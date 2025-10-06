xs
ยูนิโคล่ ชวนค้นหายีนส์ที่ใช่ ผ่านเวิร์คชอป Find Your Perfect Fit of UNIQLO JEANS

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดิว – จิรวรรตน์ และ นานิ – หิรัญกฤษฎิ์
ยูนิโคล่ จัดเวิรค์ชอป Find Your Perfect Fit of UNIQLO Jeans ให้ได้ค้นหากางเกงยีนส์ที่เหมาะสมกับรูปร่างที่แท้จริงและสไตล์โปรดของแต่ละคน โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Body Shape Analysis ที่จะวิเคราะห์เจาะลึกรูปร่างแบบต่างๆ ว่าเหมาะหรือสามารถสวมใส่ยีนส์ทรงไหนได้บ้าง ให้ได้ค้นพบกับ ‘ยีนส์ที่ใช่ ใส่ความมั่นใจในสไตล์คุณ’ พร้อมร่วมเวิร์คชอปไปกับสองหนุ่มสายยีนส์อย่าง นานิ – หิรัญกฤษฎิ์ และ ดิว – จิรวรรตน์


กางเกงยีนส์เป็นไอเทมที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ด้วยความทนทานจึงนิยมใช้เป็นชุดทำงาน และได้รับการออกแบบให้เข้ากับแต่ละยุคสมัยนั้นๆ มากขึ้น แต่กางเกงยีนส์ก็ไม่เคยตกยุคหรือถูกลืมเลือนไปในตู้เสื้อผ้าไม่ว่าจะยุคใดก็ตาม กางเกงยีนส์จึงเป็นไอเทมที่ยูนิโคล่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากเสียงตอบรับของผู้สวมใส่อย่างแท้จริง และจากไอเทมคลาสสิก ยูนิโคล่ได้ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านยีนส์โดยเฉพาะที่ Jeans Innovation Center ในลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่การออกแบบเส้นด้ายและเนื้อผ้า เพื่อเลือกสรรวัสดุที่ดูดีเมื่อสวมใส่และสวมใส่สบายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในกิจกรรมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้รูปทรงต้องทันสมัยและร่วมสมัย โดยมีการปรับขนาดและสัดส่วนอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ซิลูเอตที่เหมาะสมกับรูปร่างของผู้คนในแต่ละภูมิภาค และสุดท้ายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเลเซอร์และการฟอกขั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์กางเกงยีนส์คุณภาพสูงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างประณีตก่อนส่งถึงมือทุกคน สู่ UNIQLO Jeans กางเกงยีนส์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน ผู้นำแห่ง LifeWear ที่สะท้อนถึงอิสรภาพของผู้สวมใส่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยใด

โค้ชมินท์ Body Analysis
โค้ชมินท์ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Personal Color และ Style จาก The Image Signature Academy แชร์ทริกในการเลือกกางเกงยีนส์ให้เหมาะกับรูปร่างของแต่ละคนว่า “ก่อนอื่นเราต้องรู้จักตัวเองก่อน ว่ารูปร่างเราเป็นแบบไหน รู้ว่าจุดเด่นและจุดด้อยของเราคืออะไร และเรามีวิธีจะดึงจุดเด่นนั้นมากลบจุดด้อยในการแต่งตัวได้อย่างไรบ้าง และที่สำคัญ ต้องรู้ใจตัวเองว่าตัวเองชอบใส่กางเกงยีนส์ทรงไหน ทั้งหมดนี้จะช่วยให้แต่ละคนเลือกกางเกงยีนส์ที่ใช่ได้ตรงกับตัวตนของเรามากที่สุด เพราะสิ่งที่เราชอบ เป็นตัวเรา จะสะท้อนความมั่นใจในสไตล์ของแต่ละคนออกมาอย่างไม่ต้องพยายาม”


และสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจในรูปร่างของตัวเอง ยูนิโคล่มีทริกในการสังเกตรูปร่างของคุณมาให้ลองวิเคราะห์กันดังต่อไปนี้

Body Analysis รูปร่างผู้หญิง


หุ่นสามเหลี่ยมคว่ำ (Inverted Triangle Shape) หุ่นสามเหลี่ยมคว่ำ คือ หุ่นที่สัดส่วนช่วงบนของร่างกายใหญ่กว่าช่วงล่าง มีขนาดสะโพกเล็ก ช่วงขาเพรียว

กางเกงยีนส์ที่เหมาะกับหุ่นสามเหลี่ยมคว่ำ

กางเกงยีนส์ขาตรง (Straight Jeans)
- ทรงเรียบ ไม่รัดรูป ช่วยให้ช่วงล่างดูสมดุลกับช่วงบน
- เหมาะกับลุคแคชชวลที่ไม่เน้นสะโพกมากเกินไป

กางเกงยีนส์ทรงกว้าง (Wide-Leg Jeans)
- เพิ่มวอลลุ่มให้ช่วงสะโพกและต้นขา
- ช่วยดึงสายตาไปที่ช่วงล่าง ลดความเด่นของไหล่

กางเกงยีนส์ทรงโค้ง (Curve Jeans)
- ทรงนี้จะมีการออกแบบให้เน้นเส้นโค้งของสะโพก
- เหมาะมากสำหรับสาวหุ่นสามเหลี่ยมคว่ำที่อยากเพิ่มความมีมิติให้รูปร่าง

ทริคการแมตช์กางเกงยีนส์ให้ปัง
· ใส่เสื้อผ้าที่เรียบช่วงไหล่ เช่น เสื้อคอกลม หรือเสื้อที่ไม่มีดีเทลช่วงบน
· เลือกเสื้อเข้ารูปช่วงเอว หรือเสื้อครอป เพื่อเน้นสัดส่วนช่วงล่าง
· ใช้สีเข้มช่วงบน และสีอ่อนช่วงล่าง เพื่อบาลานซ์สายตา


หุ่นลูกแพร์ (Pear Shape) หุ่นลูกแพร์ คือ หุ่นที่ช่วงล่างของร่างกายใหญ่กว่าช่วงบน มีขนาดสะโพกใหญ่ ไหล่แคบ

กางเกงยีนส์ที่เหมาะกับหุ่นลูกแพร์

กางเกงยีนส์สีเข้ม ไม่มีลาย
- สีเข้มช่วยลดความเด่นของสะโพก
- ลายเรียบหรือไม่มีลายจะไม่ดึงสายตาไปที่ช่วงล่าง

กางเกงยีนส์ทรงกว้าง (Wide-Leg Jeans)
- ทรงหลวมช่วงขา ช่วยให้สะโพกดูสมดุลกับไหล่
- เพิ่มความโปร่งและไม่เน้นสัดส่วนช่วงล่างมากเกินไป

หลีกเลี่ยงกางเกงยีนส์รัดรูป (Skinny Jeans)
- เพราะจะเน้นสะโพกและต้นขา ทำให้ช่วงล่างดูใหญ่ขึ้น

ทริคการแมตช์กางเกงยีนส์ให้ปัง
· เลือกเสื้อ สีอ่อนกว่ากางเกง เพื่อดึงสายตาขึ้นด้านบน
· ใส่ เสื้อลายทางขวาง หรือ เสื้อแขนพอง เสื้อมีฮู้ด เพื่อเพิ่มวอลลุ่มช่วงไหล่
· เล่นเลเยอร์ ด้วยเสื้อคลุมหรือแจ็คเก็ต เพื่อเพิ่มมิติให้ช่วงบน


หุ่นนาฬิกาทราย (Hourglass Shape) หุ่นนาฬิกาทราย คือ หุ่นที่ช่วงบนและช่วงล่างของร่างกายสมส่วน เห็นช่วงเอวชัดเจน

สำหรับสาวๆ หุ่นนาฬิกาทราย (Hourglass Shape) ที่มีสัดส่วนช่วงไหล่และสะโพกใกล้เคียงกัน และมีช่วงเอวคอดเด่น เคล็ดลับการแต่งตัวคือ เน้นส่วนเว้าส่วนโค้งตามธรรมชาติ โดยเฉพาะช่วงเอว และสามารถใส่กางเกงยีนส์ได้หลากหลายทรง

กางเกงยีนส์เอวสูง (High-Waisted Jeans)
- ช่วยเน้นช่วงเอวคอดให้ชัดเจน
- ทำให้รูปร่างดูยาวและสมส่วนมากขึ้น

กางเกงยีนส์ทรงตรง / ทรงบู๊ตคัท / ทรงกระบอก / ทรงสกินนี่
- หุ่นนาฬิกาทรายสามารถใส่ได้ทุกทรง
- แต่ควรเลือกทรงที่ ไม่บดบังช่วงเอว เช่น ทรงที่เข้ารูปช่วงเอว หรือใส่กับเข็มขัดเพื่อเน้นสัดส่วน

เข็มขัดหรือดีเทลช่วงเอว ไม่ว่าจะเป็นกางเกงทรงไหน ถ้าเพิ่มเข็มขัดหรือดีเทลช่วงเอว จะช่วยดึงสายตาไปที่จุดเด่นของหุ่นได้ดี

ทริคการแมตช์กางเกงยีนส์ให้ปัง
· เสื้อเข้ารูป / เสื้อผ้ายืดหยุ่น เน้นสัดส่วนช่วงบนให้ดูสมดุลกับช่วงล่าง
· เสื้อครอป โชว์ช่วงเอวคอดได้อย่างมั่นใจ
· ใส่ชายเสื้อเข้าในกางเกง เทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยเน้นช่วงเอวและทำให้ลุคดูเป๊ะขึ้น

หลีกเลี่ยงเสื้อโอเวอร์ไซส์มากเกินไป เพราะจะกลบสัดส่วนที่สวยตามธรรมชาติของหุ่นนาฬิกาทราย


หุ่นสี่เหลี่ยม (Rectangle Shape) หุ่นสี่เหลี่ยม คือ หุ่นที่ช่วงบนและช่วงล่างของร่างกายไม่ต่างกันมาก เห็นช่วงเอวไม่ชัดเจน

กางเกงยีนส์ที่เหมาะกับหุ่นสี่เหลี่ยม

กางเกงยีนส์สีเฟด (Faded Jeans)
- สีเฟดช่วยเพิ่มมิติให้ช่วงล่าง ดูมีลูกเล่นและไม่เรียบจนเกินไป
- ดึงสายตาไปที่ช่วงขาและสะโพก ช่วยให้รูปร่างดูมีทรง

กางเกงยีนส์ทรงกว้าง ขาโค้ง (Curve Pants)
- ทรงนี้ออกแบบให้มีความโค้งช่วงสะโพกและต้นขา
- ช่วยสร้าง การหลอกตา ให้รูปร่างดูมีส่วนเว้าโค้งมากขึ้น

กางเกงยีนส์ทรงกว้าง (Wide-Leg Jeans)
- เพิ่มวอลลุ่มช่วงล่าง ทำให้ช่วงเอวดูคอดลงเมื่อเทียบกับสะโพก
- เหมาะกับการแมตช์กับเสื้อที่เน้นช่วงเอว

ทริคการแมตช์กางเกงยีนส์ให้ปัง
· เลือกเสื้อที่ เน้นช่วงเอว เช่น เสื้อที่มีดีเทลช่วงเอว หรือใส่เข็มขัด
· เพิ่มวอลลุ่มช่วงบน เช่น เสื้อเชิ้ตที่เอาชายเสื้อเข้ากางเกง หรือเสื้อมีดีเทลช่วงไหล่
· เลือกชุดที่มี ลวดลาย หรือทรงที่ไม่รัดรูปมาก เพื่อให้ดูมีมิติ
· ถ้าอยากดูสูงขึ้น ให้แมตช์เสื้อและกางเกงใน โทนสีเดียวกัน

วิเคราะห์สไตล์ที่ใช้สำหรับรูปร่างของสาวๆ เพิ่มเติม พร้อมคำแนะนำไอเทมที่เหมาะกับคุณได้ที่
https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/cp/body-analysis/women

Body Analysis รูปร่างผู้ชาย


หุ่นสามเหลี่ยมคว่ำ (Inverted Triangle Shape) ผู้ชายหุ่นสามเหลี่ยมคว่ำ คือ รูปร่างช่วงไหล่ค่อนข้างกว้าง และมีสะโพกแคบ

สำหรับผู้ชายหุ่นสามเหลี่ยมคว่ำ (ช่วงไหล่กว้าง ขาเล็ก) ถ้าอยากเน้นเรื่อง “กางเกงยีนส์” โดยเฉพาะ เคล็ดลับคือการเลือกทรงที่ช่วยให้ช่วงล่างดูสมดุลกับช่วงบน โดยไม่ทำให้ขาดูเล็กเกินไป

กางเกงยีนส์ที่เหมาะกับหุ่นสามเหลี่ยมคว่ำ

กางเกงยีนส์ทรงตรง (Straight-Leg Jeans)
- ทรงนี้ช่วยให้ขาดูมีน้ำหนัก ไม่เล็กจนเกินไป
- เหมาะกับการบาลานซ์รูปร่างโดยรวมให้ดูสมส่วน

กางเกงยีนส์ทรงปกติ (Regular Fit Jeans)
- ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป
- ช่วยให้ช่วงขาดูมีวอลลุ่มพอดี ไม่ขัดกับช่วงไหล่ที่กว้าง

กางเกงยีนส์ทรงกระบอก (Tapered หรือ Relaxed Fit)
- ถ้าชอบความสบายแต่ยังอยากให้ดูมีทรง
- ทรงนี้จะช่วยให้ขาดูไม่เล็ก และยังคงความเรียบร้อยของลุค

หลีกเลี่ยงกางเกงยีนส์รัดรูป (Skinny Jeans)
- เพราะจะทำให้ขาดูเล็กลงไปอีก และยิ่งเน้นช่วงไหล่ให้ดูใหญ่ขึ้น

ทริคการแมตช์กางเกงยีนส์ให้ปัง
· เลือกกางเกงยีนส์ที่มีสีเข้ม หรือมีเท็กซ์เจอร์เล็กน้อย เพื่อเพิ่มมิติให้ช่วงขา
· ถ้าอยากดูสูงขึ้น ให้เลือกกางเกงที่ยาวพอดีข้อเท้า และแมตช์กับรองเท้าสีใกล้เคียงกัน
· ใส่คู่กับเสื้อดีไซน์เรียบ เช่น เสื้อโปโลหรือเชิ้ตพอดีตัว เพื่อไม่เน้นช่วงไหล่มากเกินไป


หุ่นสี่เหลี่ยม (Rectangle Shape) ผู้ชายหุ่นสี่เหลี่ยม คือ รูปร่างที่ช่วงไหล่และสะโพก มีความกว้างพอๆ กัน ไม่แตกต่างกันมาก

กางเกงยีนส์ที่แนะนำ

กางเกงยีนส์ขาตรง (Straight Jeans)
- ทรงนี้ช่วยให้ช่วงล่างดูเรียบและไม่เน้นสะโพกมากเกินไป เหมาะกับการบาลานซ์หุ่นโดยรวม

กางเกงทรงกว้าง (Wide Pants)
- เพิ่มวอลลุ่มให้ช่วงสะโพกและขา ช่วยให้หุ่นดูสมดุลกับช่วงไหล่ที่กว้าง

กางเกงยีนส์ทรงโค้ง (Curve Jeans)
- ทรงนี้จะช่วยสร้างเส้นโค้งให้กับรูปร่าง ทำให้ดูมีสะโพกมากขึ้น และลดความเด่นของช่วงไหล่

ทริคการแมตช์กางเกงยีนส์ให้ปัง
· เลือกเสื้อที่มีดีเทลช่วงเอว เช่น เสื้อครอป หรือเสื้อที่เข้ารูปช่วงล่าง
· หลีกเลี่ยงเสื้อที่มีฟองน้ำเสริมไหล่ หรือดีเทลเยอะช่วงบน
· ใช้สีเข้มช่วงบน และสีอ่อนช่วงล่าง เพื่อดึงสายตาไปที่สะโพก


หุ่นวงรี (Oval Shape) ผู้ชายหุ่นวงรี คือ รูปร่างที่มีหน้าท้องชัด ไหล่แคบดูกลมบริเวณลำตัวช่วงบน

สำหรับผู้ชายหุ่นวงรี (Oval Shape) ซึ่งมีลักษณะรูปร่างที่ช่วงลำตัวดูกลม มีหน้าท้อง และไหล่แคบ เคล็ดลับการแต่งตัวคือ การพรางหน้าท้องและสร้างเส้นแนวตั้งให้รูปร่างดูเพรียวขึ้น โดยเฉพาะการเลือก “กางเกงยีนส์” ที่ช่วยเสริมลุคให้ดูสมดุลและมั่นใจมากขึ้น

กางเกงยีนส์ที่เหมาะกับหุ่นวงรี

กางเกงยีนส์ทรงพอดีตัว หรือหลวมเล็กน้อย (Regular / Relaxed Fit Jeans)
- ทรงที่ไม่รัดรูปจนเกินไป ช่วยให้รูปร่างดูสมดุล
- ไม่เน้นหน้าท้องหรือสะโพกมากเกินไป

กางเกงยีนส์ที่มีดีเทลกระเป๋าด้านข้าง (Cargo-Style Jeans)
- เพิ่มมิติให้ช่วงขา ช่วยเบี่ยงเบนสายตาจากหน้าท้อง
- เหมาะกับลุคแคชชวลที่ดูมีสไตล์

หลีกเลี่ยงกางเกงยีนส์เอวต่ำ หรือเนื้อผ้าแนบเนื้อ
- เพราะจะเน้นหน้าท้องและทำให้รูปร่างดูตัน
- ควรเลือกกางเกงเอวกลางหรือเอวสูงเล็กน้อย เพื่อช่วยเก็บหน้าท้อง

ทริคการแมตช์กางเกงยีนส์ให้ปัง
· ใส่เสื้อ สีเข้ม เพื่อพรางช่วงลำตัว
· เลือกเสื้อ พอดีตัวหรือหลวมเล็กน้อย ไม่รัดรูป
· ใส่ แจ็คเก็ตทรงตรง / เสื้อสูท เพื่อสร้างเส้นแนวตั้งให้รูปร่างดูยาวขึ้น
· เลือกเสื้อ คอวี หรือเชิ้ตเปิดกระดุมบน เพื่อเปิดช่วงคอและลดความตัน
· เสื้อลายทางแนวตั้ง ช่วยให้ดูเพรียวขึ้นและมีมิติ


วิเคราะห์สไตล์ที่ใช้สำหรับรูปร่างของหนุ่มๆ เพิ่มเติม พร้อมคำแนะนำไอเทมที่เหมาะกับคุณได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/cp/body-analysis/men

ค้นหา กางเกงยีนส์หลากหลายทรงจากยูนิโคล่ ที่ตอบโจทย์ทุกหุ่น ไม่ว่าจะหุ่นสามเหลี่ยมคว่ำ หุ่นลูกแพร์ หุ่นนาฬิกาทราย หุ่นสี่เหลี่ยม หรือหุ่นวงรี ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ใส่ได้แบบมั่นใจ เพราะแต่ละทรงถูกออกแบบมาให้ช่วย “เสริมจุดเด่น” และ “พรางจุดที่ไม่มั่นใจ” ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นทรงตรง ทรงกว้าง ทรงโค้ง หรือทรงเข้ารูป ก็มีให้เลือกครบ แถมแมตช์ง่ายกับเสื้อผ้าหลายสไตล์อีกด้วย ใครมีหุ่นแบบไหนก็ใส่ยีนส์ได้แบบมีสไตล์ในแบบของตัวเองเลย!https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/jeans/women







