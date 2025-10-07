4 สาวสวยรวยเก่งโปรไฟล์เลิศ ทายาทมหาเศรษฐีตัวท็อป

เกิดเป็นไวรัลในโลกอินเตอร์เน็ต เมื่อสไตลิสต์โพสต์ภาพเกสต์สาวสวยลุคคลาสสิก จาก มิลาน แฟชั่น วีก ของแบรนด์ โบเตก้า ของ “อีฟ จ๊อบส์” ลูกสาวคนเก่งของ “สตีฟ จ๊อบส์” ผู้ล่วงลับ ทำเอาผู้คนฮือฮาในความงามของทายาทผู้ก่อตั้ง Apple คนนี้ ซึ่งอีฟก็ไม่ได้เป็นลูกสาวมหาเศรษฐีคนเดียว ที่เหมาครบทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ วันนี้จะพาคุณไปส่องกันว่าสาวๆ ที่ทั้งสวย รวย เลิศ เป็นทายาทของตระกูลดัง มีใครน่าจับตามองบ้าง?
เริ่มจาก “อีฟ จ๊อบส์” ลูกสาวคนเล็กของสตีฟ จ๊อบส์ วัย 27 ปี จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แถมยังเก่งกาจด้านการขี่ม้า ชนะรางวัลการประกวดระดับประเทศมาแล้ว ด้วยความสวยขนาดนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่เธอเคยรับจ๊อบเป็นนางแบบ ไปเดินในแฟชั่นวีก แถมยังมีแคมเปญร่วมกับแบรนด์ดังๆ อีกมากมาย
ถัดมาเป็นลูกสาวของ “บิลล์ เกตส์” ซึ่งเป็นลูกสาวคนสุดท้องเช่นกัน มีชื่อเต็มๆ ว่า “ฟีบี้ อเดล เกตส์” อายุ 23 ปี เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเช่นกัน แต่จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บันฑิตด้านชีววิทยา ตอนนี้กำลังทำธุรกิจของตัวเอง ร่วมหุ้นกับเพื่อนๆ เปิดแพลตฟอร์มเกี่ยวกับแฟชั่นที่ชื่อว่า Phia ที่มุ่งสนับสนุนแฟชั่นแบบยั่งยืน และค้นหาดีลที่ดี่ที่สุดให้กับเหล่านักชอป แถมเธอยังเป็นนักบัลเล่ต์มากความสามารถที่ผ่านการฝึกที่จูลิยาร์ดมาแล้ว
ส่วน “จอร์จีน่า บลูมเบิร์ก” ลูกสาวคนเล็กวัย 42 ปีของ “ไมเคิล บลูมเบิร์ก” เจ้าพ่อสื่อผู้ทรงอิทธิพลและอดีตนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์ก เธอจบการศึกษาด้านแฟชั่นจาก พาร์สันส์ ในนิวยอร์ก เป็นนักขี่ม้าตัวยง จนเลือกทำเป็นอาชีพมากว่า 20 ปีแล้ว ทั้งแข่งขัน ประกวด และมีทีมแข่งของตัวเอง ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นสาวใจบุญช่วยงานการกุศล และบริจาคเงินให้กับกองทุนเพื่อสังคมอยู่ตลอด
ข้ามมาฝั่งอังกฤษกันบ้าง “ฮอลลี่ แบรนสัน” ลูกสาวคนโตวัย 43 ปี ของ “เซอร์ริชาร์ด แบรนสัน” ที่ตอนนี้พักงานด้านสาธารณสุข ตามที่จบมาจากคณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยลอนดอน และทำงานในโรงพยาบาลมานานหลายสิบปี หันกลับมาช่วยพ่อบริหารธุรกิจ เห็นสวยหวานแบบนี้เธอเป็นนักผจญภัยตัวยง ไม่ว่าจะปีนเขา วิ่งมาราธอน เล่นเซิร์ฟ เธอทำได้หมด