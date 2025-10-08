5 มหาเศรษฐีแสนล้านชาวยิว เบื้องหลังทุนสงครามอิสราเอล

ขณะที่ “สงครามกาซา” ซึ่งสหประชาชาติลงมติแล้วว่า เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ก็ยิ่งเกิดการเคลื่อนไหวของเด็ก Gen Z ที่พากันเรียกร้องบอยคอตเหล่าคนดัง ที่โพสต์โชว์ของกินของใช้ แบรนด์สัญชาติอเมริกา ด้วยเชื่อว่าเป็นการสนับสนุนสงครามทางอ้อม ทั้งที่จริงแล้ว ถ้าอยากจะบอยคอตละก็ มามุ่งที่เหล่าผู้ซึ่งบริจาคเงินสนับสนุนสงครามนี้ อย่าง พวกมหาเศรษฐีชาวยิวที่ร่ำรวยลำดับต้นๆ ของอเมริกาเหล่านี้ดีกว่า อย่าง 5 คนที่มีทรัพย์สินแสนล้านขึ้นไป ที่ได้มาเป็นผู้สนับสนุนที่ทรงอิทธิพลที่สุด ในบรรดากลไกทางเศรษฐกิจและการเมืองของอิสราเอล
:: ไมเคิล บลูมเบิร์ก
นักธุรกิจและนักการเมืองของพรรคเดโมแครต ผู้ก่อตั้ง Bloomberg L.P. และ Bloomberg Television เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กในปี 2002-2013 และเคยประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2020 แต่พ่ายแพ้หลายครั้ง เขาได้ทุ่มเงินมากกว่า 27.8 ล้านดอลลาร์ ให้กับอิสราเอลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงโครงการริเริ่มขนาดใหญ่เพื่อฟื้นฟูเทศบาล 65 แห่ง ที่อิสราเอลได้รับความเสียหายจากความขัดแย้ง
:: แลร์รี เอลลิสัน
ผู้ร่วมก่อตั้ง Oracle และเจ้าของ TikTok คนปัจจุบัน หนึ่งในกลุ่มแรกๆ ที่ตระหนักถึงผลกระทบของอินเตอร์เน็ตต่อธุรกิจ และกำหนดความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากเป็นหุ้นส่วนใน Oracle แล้ว เขายังเป็นเจ้าของเกาะลานาอีของฮาวายเกือบทั้งหมด และลงทุนในพื้นที่อื่นๆ รวมถึง Skydance ซึ่งได้เข้าซื้อกิจการ Paramount Global ในการสนับสนุนอิสราเอล เขาได้ทุ่มทุนให้กับกลุ่มต่างๆ เช่น Friends of the Israel Defense Forces และเคยพยายามเสริมกำลังชุมชนเมืองชานแดนของอิสราเอลมาอย่างยาวนาน
:: บิล แอคแมน
หรือ “วิลเลียม อัลเบิร์ต แอคแมน” มหาเศรษฐีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือว่าตัวเองเป็นนักลงทุนที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมือง นิตยสาร Forbes ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของเขาเมื่อเดือนเมษายน 2025 ไว้ที่ 8.9 พันล้านดอลลาร์ ติดอันดับ 308 ของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก แอคแมนใช้อิทธิพลของเขาในหมู่ชนชั้นนำชาวอเมริกัน ในการแถลงข่าวและคัดกรองบุคคลสำคัญ ที่ต่อต้านเสียงสนับสนุนปาเลสไตน์
:: ยาน คูม
มหาเศรษฐีนักธุรกิจพันล้านชาวอเมริกันเชื้อสายยูเครน หนึ่งในผู้ก่อตั้ง WhatsApp หลังจากที่เฟซบุ๊กเข้าซื้อกิจการบริษัทเมื่อปี 2014 เขาก็ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของเฟซบุ๊ก และออกจากเฟซบุ๊กในปี 2018 จากการจัดอันดับของ Forbes เมื่อปี 2022 มูลค่าทรัพย์สินของคูมอยู่ที่ 9.8 พันล้านดอลลาร์ ติดอันดับ 206 บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก และเขามีทรัพย์มากพอที่จะเจียดเงินและอิทธิพลของตนเอง สนับสนุนอิสราเอลผ่านองค์กรที่เรียกว่า AIPAC
:: มาร์ก เบนิออฟฟ์
ประธานบริษัท Salesforce และเจ้าของนิตยสาร Time ที่เขาซื้อกิจการจาก Meredith Media Group ในราคา 190 ล้านดอลลาร์ เมื่อปี 2022 นิตยสาร Forbes เคยประเมินมูลค่าทรัพย์สินของเบนิออฟฟ์ไว้ที่ 8.1 พันล้านดอลลาร์ เมื่อปี 2019 เขาบริจาคเงิน 9 แสนดอลลาร์ ให้กับมูลนิธิ Team Trees เพื่อโครงการปลูกต้นไม้ซึ่งก่อตั้งโดย MrBeast รวมถึงการกุศลเพื่อจัดหาเงินทุนสนับสนุนแคมเปญทางทหารให้กับอิสราเอล