แอร์พอตลุคสุดคูลของ จุง อาเชน มุ่งหน้าสู่ Paris Fashion Week

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



อุ่นเครื่องก่อนเดินทางด้วย แอร์พอร์ตลุคสุดเท่ ที่ผสมผสานความเรียบโก้ในสไตล์ Saint Laurent ได้อย่างลงตัว โดย จุง อาเชน เลือกสวม Bomber Jacket in Suede and Shearling (Kaki Foncé) คู่กับ HIGH-RISE JEANS IN HERITAGE VINTAGE BLUE DENIM (HERITAGE VINTAGE BLUE) สะพายกระเป๋า Y MAXI TOTE IN LEATHER (BLACK) แมตช์เข้ากับเครื่องประดับสุดคูลที่ช่วยขับลุคให้สมบูรณ์แบบ พร้อมออกเดินทางไปยังกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมชม Saint Laurent by Anthony Vaccarello Women's Summer 2026 ในงาน Paris Fashion Week 2026 วันที่ 29 กันยายน 2568 นี้

เรียกได้ว่าน่าจับตามองทุกดีเทล ตั้งแต่เสื้อผ้า กระเป๋า ไปจนถึง Accessories สมศักดิ์ศรีศิลปินไทยที่ก้าวสู่เวทีแฟชั่นระดับโลก แอบกระซิบว่ายังมีอีกหลายลุคให้ แฟน ๆ ได้ชมอีกแน่นอน













