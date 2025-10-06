ระฟ้า ดํารงชัยธรรม ขอ มิลลี่-คามิลล่า แต่งงาน หลังดูใจมานานกว่า 6 ปี

"ตี้-ระฟ้า ดํารงชัยธรรม" ทายาทหมื่นล้านของ อากู๋ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม บิ๊กบอสแห่งค่ายแกรมมี่ ขอแฟนสาวที่คบหาดูใจกันมานานกว่า 6 ปี แต่งงานเป็นที่เรียบร้อย โดยฝ่ายหญิงคือ นักแสดงสาว "มิลลี่-คามิลล่า กิตติวัฒน์" ได้เผยภาพคู่กับแฟนหนุ่ม พร้อมโชว์แหวนเพชรเม็ดโต และช่อดอกไม้ และข้อความสั้นๆว่า
.
"It was simple, but it honestly felt like the whole world paused for a second. Sometimes the sweetest things really do come softly." (มันเรียบง่าย แต่ให้ความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งไปชั่วขณะ บางครั้งสิ่งที่แสนหวานที่สุดก็อ่อนโยนจริงๆ) #6YearsDownForeverToGo #ilysm โดยมีเพื่อน ๆ และแฟน ๆ แห่คอมเมนต์ร่วมยินดีกันอย่างล้นหลาม
.
