ว่าที่หมอหล่อ "ปุณณ์ ปุณณกันต์" รับปริญญาที่มหิดล 9 ตุลาฯ นี้

6 ปีไวเหมือนโกหก สำหรับ คุณแม่นุส “นุสบา ปุณณกันต์” กับ คุณพ่อ “บี-พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” ที่เฝ้ารอชื่นชมกับความสำเร็จของลูกชายคนโต “ปุณณ์ ปุณณกันต์” หลังเรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ในส่วนของคนเรียนเองนั้นจะรู้สึกว่านานจัง แต่สำหรับคนติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขา อย่างเราๆ จะคิดว่าแป๊บเดียว คุณแม่นุสก็เช่นกัน
งานนี้ เธอปลื้มอกปลื้มใจเป็นที่สุด ถึงกับโพสต์ลงในไอจีไว้ว่า “ไม่มีความสุขไหนที่ได้ยืนมองดูลูกเติบโตในทุกวัน พยายามมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงที่สุด เพื่อวันที่ลูกสำเร็จการศึกษา เชื่อว่าหลายๆ คนที่เห็นน้องมาตั้งแต่เด็กๆ แต่เล็กจนโต คงรู้สึกร่วมเหมือนนุสว่าเวลาผ่านไปไวมาก”
สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับปี พ.ศ. 2568) จะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2568 ที่มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยน้องปุณณ์จะเข้ารับพระราชทานปริญาบัตร ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568
ขอแสดงความยินดีด้วยคร่า
