คู่ซี้ด้านสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน จับความเรียบโก้ผสานฝีมือช่างไทย

Floétique และ Stanley ผนึกกำลังในฐานะคู่ซี้ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดย Floétique เปิดตัวชุด Athleisure ภายใต้ “D’Après Sport 2025” ซึ่งนำนวัตกรรมผ้ายั่งยืนสุดล้ำจากอิตาลี มาผสานการออกแบบและตัดเย็บซิกเนเจอร์ของแบรนด์ที่เรียบโก้ และนำเสนอแอกเซสซอรีที่ผสานเรื่องความยั่งยืน จากคอลเลกชันวินเทจคลับของ Stanley คู่กับ upcycled cup holder ที่ Floétique ได้ออกแบบพิเศษสำหรับ Stanley ไปจนถึง Charms จักสาน ที่เป็นงานฝีมือโดยช่างฝีมือไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ฤดูกาลนี้ Floétique เปิดตัว D’Après Sport คอลเลกชันที่เปรียบเสมือนบทกวีที่มีความเคลื่อนไหวอย่างไพเราะ เสมือนการเขียนจดหมายรักถึงจังหวะแห่งชีวิตสมัยใหม่ จากพลังสู่ความสงบ จากแรงบันดาลใจสู่ความอ่อนช้อย คอลเลกชันนี้หยั่งรากในความยั่งยืน และความงดงามเหนือกาลเวลา กำหนดนิยามใหม่ให้กับแอธลีเชอร์ว่า เป็นความหรูหราที่เคลื่อนไหวได้อย่างลื่นไหล จากคอร์ตสู่คาเฟ่ จากท้องถนนสู่การเดินทางไกล
งานเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจัดขึ้น ณ The Botanical House กรุงเทพฯ เต็มไปด้วยอินฟลูเอนเซอร์และนักแสดงชื่อดัง ที่เป็นแฟนคลับของแบรนด์ นอกจากนี้สินค้าในคอลเลกชันนี้ จะพร้อมวางจำหน่ายที่ป๊อปอัพบูติก Floétique (Central Chidlom, Siam Paragon) และทางออนไลน์ทั่วโลกที่ floetique.com