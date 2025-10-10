ไฮไลต์นาฬิกาแบรนด์ดัง เลือกเสริมความแกร่งให้บุคลิก

ห้างเซ็นทรัล จัดงาน CENTRAL INTERNATIONAL WATCH FAIR 2025 มหกรรมนาฬิกาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี พบไฮไลต์ของแบรนด์นาฬิกาดังชั้นนำระดับโลกกว่า 100 แบรนด์ กับการเปิดตัวนาฬิกาคอลเลกชันใหม่ครั้งแรกกว่า 25 รุ่น, รุ่นลิมิเต็ดอิดิชัน 11 รุ่น และรุ่นเอ็กซ์คลูซีฟ 9 รุ่นเฉพาะที่เซ็นทรัล วันนี้-4 พ.ย. 68 วันนี้คัดสรรบางรุ่นมาอวดโฉมกัน
นาฬิกาลิมิเต็ดอิดิชัน Seiko x PDM Thailand Limited Edition รุ่น Seiko Prospex x PDM จากแบรนด์ Seiko ที่ร่วมกับ PDM เพียง 500 เรือนทั่วโลก
ครั้งแรกกับการฉลอง 30 ปี แบรนด์ The Citizen กับคอลเลกชัน The Citizen Limited Edition Exclusive Central 2 รุ่นในไทย นำโดย The Citizen NC0207-07A และ AQ4102-01X
Casio เปิดตัวรุ่น MRG-B5000HT-1DR เฉพาะที่เซ็นทรัลชิดลม เพียง 10 เรือน และครั้งแรกกับ รุ่น MTG-B4000-1ADR
Garmin เปิดตัวรุ่น Venu4 ที่เซ็นทรัลชิดลมและเซ็นทรัลทุกสาขา
Rado รุ่น Captain Cook R32223408
Mido รุ่น Multifort TV Big Date Special Edition
Tissot รุ่น Ballade 30MM AUTO COSC
Hamilton Khaki Field รุ่น Power Reserve
Orient Star รุ่นลิมิเต็ดอิดิชัน RE BW0005N มีเพียง 3 เรือน และรุ่น RE-BT0007L มีเพียง 8 เรือน