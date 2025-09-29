คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
มีแนวโน้มว่าจะไปได้สวย ผลงานได้รับรางวัล คุณภาพฝีมือเป็นที่ชื่นชม ได้รับความดีความชอบไปเต็มๆ แต่ก็มิวายมีคนหมั่นไส้หรืออดที่จะหาเรื่องมาติจนได้ ไม่ใช่อะไรที่แปลกที่จะมีคนที่เห็นต่าง สุดแท้แต่ว่าคุณจะใจกว้างพอรึไม่เท่านั้นสำหรับคำวิพากษ์วิจารณ์ ไม่เหมาะที่จะตอบโต้ใดๆโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง อย่ารับคำท้าใครเพียงเพราะว่ากลัวจะเสียหน้าเพราะผลที่ได้กลับมาคงจะไม่คุ้มซักเท่าไหร่ การเจรจาหรือการร้องขอหรือการขอร้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามควรมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเกริ่นนำหรือปูทางให้ก่อนจะสำเร็จลุล่วงได้ง่ายกว่า การออกหน้าออกโรงเองใช่ว่าจะดีเสมอไป มิควรที่จะใจเร็วด่วนได้โดยขาดการพิจารณาไตร่ตรองที่ดีถึงความเป็นไปได้ มีเกณฑ์เดินทางกะทันหันหรือเดินสายสังสรรค์
ด้านการเงิน หาเงินเก่ง หัวไวเรื่องเงิน คาดการณ์การเงินได้ทะลุปรุโปร่ง เก็งกำไรได้ดีแต่อย่าโลภ มิควรที่จะใจป้ำจนเกินเหตุ ใช้จ่ายเกินตัวเกินความพอดีไม่น่าจะดีเท่าไหร่ ระวังความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เนื้อหอม มีคนเข้ามาพัวพันเยอะจนเลือกไม่ถูก ส่วนคนมีคู่ ศึกสงบ แต่เรื่องเหน็บให้เจ็บๆคันๆพอมีบ้าง
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
การงานมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาให้กังวลอยู่ดี จะมีเหตุทำให้ผู้ใหญ่ขัดเคืองหรือไม่ปลื้มเบาๆจากการเข้าใจผิดและต้องการคำอธิบายสำหรับข้อข้องใจบางประการเคลียร์ซะได้ก็จบ สิ่งใดที่ยังขาดความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ต้องจัดการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษอีกทั้งควรศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมมิควรคิดทำอะไรที่เสี่ยง งานแบบฉายเดี่ยวจะไปได้ไวกว่า บางท่านโชคเข้าข้างได้จับงานที่มีใจรักเป็นทุนเดิมส่งผลให้ได้ผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนหรือเป็นรูปเป็นร่างเร็วเกินคาด ควรต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับเก็บกวาดงานที่สมุนหรือคนอื่นทำไว้ไม่เรียบร้อยด้วยทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ยังคงมีปัญหาเฉพาะหน้าให้ต้องแก้ไขอยู่ มิควรทำตัวแปลกแยกให้มากจนเกินไป และถ้าเพิ่มวาทศิลป์อีกนิดได้ก็คงจะดี
ด้านการเงิน มีเงินเข้ามาจากหลายทาง การแสวงหารายได้และลาภผลได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่มีมากก็ใช้มากจุดนี้ต้องระวัง ควรมีวินัยในการออมด้วย จะมีคนคอยตอดเล็กตอดน้อยหรือถูกตุกติกในผลประโยชน์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักแบบฉาบฉวย ส่วนคนมีคู่ ลุ่มๆดอนๆ อย่าซีเรียสมากนัก ปล่อยวางบ้างก็ดี
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
เป็นช่วงที่หยิบจับทำอะไรก็สำเร็จได้อย่างง่ายดาย ยิ่งทำยิ่งสนุก ได้ผลลัพธ์เป็นไปอย่างที่คาดการณ์ไว้ มีแนวร่วมเพิ่มขึ้นทันตาเห็น ผู้ใหญ่พอใจในผลงาน การที่ได้อยู่ถูกที่ถูกเวลาส่งผลดีในแบบที่คุณเองก็นึกไม่ถึง สิ่งต่างๆแม้จะถูกกดดันด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือถึงแม้ต้องสวมบทบาทบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยก็มิได้เป็นปัญหาสำหรับคุณเลยเนื่องจากชั่วโมงบินที่สูงและมีการเรียนรู้และเข้าใจได้ไวนั่นเอง จะมีหน้ามีตาและเป็นที่รู้จักในเวดวงมากขึ้น คนที่พร้อมมากกว่าย่อมจะได้เปรียบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ผู้บังคับบัญชาที่ใจกว้างคอยให้การส่งเสริมสนับสนุนจะยิ่งทำให้ก้าวหน้าได้ไวกว่าใคร มีโอกาสได้ร่วมก๊วนกับเพื่อนสนิทเพื่อทำภารกิจหรือกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน
ด้านการเงิน มีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำ แต่ภาระอื้อ ดูแลงบประมาณให้ดี ของสะสมจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ต้องกล้าที่จะรองต่อราคาให้มากกว่าเดิมมิฉะนั้นจะได้ของราคาแพงเกินจริง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีแฟนเพราะแม่สื่อแม่ชักพามา ลำพังหาเองคงอีกนาน ส่วนคนมีคู่ ขัดแย้งกันบ่อยเพราะความเอาแต่ใจของอีกฝ่ายเป็นเหตุ
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
การงานในหน้าที่ค่อนข้างที่จะซาลงแต่ที่ดูเหมือนว่าจะวุ่นๆส่วนใหญ่เป็นงานช่วยซะมากกว่า เรื่องของข้อมูลข่าวสารยังจำเป็นที่จะต้องคัดกรองให้ดีและควรมีวิธีตรวจสอบที่ว่องไวด้วย จะได้รับการติดต่อแบบไม่เป็นทางการเพื่อที่จะขอแรงให้จัดการเรื่องราวบางอย่าง จะเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องหัวเสีย ช่วงนี้ถึงทำดีก็อาจได้เพียงแค่เสมอตัว บางคราวพูดไปก็ป่วยการและอาจจะถูกตีความไปในทางที่ผิดหรือดีไม่ดีก็จะเสียเครดิตอีกต่างหาก หากได้รับการปฏิบัติแบบไม่แฟร์หรือไม่เท่าเทียมนั้นเป็นเรื่องที่ควรต้องทำใจอย่าได้คิดหาต้นสายปลายเหตุให้เปลืองเวลาหรือเก็บเอารกสมองจะดีกว่า ผู้ที่เคยให้การสนับสนุนเกื้อกูลกันมาจะยังคงยืนอยู่ข้างคุณเสมอ ทำให้เต็มศักยภาพโดยไม่ต้องหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนดีที่สุด
ด้านการเงิน มีทยอยมาเติมอยู่เรื่อยๆไม่จากทางใดก็ทางหนึ่ง กินอยู่สมฐานะ รายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับการซื้อของกินของใช้และซื้อหาความสะดวกสบายเข้าบ้านหรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนถูกใจหลายคนในเวลาเดียวกัน ยุ่งล่ะสิทีนี้ ส่วนคนมีคู่ อย่าได้ขุดคุ้ยเรื่องเก่าเอามาพูดอีกเพราะปัญหามันจะไม่จบ
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
จะได้รับข่าวดีแบบที่ไม่นึกไม่ฝัน ได้ในสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมาย จะมีงานเฉพาะกิจเข้ามาให้จัดการแบบครบวงจรแต่เป็นสิ่งที่มีความถนัดอยู่แล้วจึงมิใช่เป็นเรื่องยากอะไร แค่อาจจะต้องพักภารกิจที่คิดว่าจะทำไว้ก่อนชั่วคราว เงื่อนไขบางอย่างจะได้รับการยกเว้นหลังจากที่มีการพูดคุยนอกรอบกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและเป็นเพราะความตรงไปตรงมาทำให้ได้ไฟเขียวจากผู้ใหญ่หลายเรื่อง เวลาของการพิจารณาและการตัดสินใจมีน้อยต้องรอบคอบและรัดกุม การที่ได้แชร์ประสบการณ์กับผู้อื่นจะทำให้ได้มาซึ่งแนวคิดบางอย่างที่น่าสนใจและสามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อได้ อะไรๆที่เป็นการดำเนินการในระยะเวลาสั้นๆค่อนข้างที่จะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่สำหรับบางท่านอาจจะต้องเปลี่ยนแผนการเดินอย่างฉับพลัน
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป ไม่มีค่อยเหลือ ต้องฟื้นสภาพคล่องอย่างด่วน มีเรื่องที่ต้องใช้เงินอีกมาก คิวยาวเหยียด ระวังจะถูกหลอกให้ต้องสูญเงินเปล่า หรือทำเงินหล่นหาย ควรเก็บทรัพย์สินไว้ในที่ที่ปลอดภัยกว่าเดิม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังเจอชาวเกาะ หรือถูกหลอกให้รักหัวปักหัวปำ ส่วนคนมีคู่ เหลือพื้นที่สำหรับความเป็นส่วนตัวให้กันบ้าง
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ท่านที่ยังทำอะไรค้างไว้ก็คงต้องเร่งมือหน่อย ช่วงต้นคงต้องวุ่นอยู่กับภารกิจจนแทบไม่ได้หยุดแต่หลังจากทุกสิ่งทุกอย่างลุล่วงตามความประสงค์ก็สามารถจะฟรีสไตล์ได้โดยไม่มีใครว่า และค่อนข้างที่จะชิลมากขึ้น เลือกใช้อาวุธให้เหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญละกัน มิควรคิดทำอะไรให้ยุ่งยากซับซ้อนเกินความจำเป็น วิธีการเผชิญหน้าใช่ว่าจะใช้การได้ดีเสมอไป ระวังวาจาที่อาจจะสร้างปัญหาหรือก่อศัตรูเพิ่มโดยไม่ได้ตั้งใจและควรระวังท่าทีการแสดงออกที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยจะถูกมองว่าพยายามที่จะท้าทายผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า สำหรับความผิดปกติใดๆที่เคยเกิดขึ้นก็จะคืนสู่ภาวะปกติในเร็ววัน มีโอกาสได้แก้มือในเรื่องที่เคยทำพลาด จะได้ประสบการณ์ที่แปลกๆใหม่ๆจากการท่องโลกกว้าง
ด้านการเงิน มีแต่จะไหลออกเป็นส่วนใหญ่ ยื้อไว้แทบไม่อยู่ อะไรที่เคยได้มาง่ายๆใกล้หมดเวลาเต็มแก่ ถึงจะมีคนช่วยซัพพอร์ตบ้างแต่คงไม่ได้มากอย่างที่เคย ผลตอบแทนก็จะได้ไม่เต็มที่
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีสิทธิ์ที่จะถูกรวบหัวรวบหางได้ ระวังตัวบ้างก็ดี ส่วนคนมีคู่ มีปัญหาแบบลิ้นกับฟัน แค่ระวังอย่าให้บานปลายก็พอ
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ความคิดความอ่านไม่ค่อยไหลลื่น แต่ก็ยังดีที่มีตัวช่วยที่มากด้วยฝีมือทั้งเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้ที่เสนอตัวเข้ามาทำให้หลายเรื่องหลายราวได้ข้อสรุปหรือเข้าที่เข้าทางไปได้อย่างรวดเร็ว แต่มิควรคิดทำอะไรในลักษณะของการสร้างภาพเพราะปัญหาที่ตามมาในภายหลังไม่น่าจะคุ้มกัน เป็นช่วงที่ควรใช้ดุลยพินิจให้มากขึ้นกว่าเดิม ระวังชั้นเชิงและกลยุทธ์ของคนบางกลุ่มหรือวิธีการอันแยบยลของคนบางคนที่จะสร้างความเสียหายให้กับคุณโดยไม่รู้ตัว ความไม่ชอบมาพากลจะแฝงมากับความหวังดีหรือคำยกยอปอปั้นที่เกินจริง ระวังจะถูกชี้นำหรือถูกครอบงำด้วยความเชื่อบางอย่าง ใช้สติปัญญาและคำนึงถึงความถูกต้องเป็นสำคัญ ควรดูแลสุขภาพและเรื่องของอาหารการกินด้วย
ด้านการเงิน จะมีเงินเข้ามาเติมได้อย่างทันท่วงทีหลังจากที่แทบเกลี้ยงกระเป๋า แต่ทรัพย์สินที่ได้มาควรต้องให้มีความโปร่งใสมินั้นจะเป็นเรื่องได้ในภายหน้า ระวังขโมยขึ้นบ้านหรือรถหาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีฝ่ายจัดหา ที่สำคัญคือผู้หลักผู้ใหญ่ ซึ่งรับรองได้ว่าคุณจะไม่ผิดหวังเพราะสกรีนมาแล้วอย่างดี ส่วนคนมีคู่ โรแมนติก ความหวานชื่นคืนมาอีกครั้ง
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
ชีพจรลงเท้า ต้องเดินสายเป็นว่าเล่น ต้องเป็นธุระจัดการทั้งเรื่องของตนและภารกิจที่ผู้อื่นฝากฝังมา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเป็นผลดีหลายอย่างโดยเฉพาะเมื่อคิดในทางบวกเข้าไว้ เป็นจังหวะที่คุณจะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดบางอย่างไปได้อย่างเหลือเชื่อซึ่งอาจเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือด้วยสัญชาตญาณก็ตาม อย่าได้มีอคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดง่ายเกินไป ควรพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสิน ความสะดวกในบางเรื่องที่ได้มาจำต้องยอมแลกไปด้วยข้อตกลงบางอย่าง ส่วนอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากระบบก็คงต้องอดใจรอเป็นเรื่องที่คุณมิอาจแก้ไขได้ด้วยตนเอง สมุนทำงานไม่ค่อยประณีตเท่าที่ควรหรือทำผิดคำสั่งทำให้คุณต้องมาตามแก้ให้อยู่เรื่อย
ด้านการเงิน รายรับไม่เป็นไปตามเป้า มีแต่เรื่องให้เสียเงิน กระเป๋าแห้งไว ต้องควักทุนสำรองออกมาก่อนชั่วคราว เป็นเพราะข้อตกลงบางอย่างทำให้คุณต้องเสียผลประโยชน์ไปบางส่วน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักจะสมหวังแต่ต้องมีเพื่อนช่วยเป็นสื่อให้ ส่วนคนมีคู่ มีปัญหากระทบกระทั่งกันเบาๆ
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
การบุกเบิกและสร้างสรรค์ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ตั้งใจ ปัจจัยหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะเอื้อ ซ้ำก็ยังมีเหตุผลที่มากพอจะต่อกรกับผู้ที่เห็นค้านในเบื้องต้นด้วยว่าคุณมีหัวคิดที่ล้ำหน้าและแหวกแนวเกินไป ใช้ความสามารถในการที่จะพลิกแพลงสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมจนทำให้หลายคนต้องทึ่ง จะได้รับคำตอบหรือข้อสรุปบางอย่างที่รอคอยมานาน จะมีผู้มาขอคำปรึกษาชี้แนะแนวทางในเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญหรือขอสัมภาษณ์พูดคุย มีโอกาสที่จะสานต่องานที่สนใจอยากทำให้แล้วเสร็จหรือเริ่มต้นพัฒนางานอดิเรกที่ทำอยู่ให้มาเป็นงานหลักอีกตัวหนึ่ง บางกรณีจำเป็นต้องมีการเจรจาตกลงกันแบบนอกรอบในระดับหนึ่งก่อน สิ่งที่ต้องแลกจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าเกินกว่าที่คุณจะคาดถึงได้ แต่ช่วงนี้ต้องระวังสมุนบริวารจะก่อปัญหาให้ท่านต้องปวดเศียรเวียนเกล้าและระวังอุบัติเหตุจากความเผลอเรอ
ด้านการเงิน เข้มแข็ง มีรายรับหลายทาง แต่ออกจะมือเติบอยู่สักหน่อย ควรต้องแบ่งสัดแบ่งส่วนให้ดีด้วย จะเงินที่ตกเบิกไว้หรือได้ทรัพย์สินที่ถูกหยิบยืมไปกลับคืนมา มีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางหรือรายการซ่อมข้าวของเครื่องใช้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักสดใส เจอคนที่รู้สึกดีเป็นพิเศษ ส่วนคนมีคู่ มีกาวใจที่ดี ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอีกครั้งหนึ่ง
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
การทำอะไรโดยที่มิต้องย่ำอยู่กับที่ดีสุด จะมีหลากหลายโปรเจกต์มานำเสนอให้ได้พิจารณาซึ่งก็ต้องดูข้อตกลงต่างๆให้ดีอย่ารีบตอบรับหรือปฏิเสธเร็วเกินไปอย่างน้อยๆก็ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเสียก่อน มีแนวโน้มว่าจะโดนหว่านล้อมนานาประการ ช่วงนี้ความกระตือรือร้นอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างทำให้ถูกเพ่งเล็งได้ง่าย แต่บางเรื่องที่ทำพลาดอาจกลับกลายเป็นดีไปอย่างเหลือเชื่อ มักจะได้ในสิ่งที่ไม่คาดหวัง มีบางเรื่องที่คุณจะได้รับมอบหมายให้ไปเป็นตัวแทนหรือต้องออกหน้าแทนแบบที่เรียกว่าถูกมัดมือชกกันเลย มีเกณฑ์เดินสายไปหลายที่หลายแห่งแบบสถานการณ์พาไป มีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น เครดิตในการเจรจาดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่หากใช้จิตวิทยาเล็กๆเข้าไปประกอบด้วยจะก็จะยิ่งทำให้เรื่องต่างๆลุล่วงได้โดยง่าย
ด้านการเงิน สะพัดดี มีโอกาสที่จะได้ลาภก้อนโตหรือรับทรัพย์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าไม่ใช้สะเปะสะปะก็จะมีเก็บออมเยอะ ควรที่จะจัดการเรื่องเงินๆทองๆด้วยตนเองจะปลอดภัยกว่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะพบคนที่คุณต้องแพ้ทางอย่างสิ้นเชิง อาจถึงกับไปไม่เป็นกันเลยทีเดียว ส่วนคนมีคู่ ปรับความเข้าใจกันได้ก็ไร้ปัญหา
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ต้องทำงานแข่งกับเวลา แต่ก็ดูเหมือนว่าอะไรๆจะเข้าที่เข้าทางได้เร็ว จะเรียกได้ว่ามาถูกทางก็ว่าได้ วางหมากได้ดีดั่งกับว่ามีบางสิ่งมาดลใจให้เป็นไป การเจรจาได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง จะมีผลงานที่สามารถเรียกคืนเครดิตและศรัทธาในตัวกลับคืนมาได้ จะได้ดิบได้ดีจากความขยันขันแข็ง แต่ระวังการทำอะไรที่ข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจโดยตรงด้วยล่ะ จะเกิดรอยด่างในส่วนของมิตรภาพจากความเข้าใจผิดกันบางประการซึ่งคงต้องใช้เวลาบ้างในการเคลียร์กันด้วยเรื่องบางอย่างก็ต้องอาศัยเวลาเป็นตัวช่วย ดังนั้นทำการสิ่งใดก็อย่าได้ประมาท จะประสบผลสำเร็จในเรื่องที่ต่อสู้ฟันฝ่า จะมีเหตุต้องเปลี่ยนแผนที่วางไว้แบบฉับพลันด้วย ชีพจรลงเท้า จะได้ไอเดียแปลกใหม่จากการเข้าสังคมหรือจากการที่ได้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่พอสมควร แต่ค่อนข้างที่จะใช้เงินเปลืองโดยเฉพาะกับงานเลี้ยงการสังสรรค์ต่างๆ มีลาภปาก ได้โชคได้ของรางวัลใหญ่จากการจับชิ้นส่วน แต่ระวังผลประโยชน์เสียหายจากการได้ข้อมูลมาผิดๆ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ดูให้ดีก่อนว่าคนที่มีใจให้ถูกจับจองไว้รึยัง มิเช่นนั้นอาจจะฟาดแห้วอีกทีก็ได้นะ ส่วนคนมีคู่ อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ก็พอ
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
โอกาสดีมาเยือน ได้ผู้สนับสนุนที่เชื่อถือในฝีมือ ได้ทำในสิ่งที่คิดฝันไว้หรือมีความสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง จะได้อวดศักยภาพที่มีออกไปให้ใครๆได้เห็นเป็นประจักษ์ การดำเนินการจะมีความกดดันบ้างจากความคาดหวัง แต่ความมุ่งมั่นและแน่วแน่ไม่ย้อท้อก็จะทำให้บรรลุผลสำเร็จได้ แต่จะมีบางคนที่แอบแข่งขันกับคุณอยู่ในทีหรือให้ร้ายคุณลับหลังทำให้ต้องเสียเวลาและอารมณ์ในการชี้แจงอีก บางกรณีจำเป็นต้องทำใจดีสู้เสือ ต้องผนึกกำลังของทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เป็นช่วงที่ต้องใช้จินตนาการมากอยู่สักหน่อย ไอเดียต่างๆที่มีก็มิควรแพร่งพราย พูดให้น้อยทำให้มากจะเป็นผลดี ผลงานจะได้การตอบรับจนกระทั่งหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง มีเกณฑ์เดินทางไกลซึ่งก็จะได้แรงบันดาลใจเป็นของแถมกลับมา
ด้านการเงิน หาได้ไม่ทันใช้ ตึงมือพอสมควร ต้องหาวิธีเสริมสภาพคล่องไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม คุมรายจ่ายอย่าให้โอเว่อร์เกินความจำเป็น จะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือเสบียงที่สู้อุตส่าห์ตุนเอาไว้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังการคบหาที่ไม่เป็นไปอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรมจะทำให้เสื่อมเกียรติ ส่วนคนมีคู่ มึนตึงกันเบาๆแต่ใช่ว่าจะเป็นไปโดยไร้สาเหตุ ลองคิดดูก็จะรู้ได้ไม่ยากเลย