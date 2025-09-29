การุณี สุหร่าย ร่วมกิจกรรมวิ่งล้อมเมือง

การุณี สุหร่าย กรรมการบริษัทและกรรมการสายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.ไทยวาโก้ นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตยานนาวาและบางคอแหลม และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นำโดย นพ. พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมวิ่งล้อมเมือง (Healthy City) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สะพานพระราม 9) โดยมี รศ.ทวิดา กมลเวช รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานและร่วมวิ่งระยะทาง 5 กม.
มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษารามาธิบดี ประจำปี 2568 โดยมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี, รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์, รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น, ผศ.ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล และนพ.สมเกียรติ ลีละศิธร มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกหลักสูตร สถาบันราชสุดา โดยมี พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผจก.มูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมยินดี
คริสปี้ ครีม ประเทศไทย ส่งไอเทมใหม่คอลเลกชัน Share The Joy Krispy Kreme Cap หมวกแก๊ปดีไซน์เก๋ 2 แบบ ทั้ง หมวกแก๊ป คริสปี้ ครีม สีเขียว หมวกแก๊ปสีขาว-เขียว ปักโลโก้คริสปี้ ครีมสุดคลาสสิก หรือจะเป็น หมวกแก๊ป คริสปี้ ครีม สีชมพู หมวกแก๊ปสีชมพูพาสเทล ปักลายโดนัทสปริงเคิลสุดคิวต์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ร้านคริสปี้ ครีม กว่า 50 สาขา ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดดิลิเวอรี