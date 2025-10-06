คนดังร่วมเปิดตัว Meko International Hospital โรงพยาบาลเฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมและความงาม

MEKO Group จัดงานเปิดตัว “MEKO INTERNATIONAL HOSPITAL” อย่างยิ่งใหญ่ ประกาศศักยภาพก้าวขึ้นเป็น ศูนย์กลางการดูแลความงามครบวงจรใจกลางกรุงเทพฯ ตอกย้ำมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล พร้อมยกระดับบริการด้านการดูแลผิวพรรณและศัลยกรรมตกแต่งครบวงจร จากแพทย์เฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย มุ่งเน้นความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับนิยามของแบรนด์ Tailored for You. Trusted by Generations. Timeless in Beauty.
“ความงามที่แท้จริง ต้องได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล” พญ.วรารัตน์ สิริกุตตา CEO โรงพยาบาลเมโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล ถ่ายทอดแนวคิดสำคัญที่แบรนด์ยึดถือมากว่า 4 ทศวรรษ และเป็นที่ยอมรับทั้งในกลุ่มลูกค้าไทยและต่างประเทศ เดิมที “เมโกะ คลินิก (Meko Clinic)” เป็นที่รู้จักด้านการดูแลผิวพรรณและศัลยกรรมตกแต่ง ส่วน “โซเมโกะ คลินิก (Someko Clinic)” เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจมูก เสริมหน้าอก และดึงหน้า วันนี้ทั้งสองแบรนด์ร่วมกันก้าวสู่ “MEKO INTERNATIONAL HOSPITAL” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของการดูแลความงามครบวงจรมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
MEKO INTERNATIONAL HOSPITAL โรงพยาบาลเฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมและความงามอย่างเต็มระบบ ครบจบในที่เดียว พร้อมยกระดับมาตรฐานความงามสู่ระดับโลกและส่งมอบผลลัพธ์การรักษาที่ตรงตามความต้องการ ด้วยความโดดเด่นจาก 3 แนวคิดหลัก
- Tailored for You การออกแบบการรักษาเฉพาะแต่ละรายบุคคลและการดูแลแบบองค์รวม (Holistic) เน้นผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ ปลอดภัยด้วยมาตรฐานการแพทย์ระดับสากล
- Trusted by Generations กว่า 40 ปีในวงการแพทย์ความงามและความไว้วางใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ถูกถ่ายทอดให้กับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- Timeless in Beauty ความใส่ใจในทุกกระบวนการและการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ล้วนสะท้อนเอกลักษณ์และหลอมรวมแบรนด์ให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
งานเปิดตัวจัดขึ้นภายใต้ธีม Think it, Be it บ่งบอกการก้าวสู่ยุคใหม่แห่งมาตรฐานความงามระดับสากล โดยมี นพ. มนัส ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ MEKO พญ. วรารัตน์ สิริกุตตา CEO โรงพยาบาลเมโกะ อินเตอร์เนชั่นแนล ผศ.พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง พามงคล ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เซเลบริตี้ และนักแสดงที่มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ โอ๊ค - อัครรัฐ วรรณรัตน์, ปรางค์ - อภินรา ศรีกาญจนา, ปอ - ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, เกม - ดวงพร ลือกิตินันท์, แอริน - อาฒยา เบญจรงคกุล, เอิร์น - ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง, แมทธิว ดีน, ลีเดีย - ศรัณย์รัชต์ ดีน, เบนซ์ (พริกไทย) - ดริณทร์รัฎ มีนะวาณิชย์, คาร่า - ธนัสสรณ์ เป๊กขัด ฯลฯ
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นประธานเปิดตัวโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ พร้อมไฮไลต์ช่วง Aesthetics Talk: “The P.A.M. Approach to Individualized Aesthetics” เปิดมุมมองการออกแบบความงามเฉพาะบุคคล โดย ผศ.พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญ แอริน – อาฒยา เบญจรงคกุล และ เอิร์น – ดร. ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมศักยภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งนี้ เพื่อตอกย้ำความเป็นมาตรฐานระดับสากล
MEKO INTERNATIONAL HOSPITAL ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต เป็นอาคารสูงกว่า 7 ชั้น ออกแบบทันสมัยในสไตล์โมเดิร์น เน้นโทนธรรมชาติและบรรยากาศผ่อนคลาย สะดวกต่อการเดินทางทั้งสำหรับผู้ใช้บริการชาวไทยและ Medical Tourist จากทั่วโลก มุ่งเน้นการดูแลความงามครบวงจรมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล เช่น ห้องพักฟื้นส่วนตัวเทียบเท่าโรงแรมไฮเอนด์ การดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง การผ่าตัดเคสใหญ่ระดับ Make Over อย่างไร้รอยต่อ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและออกแบบการรักษาเฉพาะแต่ละบุคคล คำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความสะดวกสบายเป็นหลัก ครบครันด้วยเครื่องมือการแพทย์และเทคโนโลยีล้ำสมัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-272-0022 หรือ Line: @mekohospital ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโรงพยาบาลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook: Meko Hospital โรงพยาบาลศัลยกรรมเมโกะ / Instagram: Meko.Hospital / TikTok: @meko.hospital / Website: www.mekohospital.com