ครอบครัวเซเลบอบอุ่นเต็มเฟรม ส่งต่อความผูกพัน 3 เจนเนอเรชัน

อาจจะไม่บ่อยนักที่เวลาของคน 3 คน 3 เจนเนอเรชันจะตรงกัน แต่เมื่อมีโอกาสก็ต้องขอเก็บภาพความประทับใจ จนกลายเป็นเฟรมแห่งคุณภาพ ที่รวมทั้ง 3 เจนเนอเรชั่นไว้ในภาพเดียว ที่ยังสื่อถึงความอบอุ่น ความผูกพันของคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเจนปู่ เจนพ่อ เจนลูก เจน Z เจนอัลฟ่า ก็สามารถมีเวลาดีๆ ต่อกันได้ และเป็นภาพความประทับใจ ที่เมื่อกลับมาดูกี่ครั้งก็สวยงามทุกทีไป
ครอบครัวแก้วบัวสายและอัศวเหม : กำลังใจที่ดีที่สุดคือครอบครัว การรวมตัวของ 3 เจนจึงต้องมาทั้ง คุณยายประทุมมาศ แก้วบัวสาย คุณแม่ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย และลูกสาวแสนสวย น้องเพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม ที่มาพร้อมกันในธีมชุดผ้าไทยสีม่วงสดใส
ครอบครัวเองตระกูล : มีครบทั้งความวินเทจ เจน Z และเจนเก๋า นำโดยรุ่นปู่ สมใจนึก เองตระกูล ที่ยังไม่แก่ คั่นด้วยเจน Z ลูกชายปุ๊กกี้-สินีนารถ เองตระกูล และคุณลุงเป๊ก-สัณชัย เองตระกูล ที่โพสท่าแบบเดียวกัน ดูน่ารักครบ 3 เจน
ครอบครัวมหาดำรงค์กุล : 3 สาวที่มาพร้อมกันในธีม เสื้อยืดกางเกงยีนส์และลอนผมเมอร์เมด (Mermaid) ตั้งแต่ คุณยายกลอเรีย มหาดำรงค์กุล และน้องจาติม ลูกสาวกับคุณแม่เกรซ มหาดำรงค์กุล แม้จะคนละวัยแต่สไตล์การแต่งตัวที่เป็นเบสิกแบบนี้ ดูแล้ววัยเดียวกันทีเดียว
ครอบครัวเทวกุลและปัทมสิงห์ : ตระกูลเก่าแก่ที่มีความงามเพียบพร้อมในแบบไทย แถมมาในธีมผ้าไทยสีม่วง ที่พร้อมใจกันใส่มาในโอกาสพิเศษ เรียกว่าสวยสะพรั่งไม่สร่างซา ทั้งรุ่นคุณยาย ม.ล. เทพิน เทวกุล, คุณแม่แอน พิณทิพา เทวกุล ไปจนถึง แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ความงามไม่มีใครน้อยหน้าใคร
ครอบครัวโสณกุล : เมื่อไปส่ง เจน Z เข้าเรียนที่ Harrow School ประเทศอังกฤษทั้งที ต้องมาครบทั้ง 3 เจน ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รุ่นพ่อ ม.ล. อภิมงคล โสณกุล และรุ่นลูก น้องนพ-นพมงคล โสณกุล ณ อยุธยา ลูกชายคนโตของคุณพ่ออภิมงคล มาในธีมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน Harrow School
ครอบครัวสกุลไทย : อีกหนึ่งครอบครัวตัวติดกัน ที่ไปไหนก็หอบกันไปครบทั้ง 3 เจน นำโดย คุณแม่อุ๊-มณฑ์ลัชชา สกุลไทย, น้องพะเพื่อน-ชุติมณฑน์ สกุลไทย ลูกสาว และหลานสาว น้องจุนย่า ซึ่งทั้งบ้านมีความชอบในแฟชั่นเหมือนกัน การจับน้องจุนย่าแต่งตัวจึงเป็นเรื่องสนุกสุดๆ ของคุณแม่และคุณยาย
ครอบครัวเหตระกูล : หล่อปังตั้งแต่รุ่นคุณปู่ ประชา เหตระกูล จนถึงรุ่นลูกคุณพ่อแดน เหตระกูล ไปจนถึงรุ่นหลาน น้องไทคูณ กับน้องไทภูม ที่คุณพ่อแดนมักพาไปเล่นกับคุณปู่ และไม่พลาดในทุกโอกาสพิเศษ
ครอบครัวณรงค์เดช : ให้ความสำคัญกับคุณปู่เกษม ณรงค์เดช ในทุกโอกาสสำคัญ และบันทึกความทรงจำทุกครั้งไว้เมื่อลูกชาย กรณ์ ณรงค์เดช พาหลานๆ ทั้งสองมาเจอคุณปู่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบ้านที่อบอุ่นเสมอไม่เสื่อมคลาย
ครอบครัวเทือกสุบรรณ : ครอบครัวตัวตึงลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองของจริง เมื่อคุณตาสุเทพ เทือกสุบรรณ ล้อมรอบไปด้วยหลานๆ ลูกของลูกสาวน้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ ที่แต่งงานไปกับนักธุรกิจชาวฮ่องกง และมีลูกด้วยกันถึง 4 คน แถมวัยยังไล่เลี่ยกันอีก คุณตาเจอหลานทีไรเลี้ยงกันมือเป็นระวิง
ครอบครัวแก้วบัวสายและอัศวเหม : กำลังใจที่ดีที่สุดคือครอบครัว การรวมตัวของ 3 เจนจึงต้องมาทั้ง คุณยายประทุมมาศ แก้วบัวสาย คุณแม่ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย และลูกสาวแสนสวย น้องเพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม ที่มาพร้อมกันในธีมชุดผ้าไทยสีม่วงสดใส
ครอบครัวเองตระกูล : มีครบทั้งความวินเทจ เจน Z และเจนเก๋า นำโดยรุ่นปู่ สมใจนึก เองตระกูล ที่ยังไม่แก่ คั่นด้วยเจน Z ลูกชายปุ๊กกี้-สินีนารถ เองตระกูล และคุณลุงเป๊ก-สัณชัย เองตระกูล ที่โพสท่าแบบเดียวกัน ดูน่ารักครบ 3 เจน
ครอบครัวมหาดำรงค์กุล : 3 สาวที่มาพร้อมกันในธีม เสื้อยืดกางเกงยีนส์และลอนผมเมอร์เมด (Mermaid) ตั้งแต่ คุณยายกลอเรีย มหาดำรงค์กุล และน้องจาติม ลูกสาวกับคุณแม่เกรซ มหาดำรงค์กุล แม้จะคนละวัยแต่สไตล์การแต่งตัวที่เป็นเบสิกแบบนี้ ดูแล้ววัยเดียวกันทีเดียว
ครอบครัวเทวกุลและปัทมสิงห์ : ตระกูลเก่าแก่ที่มีความงามเพียบพร้อมในแบบไทย แถมมาในธีมผ้าไทยสีม่วง ที่พร้อมใจกันใส่มาในโอกาสพิเศษ เรียกว่าสวยสะพรั่งไม่สร่างซา ทั้งรุ่นคุณยาย ม.ล. เทพิน เทวกุล, คุณแม่แอน พิณทิพา เทวกุล ไปจนถึง แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ความงามไม่มีใครน้อยหน้าใคร
ครอบครัวโสณกุล : เมื่อไปส่ง เจน Z เข้าเรียนที่ Harrow School ประเทศอังกฤษทั้งที ต้องมาครบทั้ง 3 เจน ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รุ่นพ่อ ม.ล. อภิมงคล โสณกุล และรุ่นลูก น้องนพ-นพมงคล โสณกุล ณ อยุธยา ลูกชายคนโตของคุณพ่ออภิมงคล มาในธีมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน Harrow School
ครอบครัวสกุลไทย : อีกหนึ่งครอบครัวตัวติดกัน ที่ไปไหนก็หอบกันไปครบทั้ง 3 เจน นำโดย คุณแม่อุ๊-มณฑ์ลัชชา สกุลไทย, น้องพะเพื่อน-ชุติมณฑน์ สกุลไทย ลูกสาว และหลานสาว น้องจุนย่า ซึ่งทั้งบ้านมีความชอบในแฟชั่นเหมือนกัน การจับน้องจุนย่าแต่งตัวจึงเป็นเรื่องสนุกสุดๆ ของคุณแม่และคุณยาย
ครอบครัวเหตระกูล : หล่อปังตั้งแต่รุ่นคุณปู่ ประชา เหตระกูล จนถึงรุ่นลูกคุณพ่อแดน เหตระกูล ไปจนถึงรุ่นหลาน น้องไทคูณ กับน้องไทภูม ที่คุณพ่อแดนมักพาไปเล่นกับคุณปู่ และไม่พลาดในทุกโอกาสพิเศษ
ครอบครัวณรงค์เดช : ให้ความสำคัญกับคุณปู่เกษม ณรงค์เดช ในทุกโอกาสสำคัญ และบันทึกความทรงจำทุกครั้งไว้เมื่อลูกชาย กรณ์ ณรงค์เดช พาหลานๆ ทั้งสองมาเจอคุณปู่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบ้านที่อบอุ่นเสมอไม่เสื่อมคลาย
ครอบครัวเทือกสุบรรณ : ครอบครัวตัวตึงลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองของจริง เมื่อคุณตาสุเทพ เทือกสุบรรณ ล้อมรอบไปด้วยหลานๆ ลูกของลูกสาวน้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ ที่แต่งงานไปกับนักธุรกิจชาวฮ่องกง และมีลูกด้วยกันถึง 4 คน แถมวัยยังไล่เลี่ยกันอีก คุณตาเจอหลานทีไรเลี้ยงกันมือเป็นระวิง