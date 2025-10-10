“อเล็กซองดร์ กรีมัลดี” ลูกติดคิงโมนาโก โชว์มาดนายแบบเทียบดาราฮอลลีวู้ด

เรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นหนุ่มโสด ที่น่าสนใจคนใหม่ของยุโรป “อเล็กซองดร์ กรีมัลดี” หนุ่มลูกครึ่งผิวสีวัย 22 ปี ลูกติดนอกสมรสของ เจ้าชายอัลแบต์ แห่งโมนาโก กับนิโคล กอสต์ สาวสามัญชน ที่พระองค์คบหาสนิทสนมยาวนานหลายปี ก่อนจะเข้าพิธีเสกสมรสกับ เจ้าหญิงชาร์ลีน เขาจึงเป็นลูกชายคนโตของเจ้าชาย โดยมีพี่น้องร่วมพระบิดาด้วยกันอีก คือ จัสมิน เกรซ พี่สาวต่างมารดา และน้องฝาแฝด เจ้าหญิงกาเบรียลล่า และเจ้าชายจาคส์
อเล็กซองดร์ ได้รับการยอมรับจากเจ้าชายอัลแบรต์ พร้อมทั้งให้ช่วยงานราชวงศ์ และได้รับการดูแลใกล้ชิดจากครอบครัว เขารับจ๊อบเป็นนายแบบ พร้อมกับช่วยภารกิจของพระบิดา และตอนนี้เริ่มออกงานสังคม ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์โมนาโก ซึ่งล่าสุดให้เข้าร่วมงานกาล่าในฐานะ ทูตของมอนติคาโลบีช คลับ องค์กรของราชวงศ์ ร่วมกับเสด็จอา เจ้าหญิงสเตฟานีและครอบครัว
ภายในงานซึ่งจัดโดย ดาราฮอลลีวู้ดคนดัง อีวา ลองโกเลีย มีผู้ร่วมงานจากหลากหลายอาชีพ ทั้งเซเลบริตี มหาเศรษฐี เชื้อพระวงศ์ต่างๆ แต่ไฮไลต์เด่นตกไปอยู่ที่ อเล็กซองดร์ ที่มาในสูทสุดเนี้ยบและร่างสูงโปร่ง พร้อมรอยยิ้มพิมพ์ใจ ทำเอาสาวๆ ใจละลาย รวมไปถึงสาวฮอลลีวู้ด อย่าง อีวา ที่ดูท่าจะหลงเสน่ห์นายแบบหนุ่มคนนี้อยู่ไม่น้อย แถมเขายังไปอวดโฉมมาดเท่ให้งานปารีสแฟชั่นวีกที่ผ่านมา ร่วมกับลูกพี่ลูกน้องทายาทสมาชิกราชวงศ์โมนาโกอีกด้วย