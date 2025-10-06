อาโป-ณัฐวิญญ์ ร่วมถ่ายทอดสไตล์กับเหล่าจิวเวลรี่ชิ้นงามในเฉดสีรุ้ง

Piaget อวดโฉม 3 ผลงานการสร้างสรรค์ครั้งใหม่! จากคอลเลกชั่น Possession กับเหล่าจิวเวลรี่ชิ้นงามในเฉดสีรุ้ง ที่ผสานจิตวิญญาณ House of Gold และเสน่ห์ของอัญมณีหลากสีสันไว้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น กำไลข้อมือ สร้อยคอพร้อมจี้ ไปจนถึงแหวนเข้าเซ็ตดีไซน์คุ้นตา
ชิ้นงานเหล่านี้นอกจากจะชวนให้รำลึกถึงเรื่องราวระหว่างเมซงกับจุดเริ่มต้นทางความคิดสร้างสรรค์ในการฉีกขนบทางด้านสีสันที่มีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960 แล้ว ความสมบูรณ์แบบในการฝังอัญมณีเพื่อให้ไล่เรียงเฉดสีรุ้งกันอย่างสวยงาม ยังนับเป็นความท้าทายทางเทคนิคที่ต้องอาศัยความแม่นยำระดับมิลลิเมตร ไม่ว่าจะเป็น เพชร ทับทิม ซาวอไรต์ แซฟไฟร์ และ โกเมน แต่ละเม็ดนักอัญมณีศาสตร์ต้องทุ่มเทและพิถีพิถันขั้นสุดในแสวงหา เพื่อให้ได้ทั้งสี เท็กซ์เจอร์ ขนาดและคุณภาพระดับสูงตามมาตรฐานที่เมซงรับรอง โดยมี อาโป-ณัฐวิญญ์ Global Ambassador คนสำคัญของ Piaget มาร่วมถ่ายทอดสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Possession ซีรีส์ล่าสุดอีกด้วย