“โรบินสันไลฟ์สไตล์” ชวนฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ กับขนมสูตรต้นตำรับจากแบรนด์ดัง

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต หรือ Center of Lifeเชิญชวนลูกค้าทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์อันเปี่ยมความหมาย ภายใต้ธีม “Moon Festival” ที่คัดสรรขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับจากร้านแบรนด์ดังมากมาย มาให้เลือกชิมและช้อปกันอย่างจุใจ พร้อมส่งต่อความสุข ความเป็นสิริมงคล และความผูกพันในช่วงเวลาพิเศษนี้ ได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศแล้ววันนี้
เทศกาลไหว้พระจันทร์ หรือเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง เป็นหนึ่งในประเพณีมงคลที่มีความหมายลึกซึ้ง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวันที่พระจันทร์จะสว่างไสวและงดงามที่สุดของปี ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ว ยังมีความเชื่อว่าแสงของพระจันทร์ในค่ำคืนนั้นจะช่วยส่งเสริมพลังบวกในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภ ความรัก หรือความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ดังนั้น การเลือกขนมไหว้พระจันทร์เพื่อมอบให้คนพิเศษ หรือใช้ประกอบพิธีไหว้ในช่วงเวลาสำคัญ จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความใส่ใจและความปรารถนาดี ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ตั้งใจส่งมอบให้กับทุกครอบครัวผ่านเทศกาลไหว้พระจันทร์ “Moon Festival” พร้อมตอกย้ำความเป็น Dining Destination ของทุกครอบครัว โดยได้รวบรวมหลากหลายแบรนด์ขนมไหว้พระจันทร์ชื่อดังขวัญใจทุกวัย มาให้ลูกค้าได้ลิ้มลอง อาทิ
The Baker’s Mooncake ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม พร้อมรสชาตินุ่มละมุน สามารถลิ้มลองความอร่อยได้ที่ The Baker ใน Tops ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาที่ร่วมรายการ
S&P Mooncake ขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับที่ครองใจผู้บริโภคมายาวนานกว่า 30 ปี มีกว่า 16 รสชาติให้เลือกอย่างจุใจ
Starbucks Mooncake ที่มาพร้อม 4 รสชาติสุดคลาสสิก พร้อมกล่องเหล็กดีไซน์พิเศษ ลวดลายกระต่ายสุดน่ารักสะดุดตา
MX cakes & bakery Mooncake ขนมไหว้พระจันทร์ต้นตำรับจากฮ่องกงกับความอร่อยเหนือระดับ โดยเฉพาะ ไส้คัสตาร์ดลาวา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก Monde Selection® International Quality Award ต่อเนื่อง 10 ปี และขายที่ดีสุดในฮ่องกง 10 ปีต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังมี AMOR Mooncake ขนมไหว้พระจันทร์ที่ทำมาจากวัตถุดิบคุณภาพสูง พร้อมรสชาติสุดพิเศษทั้ง 4 รส เต็มไปด้วยความหมายดีๆ เพื่อให้การเฉลิมฉลองเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขในทุกคำที่ได้ลิ้มลอง ไม่เพียงเท่านี้ ศูนย์การค้าฯ ยังมีชาคุณภาพเยี่ยมจากแบรนด์ดัง ให้รับประทานคู่กับขนมไหว้พระจันทร์ได้อีกด้วย
สัมผัสความอร่อยระดับพรีเมียม พร้อมส่งต่อความหมายอันเป็นมงคลในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ ด้วยขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับจากร้านขนมแบรนด์ดัง ที่พร้อมให้คุณเลือกชิมและช้อปได้แล้ววันนี้ ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศ
