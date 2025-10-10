4 บ้านประจำตระกูลชื่อดัง ศูนย์รวมวงศาคณาญาติทุกเจนฯ

มีคำพูดที่ว่า ไม่มีที่ไหนจะอบอุ่นเท่ากับที่บ้าน ซึ่งในเทศกาลสำคัญ อย่างปีใหม่ สงกรานต์ เหล่าผู้คนต่างที่ได้หยุดยาว ก็ต่างพากันกลับ “บ้าน” ไปหาครอบครัว กราบไหว้ญาติผู้ใหญ่ ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับลูกๆ หลานๆ โดยเฉพาะตระกูลใหญ่ นามสกุลดัง ก็ยิ่งมีการรวมตัวกันแบบไม่ธรรมดา มีการพบปะสมาคม สังสรรค์กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาทุกเจนเนอเรชั่น ในสถานที่สำคัญของใจ อย่าง บ้านประจำตระกูล หรือเรือนพักตากอากาศที่ต่างจังหวัด จะยิ่งใหญ่อบอุ่นขนาดไหนลองไปดูกัน
เริ่มจากที่แรกต้องยกให้กับ “ตระกูลจิราธิวัฒน์” แห่งเซ็นทรัล ที่มีบ้านประจำตระกูลหลังใหญ่อยู่ในย่านศาลาแดง ด้วยความเป็นตระกูลใหญ่ที่มีสมาชิกทั้ง 4 เจนเนอเรชั่นรวมกันหลายร้อยคน และยิ่งขยับขยายออกไปเรื่อยๆ
แต่ไม่ว่าจะมีสมาชิกเยอะขนาดไหน ก็ยังมีความผูกพันเหนียวแน่น ถึงขนาดมีธรรมนูญครอบครัว มีสภาครอบครัว คอยดูแลสมาชิกทุกคน และมีหลักธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกคนเคารพ ด้วยความที่มีสมาชิกเยอะ ซึ่งบางรายก็อยู่ต่างประเทศ แต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในวันตรุษจีน ลูกหลานและเขยสะใภ้ จะพากันมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้า ที่บ้านศาลาแดงหลังนี้ เพื่อพูดคุยทำความรู้จักกันแบบครบถ้วน สานสายสัมพันธ์แห่งจิราธิวัฒน์ให้เหนียวแน่นยาวนานต่อไป
ถัดมาเป็นอีกหนึ่งตระกูลใหญ่ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อย่าง “เพ็ญชาติ” ซึ่งเพิ่งจัดงานฉลองครบรอบ 110 ปีของตระกูลไป เมื่อราว 2 เดือนก่อน รวบรวมบุตรหลานนับร้อยชีวิต มาชุมนุมกันที่ “บ้านพระยาอรรถกฤตนิรุตติ์ (ชม เพ็ญชาติ)”
เรือนโบราณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เป็นมรดกตกทอดของลูกหลานในตระกูล จนตอนนี้ทายาทรุ่นที่ 3 อย่าง “เสริม เพ็ญชาติ” ได้เข้ามาทำนุบำรุงซ่อมแซมเรือนไทยประยุกต์อายุกว่า 100 ปีนี้ เก็บสถาปัตยกรรมทรงคุณค่านี้ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เชยชม
อีกเรือนโบราณอายุร่วมร้อยปีคือ “ตำหนักทิพย์” ของ “ตระกูลไกรฤกษ์” บนถนนราชวิถี ย่านสามเสน ที่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 ทรงมีดำริให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 และกลายเป็นที่พักของตระกูลไกรฤกษ์มาถึง 5 เจนเนอเรชั่น
ซึ่งที่นี่ถูกบำรุงรักษาอย่างดี และเป็นอาคารสถาปัตยกรรมรูปแบบ Tudor Revival จากฝีมือของสถาปนิกฝรั่งที่ออกแบบอาคารดังๆ อย่าง ตึกเทวาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ พระตำหนักในพระราชวังสนามจันทร์ ฯลฯ นอกจาก ตำหนักทิพย์แล้ว ในบริเวณโดยรอบยังมีอาคารพักอาศัยอีกหลายหลังของตระกูลนี้ อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่
ปิดท้ายกันที่ “บ้านรวมสุข” ที่ริมหาดหัวหิน สถานที่แห่งความสุขของลูกๆ หลานๆ ของ “ตระกูลสารสิน” ที่มีมาตั้งแต่พจน์ สารสิน และสานต่อมาถึงทุกวันนี้ซึ่งเจนเนอเรชั่นที่ 5 ได้มาวิ่งเล่นที่ริมทะเลแห่งนี้
ซึ่งสมาชิกในครอบครัวแม้จะแต่งออก เปลี่ยนนามสกุลไปหลากหลาย ทั้ง ลิ่มอติบูลย์, ปังศรีวงศ์, เตชะอุบล แต่ทุกคนยังรักใคร่กลมเกลียวกันแบบสุดๆ มีการนัดรวมตัวสังสรรค์กันอยู่ตลอด จัดทริปประจำปีไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และในทุกเทศกาลสำคัญ อย่าง ปีใหม่ สงกรานต์ ก็ไม่ลืมกลับมารวมตัวกันพักผ่อน ที่บ้านพักชายทะเลหลังนี้แบบพร้อมหน้าพร้อมตา
เริ่มจากที่แรกต้องยกให้กับ “ตระกูลจิราธิวัฒน์” แห่งเซ็นทรัล ที่มีบ้านประจำตระกูลหลังใหญ่อยู่ในย่านศาลาแดง ด้วยความเป็นตระกูลใหญ่ที่มีสมาชิกทั้ง 4 เจนเนอเรชั่นรวมกันหลายร้อยคน และยิ่งขยับขยายออกไปเรื่อยๆ
แต่ไม่ว่าจะมีสมาชิกเยอะขนาดไหน ก็ยังมีความผูกพันเหนียวแน่น ถึงขนาดมีธรรมนูญครอบครัว มีสภาครอบครัว คอยดูแลสมาชิกทุกคน และมีหลักธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกคนเคารพ ด้วยความที่มีสมาชิกเยอะ ซึ่งบางรายก็อยู่ต่างประเทศ แต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในวันตรุษจีน ลูกหลานและเขยสะใภ้ จะพากันมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้า ที่บ้านศาลาแดงหลังนี้ เพื่อพูดคุยทำความรู้จักกันแบบครบถ้วน สานสายสัมพันธ์แห่งจิราธิวัฒน์ให้เหนียวแน่นยาวนานต่อไป
ถัดมาเป็นอีกหนึ่งตระกูลใหญ่ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อย่าง “เพ็ญชาติ” ซึ่งเพิ่งจัดงานฉลองครบรอบ 110 ปีของตระกูลไป เมื่อราว 2 เดือนก่อน รวบรวมบุตรหลานนับร้อยชีวิต มาชุมนุมกันที่ “บ้านพระยาอรรถกฤตนิรุตติ์ (ชม เพ็ญชาติ)”
เรือนโบราณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เป็นมรดกตกทอดของลูกหลานในตระกูล จนตอนนี้ทายาทรุ่นที่ 3 อย่าง “เสริม เพ็ญชาติ” ได้เข้ามาทำนุบำรุงซ่อมแซมเรือนไทยประยุกต์อายุกว่า 100 ปีนี้ เก็บสถาปัตยกรรมทรงคุณค่านี้ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เชยชม
อีกเรือนโบราณอายุร่วมร้อยปีคือ “ตำหนักทิพย์” ของ “ตระกูลไกรฤกษ์” บนถนนราชวิถี ย่านสามเสน ที่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 ทรงมีดำริให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 และกลายเป็นที่พักของตระกูลไกรฤกษ์มาถึง 5 เจนเนอเรชั่น
ซึ่งที่นี่ถูกบำรุงรักษาอย่างดี และเป็นอาคารสถาปัตยกรรมรูปแบบ Tudor Revival จากฝีมือของสถาปนิกฝรั่งที่ออกแบบอาคารดังๆ อย่าง ตึกเทวาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ พระตำหนักในพระราชวังสนามจันทร์ ฯลฯ นอกจาก ตำหนักทิพย์แล้ว ในบริเวณโดยรอบยังมีอาคารพักอาศัยอีกหลายหลังของตระกูลนี้ อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่
ปิดท้ายกันที่ “บ้านรวมสุข” ที่ริมหาดหัวหิน สถานที่แห่งความสุขของลูกๆ หลานๆ ของ “ตระกูลสารสิน” ที่มีมาตั้งแต่พจน์ สารสิน และสานต่อมาถึงทุกวันนี้ซึ่งเจนเนอเรชั่นที่ 5 ได้มาวิ่งเล่นที่ริมทะเลแห่งนี้
ซึ่งสมาชิกในครอบครัวแม้จะแต่งออก เปลี่ยนนามสกุลไปหลากหลาย ทั้ง ลิ่มอติบูลย์, ปังศรีวงศ์, เตชะอุบล แต่ทุกคนยังรักใคร่กลมเกลียวกันแบบสุดๆ มีการนัดรวมตัวสังสรรค์กันอยู่ตลอด จัดทริปประจำปีไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และในทุกเทศกาลสำคัญ อย่าง ปีใหม่ สงกรานต์ ก็ไม่ลืมกลับมารวมตัวกันพักผ่อน ที่บ้านพักชายทะเลหลังนี้แบบพร้อมหน้าพร้อมตา