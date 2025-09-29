คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 22 – 2 8 กันยายน 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
เป็นช่วงที่ต้องเดินสายเป็นว่าเล่น ค่อนข้างที่จะชุลมุนวุ่นวายจัดคิวได้ไม่ลงตัว ถูกห้อมล้อมด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา ผลงานได้รับความนิยมเป็นที่ชื่นชอบชื่นชม ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นบุคลากรระดับชั้นแนวหน้า มีโอกาสได้ติดสอยห้อยตามผู้ใหญ่ทำให้มีสังคมที่กว้างขวางมากขึ้นป็นการปูทางสู่อนาคตที่ดี มีความโดดเด่นเป็นที่จับตา ราศีเริ่มจับ ต้องพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ จะได้รับการติดต่อทาบทามทั้งจากคนที่สนิทสนมคุ้นเคยและคนที่พอใจในฝีมืออยากได้คุณไม่ร่วมงานด้วยก่อนที่จะรับปากใดๆควรต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนคำนึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมเป็นสำคัญสิ่งที่ต้องระวังคือการถูกมัดมือชก คำพูดที่สนุกปากอาจทำให้ความลับหรือไอเดียรั่วไหลได้
ด้านการเงิน ยังคงคล่องตัวอยู่ มีโอกาสรับทรัพย์เป็นกอบเป็นกำหรือได้เยอะกว่าที่เคยได้ ให้รางวัลกับชีวิตบ้างก็ดี แต่มิควรที่จะฟู่ฟ่าเกินตัวให้มากไป เตรียมสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้บ้าง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักที่เกิดจากความใกล้ชิดในการร่วมงานกัน ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณอาจจะขี้บ่นบ้างอะไรบ้างก็อย่าได้ถือสา ปล่อยผ่านบ้าง
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
การงานไม่ค่อยขยับเดินหน้าไปสักเท่าไหร่ เกิดอาการละล้าละลัง การตัดสินใจไม่เด็ดขาดพอ ชอบตีตนไปก่อนไข้ กังวลไปสารพัดอย่าง คงต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ยังมีบางสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือหาคำตอบด้วยตนเอง ใช้ข้อได้เปรียบในเรื่องของความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะตัวให้เป็นประโยชน์ พยายามคิดให้ละเอียดยิ่งกว่าเดิม จะได้ประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆที่แตกต่างออกไปจากการทำงานร่วม เจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือต้องทำภารกิจบางอย่างตามที่ผู้ใหญ่ร้องขอ ความเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามกลไกขั้นตอนที่ควรจะเป็นเพราะเป็นผู้ที่ปราศจากพรรคพวก มิควรตั้งตนอยู่บนความประมาทไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตาม
ด้านการเงิน มีรายรับจากหลายทาง มีโชคลาภ แต่จะหมดเปลืองไปกับเรื่องของสุขภาพและเพื่อซื้อหาความสะดวกสบาย ช่วงนี้มีแววว่าจะต้องได้ช้อปกระหน่ำเป็นแน่ ควรคำนึงถึงความจำเป็นเป็นสำคัญ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีโอกาสที่จะตกหลุมรักใครบางคนเข้าให้ ส่วนคนมีคู่ น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก เลิกเครียดดีที่สุด
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรทุกระดับได้เป็นอย่างดี ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่เป็นพิเศษ มีอำนาจในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆมากขึ้น ทำเรื่องยากให้กลายป็นของง่ายได้สบายๆ มีโอกาสที่จะได้แชร์ความรู้และประสบการณ์ตรงบางอย่างเพื่อเป็นวิทยาทาน จะได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการเจรจาซึ่งก็จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ข้อเสนอได้รับการตอบรับ จะมีการลดเงื่อนไขบางประการเพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติ การสื่อสารควรให้มีความกระชับและเข้าใจได้ง่ายเหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นช่วงที่จะได้เข้าสังคมและพบปะกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพซึ่งจะเป็นผลดีต่อคุณในวันหน้าแน่นอน จะได้เคล็ดลับหรือข้อมูลในเชิงลึกแบบไม่คาดฝัน
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่ ภาระเยอะทำให้เก็บเงินได้ไม่ทน หรือได้โอกาสซื้อทรัพย์สินเพิ่มหรือซื้อของที่อยากได้มาเป็นเวลานาน มีรายจ่ายเป็นค่าซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีคนเข้ามาป้วนเปี้ยนในหัวใจ ส่วนคนมีคู่ ลดอาการจู้จี้ลงบ้างก็ดี
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
จะมีงานเฉพาะกิจหรืองานที่จำเพาะเจาะจงมาให้คุณเป็นผู้ดำเนินการ เป็นช่วงที่ต้องคิดอะไรนอกกรอบเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ให้บังเกิด จะมีนัดหมายหรือต้องเดินทางอย่างปุบปับ เป็นช่วงที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา ทางค่อนข้างสะดวกสำหรับท่านที่มีแบคดี ทำการใดควรที่จะต้องอิงผู้ใหญ่ไว้บ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการเจรจา ในช่วงเวลาที่หน้าสิ่วหน้าขวานจะมีสิ่งดลใจแวบเข้ามาหรือได้รับความช่วยเหลือโดยไม่คาดคิด สถานการณ์และความเป็นไปต่างๆคงต้องจับตาดูวันต่อวัน หลีกเลี่ยงการปะทะคารมและการออกรับหน้าแทนผู้อื่น ช่วงนี้ของขึ้นง่ายต้องสะกดอารมณ์และพยายามเก็บอาการบ้าง ควรต้องรู้ให้เท่าทันพวกที่ชอบยุแยงตะแคงรั่วหรือจงใจสร้างความบาดหมางเพื่อผลประโยชน์บางอย่างด้วย
ด้านการเงิน หมุนคล่อง มีลู่ทางหารายได้เยอะ มีโชคลาภ ได้ลาภปาก แต่จะหมดเปลืองไปกับเรื่องของสุขภาพค่อนข้างเยอะ ควรต้องรีบสะสางรายการค้างชำระต่างๆด้วยมิฉ ะนั้นจะมีปัญหาตามมาภายหลัง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมาปลื้ม ช่วงนี้แฟนคลับอาจจะเยอะอยู่สักหน่อย ส่วนคนมีคู่ ไม่ค่อยมีเวลาสวีตกันสักเท่าไหร่
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
สถานการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนไปยังความคึกคักให้เกิดขึ้น ด้วยผลงานที่เข้าตาจึงทำให้ได้เครดิตเพิ่ม สิ่งที่คุณได้รับไม่ใช่จากความบังเอิญเป็นแน่ งานใหม่ที่ได้รับมอบหมายต้องใช้ทักษะฝีมือและความเป็นผู้นำสูงเอาการ จำเป็นที่จะต้องคอยกำกับตลอดหรือติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ช่วงแรกคงต้องเหนื่อยเป็นพิเศษแต่ก็จะมีพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้ร่นเวลาได้มาก ต้องการความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ประกอบกัน ทฤษฎีและปฏิบัติจะมีอะไรที่แตกต่างกันอยู่บ้างดังนั้นจึงมิควรที่จะรั้นให้มากเกินไป ให้อิสระบริวารบ้างตามสมควร ความเนี้ยบและหยุมหยิมของคุณจะทำให้เพื่อนร่วมงานอึดอัดได้
ด้านการเงิน มาเร็วเคลมเร็ว มีเรื่องให้ต้องเสียเงินอยู่เรื่อย จ่ายจิปาถะเยอะ อย่าเพลิดเพลินกับการช้อปมากนัก โดนทวงหนี้ มีทุกขลาภ ได้มาไม่คุ้มกับที่ต้องเสียไป ช่วงนี้ไปไหนมาไหนต้องระวังกระเป๋าตังค์ให้ดี
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ปิ๊งรักวัยใส ส่วนคนมีคู่ ชื่นมื่นกันดี ครอบครัวอบอุ่น
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ไม่มีอะไรยุ่งวุ่นวายมากมายนักเว้นซะแต่ว่าจะทำตัวเอง ต้องแก้ไขเรื่องที่ทำพลาดบางอย่างหรือมีปัญหาเฉพาะหน้ามาให้แก้ไขอยู่บ้างพอให้ได้ตื่นเต้น แนวโน้มของการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามที่คิดเพราะมีบางคนใช้ลูกเล่น มีเรื่องที่ทำให้ต้องพูดคุยในรายละเอียดกับผู้ใหญ่หรือเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลบางอย่างให้ง่ายต่อการตัดสินใจ อย่าคิดทำอะไรที่เสี่ยงหรือแบบไม่มีหลักประกันอันใดเป็นอันขาดอย่างน้อยตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม สิ่งใดที่ยังประกอบร่างได้ไม่สำเร็จก็ควรต้องเร่งมืออีกนิดแต่ก็อย่าได้ทำเกินบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตน หากเป็นไปได้ควรให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ได้แจ้งเกิดบ้าง มิควรขัดศรัทธาหรือขัดคอผู้อื่นโดยไม่จำเป็น จะมีเหตุให้ต้องแบกรับภาระเพิ่มหรือเดินทางกะทันหัน จะได้ไอเดียแปลกใหม่จากการเข้าสังคม ระวังคำพูดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ด้านการเงิน มีให้จับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือ มีโชคลาภ มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ จะเกิดเหตุให้ต้องเสียเงินก้อนในคราวเดียว ระวังถูกเอาเปรียบในสัญญา มีปัญหากับเรื่องของการค้ำประกันหรือบัตรเครดิต
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอรักเผื่อเลือก ส่วนคนมีคู่ ดูแลกันให้เสมอต้นเสมอปลายก็พอ
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
สภาวการณ์มีทั้งดีและร้ายคละเคล้ากันไป ในร้ายก็มีดีและในดีก็มีร้ายปน จะได้อะไรมาก็ไม่เต็มที่มีคนเบียดแย่งเอาหน้าขโมยซีนตลอด แต่ก็ยังนับว่าในภาพรวมสถานการณ์ดีกว่าที่คิดและที่ผ่านมาพอสมควร จะมีเรื่องเร่งด่วนให้ต้องรีบตัดสินใจ ได้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาช่วยกู้หน้าในเรื่องที่กำลังแก้ไม่ตกอยู่เรียกได้ว่ามาได้จังหวะพอดิบพอดี ความลังเลสงสัยจะเป็นตัวฉุดให้คุณไปได้ไม่สุด เรื่องที่ไม่มีใครยอมทำจะถูกส่งมาให้คุณเป็นผู้ดำเนินการซึ่งจำเป็นต้องรับไว้โดยดุษฎีแต่ที่สำคัญคืออย่าได้ประมาทศักยภาพของตนเองแค่ต้องทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ให้ดี แต่ถ้าลองได้เริ่มเดี๋ยวก็เจอทางไปต่อได้เอง และถ้าดำเนินการทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาใครล่ะจะกล้าว่าคุณได้ เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์อันมิคาดคิดและจำต้องมีการปรับแผนแบบฉับพลันด้วยล่ะ
ด้านการเงิน หมุนแทบไม่ทัน มือเติบไม่ได้แล้ว จะซื้ออะไรต้องคิดหลายๆตลบคำนึงถึงความจำเป็นด้วย อย่าควักจ่ายง่ายเกินไปนัก ระวังจะเสียรู้คนกันเอง ของที่ถูกยืมได้คืนยาก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอภาพลวงตา คนที่เขามายังไม่เผยธาตุแท้ ส่วนคนมีคู่ มีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าเดิม พักรบถาวรได้ก็ยิ่งดี
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
การปล่อยประละเลยในเรื่องที่ควรจะต้องดูแลหรือไว้ใจคนอื่นมากไปจะเกิดผลเสียตามมาโดยไม่รู้ตัวและคุณเองก็ไม่อาจที่จะปัดความความผิดชอบไปได้ซะด้วย ยังไม่สามารถใช้ความคิดได้อิสระอย่างแท้จริงถึงผู้ใหญ่ท่านจะเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ตาม จะทำการใดช่วงนี้ควรใช้ความเรียบง่ายดีที่สุด สถานการณ์ยังไม่ค่อยจะเป็นใจกับคุณมากนักจึงต้องค่อยเป็นค่อยไป การจัดการมิอาจทำได้แบบม้วนเดียวจบ อีกทั้งเรื่องบางอย่างพูดไปก็เปล่าประโยชน์เงียบไว้ดีกว่า ส่วนโครงการต่างๆควรต้องปรับปรุงวิธีการนำเสนอให้มีความน่าสนใจมากกว่าเดิม อย่ารับคำท้าใครโดยขาดสติเป็นอันขาดจะมีแต่เสียกับเสีย เจออุปสรรคในการเรียกใช้ข้อมูล การที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศหรือหลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจบ้างก็น่าจะดีต่อสุขภาพและอาจจะทำให้ได้แรงบันดาลใจหรือไอเดียใหม่ๆเพิ่มก็เป็นได้
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป มีสิทธิ์ที่จะต้องได้เสียเงินหลายต่อเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือใช้เงินเพื่อตัดปัญหา จะถูกค้นรถหรือจะมีขโมยขึ้นบ้าน เกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่ามองใครเพียงแค่เปลือกนอก ส่วนคนมีคู่ มีช่วงเวลาที่น่าประทับใจร่วมกัน
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
การงานค่อนข้างที่จะเวิร์คหลายอย่างมีความมั่นใจขึ้นอีกเพียบ ได้เวลาเตรียมสเต็ปต่อไป จะมีคนเก่งๆเข้ามาเสริมทัพทำให้สิ่งต่างๆมีพัฒนาการที่ว่องไวขึ้นกว่าเดิม สำหรับเรื่องที่รอคอยจะได้รับคำตอบที่น่าพอใจ ผู้ใหญ่เข้ามาให้การส่งเสริมสนับสนุน บางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่จากที่เคยทำอยู่ไปโดยสิ้นเชิงหรือตัดสินใจที่จะจบปัญหาหรือความยุ่งยากต่างๆแบบหักดิบไปเลย เป็นช่วงที่สามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้แบบไม่ยากเย็นนัก ด้วยผลงานที่เข้าตาทำให้มีโอกาสคว้าตำแหน่งสำคัญ สิ่งที่หลั่งไหลเข้ามาในตอนนี้ล้วนมาจากความทุ่มเทที่ทำมาทั้งสิ้นน้อยมากที่จะเป็นไปด้วยความบังเอิญ จะได้รับข่าวคราวที่น่ายินดี ทัศนคติและมุมมองที่เปลี่ยนไปจะทำให้คุณได้อะไรมากกว่าที่คิด บางสิ่งที่คนอื่นทำมิได้แต่จะมาสำเร็จได้ด้วยมือคุณ
ด้านการเงิน ทุนทรัพย์ยังหนา แต่มือเติบนักก็ไม่ดี อาจจะต้องเพลาๆการจับจ่ายใช้สอยที่เกินความจำเป็นไปบ้าง มีญาติมิตรจะเบียดเบียน จะประสบปัญหาเกี่ยวกับเอกสารทางการเงินบางอย่าง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักจากการเดินทาง เป็นความต่างที่ลงตัว ส่วนคนมีคู่ ถ้าไม่มีใครยอมใครซะบ้างเลยก็ยุ่งเท่านั้นเอง
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
จะได้เข้าไปมีบทบาท หรือมีส่วนร่วมกับภารกิจและกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงต้องเป็นลูกมือให้ผู้ใหญ่อันเนื่องมาจากทักษะเฉพาะตัวที่มีความโดดเด่น สบโอกาสที่จะได้โชว์ศักยภาพบางอย่างออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นจังหวะและก้าวที่ดีอีกวาระหนึ่ง โครงการที่นำเสนอไว้จะได้รับการพิจารณาต่อยอดเพียงแต่จะมีการแก้ไขหรือปรับปรุงบ้างเล็กๆน้อยๆตามคำแนะนำของผู้ใหญ่ที่ฝากไว้ให้คิดซึ่งเป็นจุดที่คุณมองข้ามหรือคิดไม่ถึง ไหนๆก็ไหนๆจัดไปให้เต็มเหนี่ยวกันเลย สถานการณ์กำลังเข้าทางจะเห็นลู่ทางความเป็นไปได้ของสิ่งที่อยากทำมากขึ้นจะได้ผู้สนับสนุนที่มีพาวเวอร์สูงถึงเวลาที่จะต้องเอาจริงเอาจัง สำหรับอะไรๆที่เคยขัดข้องจะค่อยๆคลี่คลาย จะมีตัวช่วยที่เป็นงานมาช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา สบโอกาสที่จะเรียกคืนเครดิตกลับมา ระวังคำพูดที่จะเป็นการมัดตัวเองด้วยล่ะ
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่ มีโชคลาภ ได้หนี้คืน มีรายรับจากจ๊อบพิเศษ แต่เรื่องจ่ายก็มีมากเช่นกันทั้งรายการตามปกติและหาเรื่องเสียตังค์เอง บาลานซ์ดีๆก็แล้วกัน ระวังได้ของมีตำหนิ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีรักที่เกิดจากมิตรภาพอันดี ส่วนคนมีคู่ ลดอาการเจ้ากี้เจ้าการลงนิดหนึ่งก็ดี
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
งานต้องทำไปแก้ไป ความฉุกละหุกเกิดขึ้นได้เสมอ ยังมิอาจวางใจได้เต็มที่มิฉะนั้นอาจจะได้ผลงานที่ผิดเพี้ยนไปจากความต้องการได้ บางทีจำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขในสถานการณ์บางอย่างหรือต้องเข้าไปขัดตาทัพชั่วคราวเพื่อให้งานของส่วนรวมได้เดินหน้า จะเจอเรื่องที่ทำให้ต้องหัวเสียอยู่บ้างควรที่จะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ อย่าปากไวจนเกินไปนัก มิควรเปิดศึกกับใครโดยไม่จำเป็น รับมือกับทุกๆอย่างด้วยความใจเย็น ก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาด้วยปัญญาดีที่สุด ไม่มีความยากใดหนีพ้นความพยายามและความทุ่มเทไปได้ สนองตอบทุกสิ่งอย่างสร้างสรรค์ รักษามาตรฐานฝีมือและควรหาวิธีที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วยก็จะดีไม่น้อย ควรมีวาทศิลป์ในการเจรจาทั้งในเรื่องของการติดต่อและขอความร่วมมือ คงต้องเอาจริงเอาจังเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ มิควรย่ำอยู่กับที่ รับมือกับตัวแปรต่างๆอย่างมีสติ
ด้านการเงิน หมุนเวียนคล่อง มีรายได้เสริม มีอิสระในการใช้จ่าย แต่ก็อย่าโอเวร์จนเกินเหตุระวังจะหมดปลืองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ควรคิดหาวิธีที่จะทุ่นค่าใช้จ่ายบ้าง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอคนที่ใช่แต่ต้องใช้ความพยายามสูงกว่าจะเข้าถึงได้ ส่วนคนมีคู่ ปรับความเข้าใจกันได้ปัญหาก็จบ
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
จัดการอะไรๆให้ลงล็อคได้ลำบาก ดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคตั้งแต่เริ่มลงมือ พึ่งพาคนอื่นยาก ผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าที่ควร มีข้อจำกัดที่ยุบยั่บไปหมด พอถูกเร่งยิกๆก็ทำรายละเอียดตกๆหล่นๆซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้โดนตำหนิได้ง่ายๆและระวังจะพลาดในเรื่องที่ไม่ควรจะพลาด ยืมจมูกคนอื่นหายใจก็ไม่เหมือนการหายใจได้ด้วยตัวเอง จะมัวโอ้เอ้ไม่ได้ ต้องรีบหาข้อสรุปให้จงได้ สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ เงื่อนไขข้อตกลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ต้องรีบสะสางเรื่องที่ค้างคาไม่เรียบร้อยให้ลุล่วงโดยเร็ว โฟกัสกับสิ่งที่ทำ ตรวจทานข้อมูลก่อนนำไปใช้ การผิดคำพูดจะกระทบถึงเครดิตได้ แต่จะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับผู้ที่ทำงานปิดทองหลังมีโอกาสว่าจะได้รับรางวัลหรืออย่างน้อยก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานเกิดขึ้นและจะสมหวังในเรื่องที่กำลังลุ้นอยู่
ด้านการเงิน กระเป๋าอ้างว้าง รับซ้ายจ่ายขวา ปั๊มได้ไม่ทันใช้ ระวังจะชักหน้าไม่ถึงหลัง ต้องประคับประคองหน่อย ยังพอมีโชคลาภอยู่บ้างแต่ก็มิควรโลภเกินไป อาจต้องสูญเงินฟรีเพราะความสะเพร่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีแต่คนที่ผ่านเขามาแล้วก็ผ่านเลยไป ส่วนคนมีคู่ ความรักจืดชืดไปนิดแล้วนะ เทคแคร์กันหน่อยก็คงจะดี