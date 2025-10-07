มาแล้ว! found & found ชวนช้อปพาฟินสวยรับฮาโลวีน กับโปรโมชันสุดปัง “HALLOWOW…ลดเต็ม 10” ที่จะพาทุกคนได้ช้อปสนุกกับบิวตี้ไอเทมเด็ดมากมายกว่า 3,500 รายการ โปรนี้ไม่มีหลอก เพราะลดคุ้มจนคุณต้องกรี๊ด ลดหนักจัดเต็มสูงสุดถึง 50% แค่นั้นยังไม่พออัดโปรปัง ลดเพิ่มทั้งร้านแบบไม่มีกั๊ก
ช้อปสินค้าครบ 10 ชิ้น ลดเพิ่ม 10%
ช้อปสินค้าครบ 5 ชิ้น ลดเพิ่ม 7%
ช้อปสินค้าครบ 3 ชิ้น ลดเพิ่ม 5%
ใครอยากสวยเป๊ะรับฮาโลวีน แบบไม่มีโป๊ะ! ก็เตรียมลิสต์ให้พร้อมแล้วไปช้อปกับบิวตี้ไอเทมราคาพิเศษที่จะเสกความสวยรับวันหลอนให้คุณก่อนใคร ช้อปมันส์ยันคืนปล่อยผี กับบิวตี้ไอเทมยอดฮิตมากมายที่จะแลนด์ดิ้งจากญี่ปุ่นและเกาหลีมาให้เลือกช้อปกันแบบจุใจ มีครบทั้งสกินแคร์ เมคอัพ บอดี้โลชั่น แฮนด์ครีม เจลอาบน้ำ แชมพู และอื่น ๆ อีกเพียบ อาทิเช่น WHIPPED, colorgram, BEYOND, TEA TREE, CANMAKE, Arumik, Prieclat U, Jmella, MATSUGE OMOI และอีกมากมาย จัดหนักจัดเต็มรับฮาโลวีน โปรคุ้มแบบนี้…น้องผียังอยากช้อป! รีบมาช้อปรับวันหลอนได้แล้วที่ร้าน found & found ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2568 เท่านั้น!
สำหรับลูกค้าที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว found & found เพียงสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิพิเศษแบบจัดเต็ม อาทิเช่น ส่วนลด 10% รับของขวัญพิเศษในเดือนเกิด และช้อปสะสมคะแนน blueplus+ พร้อมอัปเดตกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดทั้งปีผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิกhttps://bit.ly/foundnfound-line