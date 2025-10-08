ไฮโซพาเหรดปั๊มลูกกันเป็นว่าเล่น แค่ลืมตาดูโลกก็เตรียมตัวดัง!

ช่วงนี้ดูเหมือนจะมีข่าวที่น่ายินดี ให้ชาวโซเชียลได้ดีใจไปกับหลายคู่รักที่กำลังร่วมกันสร้างครอบครัว หลังจากที่ใช้ชีวิตคู่กันมาสักระยะ ก็ถึงเวลาดีใจด้วยอีกครั้ง เมื่อกำลังจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ โดยมีทายาทมาเป็นโซ่ทองคล้องความผูกพันของทั้งคู่ แม้ว่าก่อนหน้าที่ยังไม่มีทายาท หลายคู่ก็มักจะเลี้ยงน้องหมา น้องแมว ไว้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว แต่หลังจากที่เคยมีสัตว์เลี้ยงเป็นลูก ตอนนี้เบบี๋ตัวจริงกำลังจะมากันแล้ว หลังจากนี้ก็จะมีไฮโซตัวน้อยๆ ออกมาประดับแวดวงสังคมกันอีกหลายคน
เริ่มกันที่ว่าที่คุณแม่ป้ายแดงสายติสต์ “ปลาเข็ม-กรัชเพชร อิสสระ” หลังจากที่แต่งงานกับแฟนหนุ่ม "ปุณณ์ จันทรัศมี" เมื่อปลายปีที่แล้ว ใช้ชีวิตคู่เดินทางท่องเที่ยวกันมาสักพัก ก็ได้เวลาปั๊มเบบี๋ จนในที่สุด ก็ประกาศข่าวดีให้เพื่อนฝูงและคนในครอบครัว ดีใจไปกับการเตรียมตัวต้อนรับเจ้าตัวน้อยของตัวเองบ้าง
สาวปลาเข็มค่อยๆ เก็บความทรงจำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของลูกคนแรกของเธอ ตั้งแต่การตรวจครรภ์ด้วยตัวเอง และเข้าสู่กระบวนการอัลตราซาวน์ เช็คความแข็งแรงของลูกน้อย ซึ่งคาดว่าน่าจะมีกำหนดคลอดช่วงต้นปีหน้า
ส่วนเรื่องน่ายินดีในโลกบันเทิงก็คือเ มื่อ “อนันดา เอเวอริ่งแฮม” ได้ออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่า ภรรยาสาว “แนต-ณิชชา ธนลงกรณ์” ได้ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับโพสต์ภาพอัลตร้าซาวด์เบบี๋น้อย และข้อความ “Future boss arriving shortly” เพื่อประกาศข่าวดีนี้ แฟนคลับ ดารา และคนใกล้ชิดต่างแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีล่วงหน้า กับบทบาทคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงที่กำลังจะมาถึง สำหรับคู่นี้ แม้จะแต่งงานกันมาตั้งแต่ปี 2566 แต่ทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้เร่งเรื่องการมีลูก เพราะอยากใช้เวลาในช่วงแรกกับการท่องเที่ยว และสร้างชีวิตคู่ก่อน ครอบครัวใหม่กำลังจะเติบโตอีกก้าว หลังจากรอคอยมานาน
อีกหนึ่งข่าวดีของคนในวงการบันเทิง สำหรับคู่รักคนดัง “ฟลุ๊ค–เกริกพล มัสยวาณิช” และ “นาตาลี เจียรวนนท์” ที่ล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาเผยข่าวสุดน่ายินดีว่า กำลังจะมีลูกคนที่สองแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ได้ต้อนรับลูกสาวคนแรก “น้องนาตาชา” ที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดู ซึ่งครั้งนี้ก็ถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่ต่างเฝ้ารอด้วยความตื่นเต้น และเต็มไปด้วยความสุข โดยทั้งคู่ยังได้เผยภาพโมเมนต์อบอุ่นพร้อมรอยยิ้มแห่งความยินดีที่แฟนๆ ต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม คราวนี้จะยิ่งอบอุ่นและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอน
สำหรับคู่รักที่คบกันมาอย่างยาวนาน และแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาหลายปี เรียกว่าเป็นคู่รักที่ไปไหนไปกัน “ริน-ศรินญา มหาดำรงค์กุล” และ “เกิ้ล-ไมเคิล เบลนีย์ เดวิดสัน” หลังจากที่แต่งงานกันมา 4 ปีกว่า ก็ได้เวลาประกาศข่าวดีการมีทายาทคนแรก จากที่ก่อนหน้านี้มีน้องหมาน้องแมว ที่ช่วยกันเลี้ยงเหมือนลูก คราวนี้ลูกน้อยตัวจริงมาสักที เป็นการเติมเต็มครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ