มรสุมกระหน่ำราชวงศ์นอร์เวย์ หลังสารคดีเจ้าหญิงนอกรีตออกฉาย

เรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่ฤดูมรสุมสำหรับราชวงศ์นอร์เวย์ เพราะตอนนี้โดนข่าวโหมกระหน่ำรอบทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นข่าวฉาวของลูกนอกสมรส ข่าวการป่วยของ “เจ้าหญิงเม็ตเต้ มาริท” รวมไปถึงการออกฉายของสารคดีตามติดคู่รัก “เจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอ” เจ้าหญิงนอกรีตกับคู่รักหมอผี ที่กำลังเผยแพร่ทางเน็ตฟลิกซ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งพาเจาะลึกถึงความรักและความเชื่อด้านพ่อมดหมอผี ที่ทำให้แลดูกลายเป็นตัวตลกของสังคม
จากข่าวทั้งหลาย คนที่น่าปวดหัวสุดคือ เจ้าชายโฮกุน มักนุส มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ พระราชโอรสของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 และสมเด็จพระราชินีซอนยาแห่งนอร์เวย์ ที่ต้องรับหน้าที่หนักในการรับมือกับสื่อต่างๆ เพราะมีความเกี่ยวพันกับพระองค์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการป่วยของภรรยาข้างกาย โดย เจ้าหญิงเม็ตเต้ มาริท มีอาการของโรคพังผืดในปอด ทำให้มีปัญหาเรื่องการหายใจ เหนื่อยง่าย ซึ่งเธอตรวจพบโรคนี้มาตั้งแต่ช่วงปี 2561 แล้ว แต่เพิ่งจะมากำเริบหนักช่วงต้นปีที่ผ่านมา จนต้องทำให้ลดงานพระราชกิจลง ล่าสุดได้แจ้งขอลาพักภารกิจยาว 1 เดือน เพื่อเข้ารับการบำบัดอย่างจริงจัง
นอกจากประเด็นเรื่องพักรักษาตัวแล้ว ก็มีข่าวว่าการขอลาพักยาวนี้ น่าจะมีส่วนมาจากการพยายามหลบเลี่ยงไม่ออกสื่อ เพื่อปฏิเสธการตอบคำถามเกี่ยวกับ “มาริอุส บอร์ก เฮอบี” ที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฉาวมากถึง 32 คดี รวมถึงการข่มขืน ล่วงละเมิดร้ายแรง ที่กำลังอยู่ในการดำเนินคดี และเป็นที่จับตามองถึงความโปร่งใสของระบบความยุติธรรม ว่าจะถูกอำนาจแทรกแซงการพิพากษาหรือไม่
ส่วนคลื่นลูกล่าสุด อย่าง สารคดีเรื่อง Rebel Royals: An Unlikely Love Story ของ เจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอ ที่เพิ่งออกฉาย ซึ่งถ่ายทอดชีวิตของทั้งคู่ตั้งแต่สานสัมพันธ์รัก ไปจนถึงการเข้าพิธีแต่งงาน โดยโฟกัสไปที่ความผูกพันด้านจิตวิญญาณของทั้งคู่ ซึ่งเปิดเผยเรื่องทัศนคติและความเชื่อประหลาดๆ แบบเจาะลึก ที่ทำเอาคนดูเกิดคำถามมากมาย รวมทั้งการฉายภาพที่ทำให้เจ้าหญิงดูเป็นตัวตลก เพี้ยนแปลกแลดูไม่สมฐานะของการเป็นอดีตเชื้อพระวงศ์ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่า นี่น่าจะเป็นการผิดข้อตกลง ที่พระองค์เคยสัญญาว่าจะไม่อาศัยยศตำแหน่ง หรือการเกี่ยวพันกับราชวงศ์มาหากิน
เพราะแค่การพาดหัวว่า เป็นความรักของรอยัล ก็ถือได้ว่าเอาราชวงศ์มาเกี่ยวกันแล้ว แถมในสารคดีมีการกล่าวถึงพิธีแต่งงาน ซึ่งมีเหล่าสมาชิกราชวงศ์ไปร่วมพิธีกันครบ โดยในตอนแรกมีข่าวว่า มีภาพของเจ้าชายโฮกุน มักนุส ปรากฏอยู่ในคลิปด้วย แต่ด้วยการทักท้วงจากราชวงศ์นอร์เวย์ ทำให้มีการตัดต่อนำออกไปก่อนการฉายในท้ายที่สุด