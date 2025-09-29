“มาย ภาคภูมิ” ชวนสัมผัสกลิ่นน้ำหอมใหม่ ความสดชื่นจากผืนป่ายามรุ่งอรุณ

GUERLAIN เปิดตัวน้ำหอมกลิ่นใหม่ VÉTIVER FAUVE มอบความสดชื่นแรกของผืนป่ายามรุ่งอรุณ ด้วยแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมอมตะเรื่อง “The Jungle Book” ของ RUDYARD KIPLING สู่คอลเลกชัน L’Art & La Matière ความหอมเลอค่าน่าค้นหา ดั่งบทกวีแห่งธรรมชาติ ในงานมีดารานักแสดงชื่อดังและอินฟลูเอนเซอร์ในแวดวงบิวตี้ร่วมงาน อาทิ ธัญวรรน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ภิญญาดา จันทร์แจ่มจรูญ, ชุติมา ทีปะนาถ, ชมพูนุท โรจน์ศิริรัตน์, จุฑามาศ เมฆเสรี, อธิชนัน ศรีเสวก, เฌอปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์, รัค ชีรีน, บรม วิชญะเดชา และอีกมากมาย
มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง Friend of Guerlain ประจำประเทศไทย เผยว่า ส่วนตัวชื่นชอบกลิ่นหอมโทนกรีนและฟอเรสต์มาตลอด ทันทีที่ Guerlain เปิดตัวน้ำหอมกลิ่นใหม่ Vétiver Fauve ก็รู้สึกได้ว่านี่แหละใช่เลยกลิ่นหอมสดชื่นที่ให้ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย ราวกับได้เดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และขวดของ Vétiver Fauve ยังโดดเด่นด้วยโทนสีเขียวกระจ่างใส สะท้อนผ่านดีไซน์ขวดน้ำหอมทรงแปดเหลี่ยม ที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และความหรูหรา นอกจากความสดชื่นยังให้ความรู้สึกเป็นตัวตนของผมอย่างแท้จริง กลิ่นนี้จึงกลายเป็นกลิ่นโปรดของผม
ภายในบริเวณพื้นที่ Hall of Fame สยามพารากอน ได้ถูกเนรมิตให้เหมือนหลุดเข้าไปในวรรณกรรมอมตะเรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า (The Jungle Book) ต้อนรับทุกท่านด้วยประสบการณ์สุดพิเศษกับ Fragrance Master Class ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนํ้าหอมของแบรนด์ จะนำพาทุกท่านท่องไปในเส้นทางแห่งผืนป่ายามรุ่งอรุณ โดยการเปิดการ์ดเลือกตัวตนความเป็นตัวเอง พร้อมคำแนะนำในการสร้างสรรค์กลิ่น ที่สะท้อนถึงตัวตนของแต่ละคนให้เหมาะสมกับคาแรกเตอร์และไลฟ์สไตล์ พร้อมบริการ Engraving โดยศิลปินระดับมืออาชีพ และบริการอาหารพร้อมเสริฟเมนูสุดหรู