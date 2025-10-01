xs
“เดวิด เบคแฮม“ สวมบทติ่งพันธุ์แท้ ขนครอบครัวไปคอนเสิร์ต “โอเอซิส”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปกติแล้วจะเป็นฝ่ายมีแฟนคลับมารุมกรี๊ด ขอลายเซ็นต์ มาวันนี้ “เดวิด เบคแฮม” อดีตซุปตาร์แข้งทอง กลับมาเป็นฝ่ายกรี๊ดคนอื่นบ้าง เมื่อสวมบทเป็นแฟนเพลงไปชมคอนเสิร์ตวงดนตรีบริทป๊อปในตำนาน ที่สนามเวมบลีย์ เป็นคืนที่ 7 จบการทัวร์ในอังกฤษของปีนี้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่ามกลางผู้ชมกว่า 8 หมื่นคน


เดวิด เบคแฮม นับเป็นหนึ่งคนดังที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนที่สำคัญนี้ การกลับมาร่วมตัวกันของตำนานวงดนตรี ที่เป็นขวัญใจวัยหนุ่มยุค 90 หลังจากโด่งดังขั้นสุดก็มีช่วงวงแตก แยกย้ายกันไปนานนับสิบปี ก่อนที่จะกลับมารวมตัวทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งในปีนี้ และสร้างประวัติศาสตร์การขายตั๋ว และการขึ้นแสดงที่เวมบลีย์สเตเดียมถึง 7 ครั้งในทัวร์เดียว


ภาพของเดวิดที่กอดคอกับลูกๆ ภรรยา และเพื่อนสนิท กระโดดร้องเพลงอย่างสนุกสนาน และการเข้าไปถ่ายรูปกับสมาชิกของวงโอเอซิสหลังเวที เป็นสิ่งที่ถ้าย้อนกลับไปช่วงยุค 90 ต้องบอกเลยว่า นี่ต้องเป็นข่าวดังนับเป็นภาพที่หายาก เพราะถือเป็นคู่แข่งกัน ด้วยที่ เบคแฮม เป็นสตาร์ดังของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ส่วนสองพี่น้องกัลลาเกอร์ นักร้องนำวงโอเอซิส เป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวยงของทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และเป็นอริของทีมแมนยูอย่างออกนอกหน้า


การยกโขยงไปทั้งครอบครัวนี้ (ขาดแค่บรู๊กลิน) นับเป็นการสานสัมพันธ์กิจกรรมที่ทั้งบ้านสนุกร่วมกัน โดยเดวิดเป็นแฟนเพลงตัวยง ครูซ-ลูกชายคนเล็กก็เป็นนักดนตรี ส่วนวิกตอเรียก็อดีตนักร้องสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง โดยวิกตอเรียกล่าวคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่า ทำเอาเธอคิดถึงบรรยากาศเก่าๆ และอยากจะรวมตัวเพื่อนๆ จัดคอนเสิร์ต Spice girls รียูเนียนบ้าง











