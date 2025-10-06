15 ปียูโอบี ประเทศไทย จัดใหญ่ “2025 UOB Heartbeat Run” รวมพลังวิ่งเพื่อสังคม

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดงานวิ่งระดมทุนประจำปี “2025 UOB Heartbeat Run” เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ สนามศุภชลาศัย งานนี้ใหญ่อลังการสไตล์ “UOB” มีเพื่อนพนักงานพร้อมครอบครัว ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจมาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาวะที่ดีและการให้คืนสู่สังคมกว่า 2,500 คนทีเดียว
ปีนี้มีเพิ่มความท้าทาย ด้วยการเปิดระยะทาง 10 กิโลเมตรเป็นครั้งแรก นอกเหนือจากเส้นทางเดิม 3 และ 5 กิโลเมตรที่ได้รับความนิยม เพื่อสร้างสีสันและตอกย้ำจิตวิญญาณของการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นที่เป็นหัวใจของกิจกรรม “2025 UOB Heartbeat Run” นำขบวนโดยบิ๊กบอส “ริชาร์ด มาโลนี่ย์” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารยกทีมใหญ่ ที่ตบเท้ากันมารวมพลังวิ่งเพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการ UOB My Digital Space (MDS) โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาหลักของธนาคารยูโอบี ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ด้วยการมอบห้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล ความรู้ด้านการเงิน รวมถึงความปลอดภัยทางออนไลน์
ปี 2567 โครงการ UOB My Digital Space ได้ขยายสู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 8 แห่ง เข้าถึงนักเรียนที่ขาดโอกาสมากกว่า 5,000 คน และสำหรับยอดเงินบริจาคกิจกรรมปีนี้ จะประกาศในต้นเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยกิจกรรม “UOB Heartbeat Run” ในทุกๆ ปี ยังคงยึดแนวทางรักษ์โลก ใช้วัสดุรีไซเคิล เช่นขวดน้ำดื่มที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% เหรียญรางวัลที่ผลิตจากเสื้อโปโลยูโอบีเก่าที่นำกลับมาใช้ใหม่ ถังขยะรีไซเคิลสำหรับรวบรวมขวดพลาสติก พร้อมจุดคัดแยกขยะในงาน เพื่อให้การวิ่งครั้งนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
โดย ริชาร์ด มาโลนี่ย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรม UOB Heartbeat Run แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในการขับเคลื่อนคุณค่าที่สำคัญต่ออนาคต ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง สุขภาวะที่ดี และการให้เพื่อสังคม”
ขณะที่ กนกวรรณ โชว์ศรี ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้เป็นพันธมิตรในการดำเนินโครงการ UOB My Digital Space ร่วมกับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กิจกรรม Heartbeat Run ไม่เพียงเป็นการระดมทุน แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน ลูกค้า และชุมชนได้ร่วมกันสนับสนุนการเรียนรู้และทักษะดิจิทัลสำหรับเยาวชน”
ด้าน บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย หนึ่งในพันธมิตรธนาคารยูโอบี ประเทศไทยที่ร่วมสนับสนุนอนาคตทางการศึกษาให้เด็กไทยกับ UOB Heartbeat Run มาอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับยูโอบี ประเทศไทย ที่ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรม UOB Heartbeat Run ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้เป็นประจำทุกปี เพราะกิจกรรมนี้ไม่เพียงช่วยส่งเสริมให้นักเรียนที่ขาดโอกาสสามารถเข้าถึงความรู้ด้านดิจิทัล แต่ยังเปิดโอกาสให้พนักงานของยูโอบีและ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รวมถึงพันธมิตรอื่นๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์เพื่อสังคม”
อีกหนึ่งบริษัทลูกค้า บริษัท เคเอ็มพี คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) โดย นพสิทธิ์ มงคลอริยนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “เป็นปีที่4 แล้วที่เราได้มาเข้าร่วมกิจกรรม UOB Heartbeat Run เรา ซึ่งนี่ไม่ใช่แค่งานวิ่งทั่วไป แต่เป็นการสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับเด็กขาดโอกาส ซึ่งเราเชื่อว่าพลังเล็กๆ ของพวกเราทุกคน จะสามารถสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพื่ออนาคตของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของพวกเราต่อไป”
UOB Heartbeat Run เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมที่กลุ่มธนาคารยูโอบีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีใน 18 ประเทศทั่วโลก และปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ 90 ปี ของกลุ่มธนาคารยูโอบีซึ่งก่อตั้งขึ้นที่สิงคโปร์ ยิ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยืนหยัดเคียงข้างชุมชนและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน