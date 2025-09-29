“นัยน์ชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” เปิดบ้านเสิร์ฟเมนูลับประจำตระกูล

สองผู้ก่อตั้ง “เพ็บ-นัยน์ชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” และ “ภัทร์-ธภรัท เวโรจน์ฤดี” ต่อยอดความสำเร็จจากเส้นหมี่ไก่ฉีก Emily's เมนู Home-cooked ที่ทุกคนหลงรัก สู่ “House of Emily” ร้านอาหารไทยในมิติใหม่ ที่ตั้งใจเชื้อเชิญให้ทุกคนมา 'ทานข้าวที่บ้าน' พร้อมเปิดประตูต้อนรับเหล่าฟู้ดเลิฟเวอร์อย่างเป็นทางการ ที่คอมมูนิตี้มอลล์ Yard 49 สุขุมวิท 49 เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ทุกมื้อเป็นเรื่องเล่าแห่งความประทับใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งด้านรสชาติเมนูลับของตระกูล และส่งมอบประสบการณ์การทานอาหารที่ตั้งใจและใส่ใจของทั้งคู่
เพ็บกล่าวถึงแรงบันดาลใจและความตั้งใจจะยกระดับเส้นหมี่ไก่ฉีกเมนูเด็ดให้กลายเป็นมื้อที่พิเศษว่า “การสร้าง House of Emily คือความตั้งใจที่อยากจะยกระดับเมนูเส้นหมี่ไก่ฉีกที่ทุกคนคุ้นเคย ให้กลายเป็นเมนูที่หลากหลายและสร้างความแปลกใหม่ เราอยากให้คนเข้าใจถึงตัวตน Emily's ได้ลึกซึ้งมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านมุมมอง ลักษณะนิสัย การใช้ชีวิต บริการที่ชอบ หรือเมนูอาหารที่เรารัก ซึ่งเมนูต่างๆ จะถูกรังสรรค์ขึ้นมา ผ่านการสะท้อนความเป็นตัวตนของเอมิลี่ในทุกมิติสัมผัส เหมือนเราเชิญลูกค้าของเราเข้ามาที่บ้าน ทานอาหารพร้อมกับเราจริงๆ รวมทั้งมีเมนูที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมนูสูตรลับ ซึ่งคือรสชาติของเส้นหมี่ที่เรานำมาปรับแต่ง และรังสรรค์ให้ออกมาเป็นเมนูอาหารใหม่ๆ รสชาติที่เป็นสูตรดั้งเดิมของครอบครัวผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ที่ทันสมัย หลากหลาย และไม่เหมือนใคร”
เพลิดเพลินกับหลากหลายเมนู A la carte ที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวตามความปรารถนา พร้อมสัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นและบริการอย่างใส่ใจ โดยมีเมนูซิกเนเจอร์ที่สืบทอดจากครอบครัว เช่น เส้นหมี่ปูสูตรคุณย่า, เส้นหมี่ล็อบสเตอร์ซอสน้ำพริก และกล้วยบวชชีสูตรคุณแม่ ทั้งยังมีการนำเส้นหมี่ของ Emily มาผสมผสานกับวัตถุดิบไทยและเนื้อสัตว์หลากหลายชนิด เพื่อสร้างสรรค์เมนูร่วมสมัยที่ไม่เหมือนใคร
สัมผัสเสน่ห์แห่งรสชาติของอาหารไทย ณ House of Emily ที่คอมมูนิตีมอลล์ Yard 49 เฟส 2 สุขุมวิท 49 ทุกวันเวลา 10.30-24.00 น. เฉพาะลูกค้าที่จองล่วงหน้าเท่านั้น โดยบริการ A la carte มื้อกลางวัน 4 รอบ เวลา 10.30-12.30 น. , 11.00-13.00 น., 13.00-15.00 น. และ 13.30-15.30 น. มื้อค่ำ 4 รอบ เวลา 17.30-19.30 น., 18.00-20.00 น., 20.00-22.00 น. และ 20.30-22.30 น.