ทีม Wonderland ม.สวนดุสิต แชมป์เวทีเชฟรุ่นใหม่ “Gourmet & Cuisine Young Chef 2025”

นิตยสาร Gourmet & Cuisine ประกาศผลการแข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษา “Gourmet & Cuisine Young Chef 2025” โดยทีม Wonderland จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โชว์ศักยภาพการทำอาหารอย่างโดดเด่น จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมหม้อข้าวหม้อแกงลิง จากวิทยาลัยดุสิตธานี และรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของทีม Twinkle Star จากวิทยาลัยดุสิตธานี ขณะที่รางวัล Popular Vote ตกเป็นของทีม Seven Star จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยรอบชิงชนะเลิศและพิธีประกาศผลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 ณ อิมแพ็ค คูลิโนวา (Impact Culinova)
การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต่อยอดความสามารถของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนที่รักการทำอาหารให้ได้พิสูจน์ศักยภาพและพัฒนาทักษะสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ โดยมีรางวัลเงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร ภายใต้แนวคิด “Local to Global - จากรสชาติท้องถิ่นสู่เวทีโลก” ที่มุ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้และสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่น ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบร่วมสมัย และยกระดับสู่วงการอาหารสากล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคุณภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Gourmet & Cuisine พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และพันธมิตรในแวดวงอาหารชั้นนำ ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการแข่งขัน
เมนูที่ครองใจคณะกรรมการและคว้าแชมป์ปีนี้ ได้แก่ ปลากะพงลูลาร์ดซอสไข่เค็ม กะพงบอลซีฟู้ดมาโย และพล่าปลากะพงกระทงกรอบไข่มุกหอมแดง (Appetizers) ต่อด้วย พอร์กเวลลิงตันซอสต้มยำจูส์ เสิร์ฟคู่แมชเม็ดขนุน หมูบาร์บีคิว และมะเขือเทศผัดไข่ผักเคียง (Main) ปิดท้ายด้วย หม้อแกงถั่วลันเตามัตฉะชิฟฟ่อน ไข่ผำบิสกิตถั่วเลนทิล มาการองไส้ครีมชีสซอสมะเม่า และไอศกรีมกล้วยบวชชีซอลท์เท็ดคาราเมลน้ำตาลโตนดและน้ำปลา (Dessert) ผลงานของ นางสาวพุทธน้ำบุตษ์ ตัน และนางสาวเปมิกา เกลี้ยงมลทิน “ทีม Wonderland มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ที่โดดเด่นทั้งในด้านรสชาติ ความคิดสร้างสรรค์ และการนำเสนอ
ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Gourmet & Cuisine กล่าวว่า การแข่งขันปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาทั้ง 10 ทีมในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างชัดเจน ภายใต้แนวคิด “Local to Global” ทุกทีมสามารถนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาตีความใหม่ในมิติร่วมสมัย ถ่ายทอดออกมาเป็นเมนูที่ทั้งอร่อย น่าสนใจ และสื่อสารเรื่องราวได้อย่างลงตัว ถือเป็นการยกระดับวัตถุดิบไทยสู่มาตรฐานสากลได้อย่างน่าชื่นชม
“การพิจารณาในรอบชิงชนะเลิศถือว่ามีความท้าทายอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่เห็นคือความกล้า ความมุ่งมั่น และพลังของเยาวชนที่พร้อมก้าวสู่เส้นทางเชฟมืออาชีพ การแข่งขันครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเวทีหาผู้ชนะ แต่ยังเป็นพื้นที่มอบประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้น้องๆ เดินหน้าตามความฝัน และร่วมผลักดันอาหารไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ” ภริตากล่าว
นอกจากการแข่งขันอันเข้มข้นแล้ว ผู้เข้าแข่งขันยังได้รับคำแนะนำอันทรงคุณค่าเพื่อต่อยอดฝีมือจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ได้แก่ เชฟพิรุฬห์ รังสิตโยธิน สมาคมเชฟประเทศไทย, เชฟเมย์-พัทธนันท์ ธงทอง รองแชมป์ Top Chef Thailand Season 1 คุณกวิน วิทยฐานกรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน), คุณสรวิช สนธิจิรวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและจัดซื้อบริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด, คุณชญาน์ณันท์พัช แกทเทนบี้ เดวี่ส์ กรรมการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ธรรมชาติซีฟู้ด รีเทล จำกัด, คุณภัทรวิทย์ หนาแน่น Food Service Manager บริษัท อีสท์เวสท์เทรดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์ จำกัด, คุณอุรชา บูรพาชลทิศน์ กรรมการ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด และคุณเพชรลดา ประกัตฐโกมล กองบรรณาธิการ Kitchen & Home
ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ รสชาติ ความสะอาด การใช้วัตถุดิบบังคับอย่างเหมาะสม ตลอดจนการนำเสนอคอนเซ็ปต์และการจัดแสดงผลงานอย่างสวยงาม
การแข่งขัน “Gourmet & Cuisine Young Chef” ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยนิตยสาร Gourmet & Cuisine ร่วมกับพันธมิตรในแวดวงอาหารชั้นนำ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ ก้าวสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ และต่อยอดวงการอาหารไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกในอนาคต
สรุปรางวัลผลการแข่งขัน “Gourmet & Cuisine Young Chef 2025” ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Wonderland มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาวพุทธน้ำบุตษ์ ตัน, นางสาวเปมิกา เกลี้ยงมลทิน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม หม้อข้าวหม้อแกงลิง วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาวภัทรพร พูลทั่วญาติ, นายสิทธา บัวลอยเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Twinkle Star วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาวณิชาภา อุดมผล, นายธนกฤต เจริญพงษ์
รางวัลชนะเลิศ Popular Vote ได้แก่ ทีม Seven Star มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายกันตวัฒน์ วิริยภาษ, นายบุรินทร์พศ มงคล
รางวัลพิเศษ ขวัญใจน้ำมันองุ่น จากบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (รังสรรค์เมนู และใช้น้ำมันได้สร้างสรรค์ที่สุด) ได้แก่ ทีม Twinkle Star วิทยาลัยดุสิตธานี
นางสาวณิชาภา อุดมผล, นายธนกฤต เจริญพงษ์
รางวัลพิเศษ Tecnoplus's Choice Award จากบริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด (ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจาก Tecnoplus ได้คุ้มค่ามากที่สุด) ได้แก่ ทีม Wonderland มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาวพุทธน้ำบุตษ์ ตัน, นางสาวเปมิกา เกลี้ยงมลทิน
รางวัลพิเศษ จากบริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด (รังสรรค์เมนูจากน้ำปลาตราหอยนางรมได้สร้างสรรค์ที่สุด) ได้แก่ ทีม หม้อข้าวหม้อแกงลิง วิทยาลัยดุสิตธานี นางสาวภัทรพร พูลทั่วญาติ, นายสิทธา บัวลอยเลิศ
รางวัลขวัญใจแม่ประนอม จากบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด (รังสรรค์เมนูจากน้ำพริกเผาได้สร้างสรรค์ที่สุด) ได้แก่ ทีม Wonderland มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาวพุทธน้ำบุตษ์ ตัน, นางสาวเปมิกา เกลี้ยงมลทิน
รางวัลชมเชย (จำนวน 7 รางวัล) ได้แก่
1.ทีม Mosaic Motion สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นางสาวบรรณรส เกลียวทอง, นายเกริกฤทธิ์ สายแก้ว
2.ทีม Locallicious มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายวรชิต บุญระยอง, นายดา โป
3.ทีม Purple Puff วิทยาลัยดุสิตธานี นางสาวภัทรวดี เซี่ยงโหล, นางสาวชนัดดา เจริญรัตน์
4.ทีม ฟุ้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวธฤษวรรณ กังสดาบพิภพ, นางสาวรมิดา ธรรมวงศ์
5.ทีม กับข้าวกับปลา วิทยาลัยดุสิตธานี นายธรรมนาถ เฉลิมศักดิ์, นางสาวภคินี เฉยดี
6.ทีม เถรวาดกวาดลาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายวีระพงษ์ จิรานุกุลสวัสดิ์, นายธรรมชาติ ชื่นชม
7.ทีม Seven Star มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายกันตวัฒน์ วิริยภาษ, นายบุรินทร์พศ มงคล