คู่รักใหม่จับคู่กันน่าดู! “เจ้าชาย&ดาราฮอลลีวู้ด”

เป็นข่าวฮือฮาในนิตยสารกอซซิปฮอลลีวู้ด เมื่อมีภาพดาราสาว “เมเดอลีน ไคลน์” นางเอกซีรีส์ Outer Banks ดูสนิทสมมใกล้ชิดกับ “เจ้าชายคอนสแตนติน อเล็กซิออสแห่งกรีซและเดนมาร์ก” หนุ่มหล่อรัชทายาทอันดับหนึ่งของบัลลังก์กรีซ ทั้งไปเที่ยวสังสรรค์ด้วยกันและมีภาพจุมพิตดูดดื่ม จนเป็นกระแสว่ากำลังปลูกต้นรักกันอยู่ และทำให้เมเดอลีนได้รับสมญาว่าเป็น “เมแกนคนใหม่” ตามรอยรุ่นพี่นักแสดงซีรีส์ดัง เมแกน มาร์เคิล ดาราสาวฮอลลีวู้ด ที่ได้คว้าหัวใจเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษ มาครองได้สำเร็จก่อนหน้านี้
นักแสดงสาววัย 27 ปีคนนี้ เคยมีประวัติรักกับหนุ่มคนดังหลากหลายวงการ ทั้งเพื่อนร่วมแสดงซีรีส์ เชส สโต๊ก ที่คบกันนานหลายปี นักร้องดัง พีท เดวิดสัน ก่อนจะมีข่าวว่าเลิกรากันไปตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้ว จนมาถึงข่าวล่าสุดนี้ ที่มีคนเห็นเธอเดินจับมือกับเจ้าชายวัย 26 ปี เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีคนเห็นทั้งคู่ไปปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนสนิทที่ เดอะ ไลออนส์ บาร์ แหล่งแฮงก์เอาต์ชื่อดังย่านอีสต์วิลเลจแห่งกรุงนิวยอร์ก
เจ้าชายคอนสแตนติน อเล็กซิออสแห่งกรีซและเดนมาร์ก นับเป็นหนุ่มหล่อโปรไฟล์เลิศ ด้วยเป็นทายาทองค์โตของ เจ้าชายปัฟโลส มกุฎราชกุมารแห่งกรีซ และเจ้าหญิงมารี-แชนทัล มกุฎราชกุมารีแห่งกรีซ เป็นพระราชนัดดา(หลาน) ในสมเด็จพระราชาธิบดีกอนสตันดีโนสที่ 2 แห่งกรีซ และสมเด็จพระราชินีอันเนอ-มารีแห่งกรีซ และที่สำคัญยังเป็นเหลนคนแรกของ สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์กและอิงกริดแห่งสวีเดน
เมื่อสืบเชื้อสายขึ้นไปแล้วทรงมีสายเลือดเกี่ยวดองกับแทบทุกราชวงศ์ในยุโรป ซึ่งถึงแม้ราชวงศ์กรีซจะถูกโค่นล้มโดยรัฐบาลเมื่อราว 50 ปีก่อน แต่ทุกวันนี้ก็ยังได้รับการเคารพเชิดชู และมีแผนที่กอบกู้ความสำคัญของราชวงศ์ ให้กลับมาทัดเทียมเดิม โดย เจ้าชายคอนสแตนติน อเล็กซิออส จะทรงเป็นประมุขรุ่นใหม่ต่อจากพระบิดาในอนาคต
ความรักระหว่าง 2 โลกที่สุดแตกต่าง อย่าง ราชวงศ์และดาราฮอลลีวู้ด ดำเนินมาทุกยุคทุกสมัย ไล่มาตั้งแต่ตำนานรักอันโด่งดังของ เกรซ เคลลี่ กับ เจ้าชายเรนิเอร์ แห่งราชวงศ์โมนาโก จนมาถึง เมแกน มาร์เคิล กับ เจ้าชายแฮร์รี่ แห่งราชวงศ์อังกฤษ และก็ไม่แน่ว่าคู่ถัดไปอาจจะเป็น เมเดอลีน ไคลน์ กับ เจ้าชายคอนสแตนติน แห่งราชวงศ์กรีซ คู่นี้ก็เป็นได้