมแต่งกายในธีมฮาโลวีนสุดครีเอทีฟ พร้อมขึ้นเวทีประชันความคิดสร้างสรรค์ ชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัล
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี วันที่ 25 ต.ค. 68 เติมสีสันความหลอนให้เทศกาลฮาโลวีนกับ “HAPPY HALLOWEEN CONTEST” ขอเชิญน้อง ๆ ร่วมแต่งกายแฟนซีตามไอเดียสร้างสรรค์ แล้วขึ้นเวทีเดินแฟชั่นโชว์ พร้อมชิงเงินรางวัลรวมสูงสุดถึง 10,000 บาท
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง วันที่ 31 ต.ค. 68 ต้อนรับวันฮาโลวีนด้วยเสียงหัวเราะและความสามารถของน้องๆ ในกิจกรรม “HALLOWEEN KIDS TALENT” เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้โชว์พลังความสามารถ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมและของรางวัลอีกมากมายในธีมฮาโลวีนสุดสดใส
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ วันที่ 25 ต.ค. 68 – 31 ต.ค. 68 สัมผัสความสยองแบบเต็มขั้นใน “HALLOWEEN CARNIVAL 2025” กับบ้านผีสิงสุดหลอน และกิจกรรมฮาโลวีนอีกมากมาย ที่จะพาคุณไปลุยโลกแฟนตาซีแบบสุดประทับใจ และวันที่ 31 ต.ค. 68 ปิดท้ายเดือนด้วยขบวน “TROOP HALLOWEEN” สุดแฟนซีจากเหล่าผีสายแฟ ที่จะออกมาเซอร์ไพรส์พร้อมของขวัญสุดพิเศษ และเติมสีสันให้ค่ำคืนฮาโลวีนสนุกยิ่งกว่าที่เคย
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี วันที่ 25 ต.ค. 68 “HAPPY HALLOWEEN” ที่จะพาน้อง ๆ มาสัมผัสบรรยากาศลี้ลับแสนสนุก พร้อมการแสดงดนตรีจาก Yamaha Music School ที่ผสานความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไว้ในงานเดียว
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี วันที่ 25 ต.ค. 68 ต้อนรับวันฮาโลวีนด้วยรอยยิ้มกับกิจกรรม “HAPPY HALLOWEEN” ขบวนพาเหรดผีน้อยตัวจิ๋วสุดน่ารัก ที่พร้อมมอบความสนุก ความสดใส และความสุขให้กับทุกครอบครัวในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยจินตนาการ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด วันที่ 26 ต.ค. 68 ปลดปล่อยพลังแฟชั่นในกิจกรรม “HALLOWEEN FASHION SHOW” ที่ชวนทุกคนมาร่วมแต่งชุดแฟนซีสุดจี๊ด แล้วเฉิดฉายบนรันเวย์อย่างมั่นใจ พร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดครีเอทีฟ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง วันที่ 25 ต.ค. 68 – 2 พ.ย. 68 ท้าความกล้าใน “HALLOWEEN FEST” ที่ยกบ้านผีสิงสุดหลอนมาไว้กลางศูนย์การค้าฯ พร้อมสนุกกับกิจกรรม Trick or Treat และอิ่มอร่อยไปกับตลาดนัดของกินในบรรยากาศฮาโลวีนแบบจัดเต็ม
โรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช วันที่ 25 ต.ค. 68 ร่วมสนุกต้อนรับเทศกาลสุดหลอนในงาน “HALLOWEEN FASHION SHOW” ที่จะพาน้อง ๆ ผีน้อยสุดน่ารักมาวาดลวดลายบนรันเวย์ พร้อมร่วมกิจกรรมสุดสนุกแบบไม่มีค่าใช้จ่าย
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี วันที่ 11 ต.ค. 68 ร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขใน “HAPPY HALLOWEEN” ที่จะพาเหล่าหนูน้อยฮาโลวีนมาสร้างสีสันบนเวที ด้วยการเดินแบบ โชว์ร้อง และเต้นในบรรยากาศสุดน่ารักที่คุณไม่ควรพลาด
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์ วันที่ 24 ต.ค. 68 – 2 พ.ย. 68 สัมผัสความหลอนแบบเต็มขั้นในกิจกรรม “HAUNTED HOUSE” ที่มาพร้อมบ้านผีสิงสุดสยอง และการประกวด “Halloween Contest” สำหรับหนูน้อยผีสุดน่ารัก เตรียมชุดให้พร้อมแล้วมาปล่อยพลังแฟนซีสุดขำปนหลอนกัน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี วันที่ 25 ต.ค. 68 – 2 พ.ย. 68 เตรียมใจให้พร้อมใน “HAUNTED HOUSE” บ้านผีสิงสุดหลอนที่จัดเต็มทั้งเสียง แสง และเซอร์ไพรส์ขนหัวลุก กล้าจริงต้องลอง! งานนี้รับรองความสยองแบบไม่มีใครเหมือน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ วันที่ 25 ต.ค. 68 – 26 ต.ค. 68 เตรียมพบกับความสนุกในธีมหลอนกับ “HALLOWEEN CONTEST” ปาร์ตี้สุดหลอนที่รวมพลเหล่าผี วิญญาณ และความแฟนซีมาไว้ในที่เดียว พร้อมการประกวดและกิจกรรมสุหลอน, วันที่ 25 ต.ค. 68 – 26 ต.ค. 68 สายถ่ายภาพห้ามพลาดกับ “HUNTER PHOTO SPOT” จุดถ่ายภาพธีมฮาโลวีนสุดครีเอตที่ตกแต่งอย่างจัดเต็ม รอต้อนรับทุกคนมาสร้างโมเมนต์พิเศษสุดขนลุก และ วันที่ 25 ต.ค. 68 – 31 ต.ค. 68 ขอเชิญเข้าสู่ “ห้องเล่า ตำนานหลอน” เทศกาลฮาโลวีนที่รวมเรื่องเล่าสุดหลอน พร้อมโปรโมชันพิเศษ
นอกจากนี้ ยังมีหลากหลายกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น งานเทศกาลอาหาร งานคอนเสิร์ต งานศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา งานประกวดแข่งขันอี-สปอร์ต กิจกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยง เวทีโชว์ความสามารถ เวิร์กช็อป รวมถึงมหกรรมสินค้าและอาหารเจ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมายย ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ที่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และอิเวนต์ใหม่ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)
#โรบินสันไลฟ์สไตล์ #RobinsonLifestyle