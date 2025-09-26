กลับมาอีกครั้ง ร้านดัง รสเด็ด บุฟเฟ่ต์ สตรีทฟู้ด รสเลิศใต้แสงดาว @พูลไซด์ ครั้งที่ 25

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ขอเชิญคุณพร้อมครอบครัวและเพื่อน ๆ ที่คุณรักมาเที่ยวชมงานออกร้านอาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์สตรีทฟู้ด ภายใต้ชื่อ "ร้านดัง รสเด็ด บุฟเฟ่ต์ สตรีทฟู้ด รสเลิศใต้แสงดาว @พูลไซด์" ครั้งที่ 25 (RDRD Street Food Buffet Under the Stars @Poolside) ที่ถือเป็นงานแรกและงานเดียวที่จัดขึ้นในโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา อร่อยเต็มอิ่มไปกับบุฟเฟ่ต์ที่รวบรวมเมนูดังจากมิชลินไกด์ กรุงเทพฯ เสริมทัพด้วยสเตชั่นอาหารจานเด็ดจากโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ หลากหลายเมนูของหวาน พร้อมเพลิดเพลินไปกับการแสดงสดจากวงดนตรีดูโอ และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2568 นี้ ตั้งแต่เวลา 17:30 น. - 21:30 น.
อิ่มอร่อยไปกับหลากหลายซุ้มอาหารรสเด็ดจากร้านดังในกรุงเทพฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดีการันตีด้วยรางวัล มิชลินไกด์ ประเทศไทย พร้อมชมการออกร้านงานศิลปะ และหลากหลายงานฝีมือ ร่วมกันถ่ายภาพจากสถานที่ถ่ายภาพสุดชิคริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งหมดนี้พร้อมแล้วในที่เดียว
อร่อยสุดคุ้มไปกับบุฟเฟ่ต์สไตล์สตรีทฟู้ดรับประทานได้ไม่จำกัด ในราคาท่านละ 799 บาทถ้วน (เฉพาะอาหาร) และ 899 บาทถ้วน (ชำระเพิ่มอีกเพียง 100 บาทถ้วน รวมน้ำอัดลมและชาเย็นแบบเติมได้ไม่จำกัด) ลด 50% สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
ก๋วยจั๊บ: ร้านมิสเตอร์โจ (มิชลิน บิบ กูร์มองด์ พ.ศ. 2561-2567)
ข้าวขาหมู: ร้านเจริญแสงสีลม (มิชลิน บิบ กูร์มองด์ พ.ศ. 2561-2567)
โจ๊ก: ร้านปรินซ์ (มิชลิน บิบ กูร์มองด์ พ.ศ. 2561-2566)
ไก่ทอด: ฟ้า (สตรีทฟู้ดยอดนิยมในกรุงเทพฯ)
ผัดไทย: โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ รังสรรค์ โดย เชฟญาณวิทย์ ธีรสมบูรณ์กุล
และอาหารจานเด็ดหลากเมนูจากเชพของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ อาทิ เฝอเนื้อ (เนื้อออสเตรเลียแล่บางและลูกชิ้นเนื้อ) ฟิชแอนด์ชิปส์ ข้าวหมูแดงบาร์บีคิวแชงพาเลซ ขนมจีบกุ้งและหมู น้ำแข็งไส และไอศกรีมมะพร้าวสด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายสำรองที่นั่งห้องอาหารของโรงแรมฯ โทร. 0 2236 7777 เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://tinyurl.com/RDRD-4Oct2025-Media หรืออีเมล restaurants.slbk@shangri-la.com