เอ็ม ดิสทริค จัดแคมเปญ SHOPAHOLIC และ CRAZY DELICIOUS

เอ็ม ดิสทริค จับมือบัตรเครดิตยูโอบี, บัตรเครดิตทีทีบี และสายการบินแอร์มาเก๊า จัดแคมเปญ SHOPAHOLIC และ CRAZY DELICIOUS ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2568 ที่ เอ็ม ดิสทริค มอบโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้า เมื่อช้อปปิ้งแบรนด์ชั้นนำระดับโลก และรับประทานอาหารในร้านอาหารชั้นนำที่ เอ็มโพเรียม เอ็มควอร์เทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ร่วมสร้างความคึกคักเปิดตลาดไตรมาสสุดท้ายของปี 2568
สำหรับแคมเปญ SHOPAHOLIC เป็นโปรโมชันนำร่องเปิดตลาดช่วงปลายปี 2568 ที่กำลังเริ่มคึกคักเป็นช่วงที่ผู้บริโภคมีการตื่นตัวในการจับจ่ายใช้สอยสูง ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายปี โดยผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี ที่ช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์ชั้นนำที่เอ็ม ดิสทริค ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับคูปองแทนเงินสด รวมมูลค่าสูงสุด 13,900 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด พิเศษสำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มคอลเลคชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Under The Castle
นอกจากโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟในการช้อปปิ้งแล้ว ยังมีแคมเปญ CRAZY DELICIOUS ที่มอบสิทธิพิเศษให้กับ ผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี สำหรับรับประทานอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำภายใน เอ็ม ดิสทริค ดังนี้
สิทธิพิเศษที่ 1: รับส่วนลดสูงสุด 50% จากกว่า 30 ร้านอาหารชั้นนำ
สิทธิพิเศษที่ 2: รับทันทีคูปองส่วนลด 500 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านอาหารครบ 1,000 บาท ขึ้นไป
สิทธิพิเศษที่ 3: เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,000 บาท รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 300 บาท สำหรับใช้รับประทานอาหารในครั้งถัดไป (ตามเงื่อนไข)
สิทธิพิเศษที่ 4: รับฟรี PROPOLINSE MOUTHWASH STICKPOUCH มูลค่า 129 บาท เมื่อลูกค้าบัตรเครดิตทีทีบีรับประทานอาหารครบ 500 บาทขึ้นไป หรือสำหรับลูกค้าทั่วไป เมื่อรับประทานครบ 800 บาทขึ้นไป
ตอกย้ำความคุ้มค่าของการช้อปปิ้งและรับประทานอาหาร มอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์แลกซื้อตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ–มาเก๊า ชั้นประหยัด จาก สายการบินแอร์มาเก๊า ในราคาเพียง 1,500 บาทต่อใบ หรือใช้สิทธิ์แลกตั๋วเครื่องบินด้วยคะแนนสะสม 12,000 M POINT ผ่านทาง M Card Application ได้อีกด้วย
นอกจากนี้นักช้อปปิ้งยังสะสมใบเสร็จผ่าน Line @Emdistrict กับแคมเปญ EM DIDTRICT REWARDS SEASON 3 ช้อปครบ 500 บาท รับแสตมป์ 1 ดวงผ่าน MCARD APPLICATION แลกรับรางวัลพิเศษมากมาย อาทิ คูปองแทนเงินสด, Journal, AWL Probiotic Plus, น้ำแร่ด่าง Iceland Spring, Snake Brand Body Spray และอีกมากมาย
รับสิทธิพิเศษมากมายทั้งช้อปปิ้ง และไดนิ่ง ในแคมเปญ SHOPAHOLIC และ CRAZY DELICIOUS ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิตทีทีบี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2568 ที่ เอ็ม ดิสทริค
ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี