มิ้ม-รัตนวดี ร่วมเผยสไตล์สาวหวาน พร้อมกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟโชว์จาก PERSES

MEILINDA เครื่องสำอางสัญชาติไทย ที่มีประสบการณ์และอยู่ในวงการเครื่องสำอางมามากกว่า 25 ปี มีการสะท้อนตัวตน และถ่ายทอด DNA ของแบรนด์ได้อย่างลงตัว ด้วยความตั้งใจ ในการสร้างสินค้าออกมาด้วยความรัก ตามสโลแกน “Made with Love” และในคอลเลคชั่น Chiffon Ribbon นี้ ต้องการสื่อถึงของขวัญที่สวยงาม ที่เราตั้งใจมอบให้กับลูกค้า คอลเลคชั่น Chiffon Ribbon นี้ แบรนด์ MEILINDA ได้ทำแพ็กเกจจิ้งดีไซน์สำหรับฝาและตลับขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ เพื่อสื่อสารถึงแนวคิดตามสโลแกน “Made with love” ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จริงๆ
โดยในงานได้เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ประกอบไปด้วย Chiffon Ribbon Blush / Chiffon Ribbon Highlight / Chiffon Ribbon Contour และ Chiffon Ribbon Eye Palette ที่สามารถตอบโจทย์สาว ๆ ให้มีความมั่นใจในการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Chiffon Ribbon Blush พาเลท 4 เฉดสี ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งแบบเดี่ยวๆ หรือสามารถใช้งานปัดร่วมกันได้ เพื่อสร้างลุคหลากหลายได้ในพาเลทเดียว เนื้อบางเบาแต่อัดแน่นไปด้วยพิกเมนต์ทีให้สีชัดเจน แต่ยังคงเบลนด์ให้ฟุ้งได้ง่าย มือใหม่ก็ใช้ได้ไม่โป๊ะ มือโปรก็ใช้เบลนด์ไล่เฉดได้ เป็นพาเลทโทนสี Cool Tone / Warm Tone ปัดแล้วแก้มป๊อปขึ้น แก้มเด็ก สีสวย ปัดแบบเลเยอร์ ปัดตามจุดต่างๆ หน้าแก้ม/ปลายจมูก/ปลายคาง
Chiffon Ribbon Highlight ครบทั้งโทนชมพู ฟ้า ขาวคริสตัล และทอง เหมาะสําหรับการไฮไลต์ทัวใบหน้า เนื้อชิมเมอร์ละเอียดสูง (Ultra-Fine Glow) สะท้อนแสงให้ความเป็นธรรมชาติ ไม่วาวจนเกินไป เบลนด์ง่าย เบลอรูขุมขน เหมาะสําหรับผิวทุกประเภท รวมถึงคนที่มีรูขุมขนกว้าง ฟินิชแบบผิวสุขภาพดี ออกแบบเฉดสีเพื่อ Match ได้กับทุกโทนผิว
Chiffon Ribbon Contour พาเลทคอนทัวร์ครบทุกเฉดสําหรับการสร้างมิติทั่วใบหน้า ประกอบไปด้วยแป้งไฮไลท์สีขาวเนื้อแมทท์ สำหรับปัดสร้างแสง-เงาเฉพาะจุด ไปจนถึงคอนทัวร์สีน้ำตาลอมเทา น้ำตาลกลาง และน้ำตาลเข้ม การแต่งหน้าจะคอมพลีทมากขึ้น มิติของใบหน้าจะเปลี่ยนไป ถ้าใช้ไฮไลท์-คอนทัวร์ ใช้ได้ตั้งแต่มือใหม่ จนถึงมือโปร เป็นตลับที่คุ้มมากๆ
ในงานครั้งนี้ ถือเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกที่สุดแสนยิ่งใหญ่ของแบรนด์ MEILINDA โดยมีนักแสดงสาว อย่าง มิ้ม - รัตนวดี วงศ์ทอง สาวรุ่นใหม่ที่มีสไตล์และคาแรกเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์พิเศษสมกับคอนเซปต์ Chiffon Ribbon และภายในงานยังพบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน PERSES ที่เรียกเสียงกรี้ดห้างแตกให้กับลานลิฟท์แก้วเซ็นทรัลเวิลด์ อย่างสนั่นหวั่นไหว อีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษจากศิลปินให้กับเหล่าแฟนคลับ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย อาทิเช่น ถ่าย Photobooth / รับโยเกิร์ตจาก Yogurt Land / Makeup Station ที่จัดเต็มให้ได้ทดลองสีจริงอย่างจุใจครบทุกพาเลท จาก MEILINDA “Chiffon Ribbon Collection”