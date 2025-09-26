ลิสต์ร้านดังมาแรงของเซเลบ!? จุดเช็กอินใหม่ที่ใครๆ ก็ต้องแวะ

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี ร้านอาหารก็นับเป็นธุรกิจที่เหล่าเซเลบมักเลือกทำเป็นอย่างแรกเสมอ ไม่ว่าจะเป็นพวกมีฝีมือที่คิดสูตรลงครัวทำเอง หรือจะร่วมหุ้นทำกิจการกับเพื่อนๆ ไม่ก็เป็นนักชิมคนเก่งที่นำเข้าแบรนด์ดังๆ จากต่างประเทศ เราจึงได้เห็นเหล่าคนดังเปิดคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขนม หรือผับบาร์ กันอยู่เสมอๆ ยิ่งการมีเจ้าของขึ้นชื่อว่าเป็นเซเลบริตีมีคนรู้จัก ก็เป็นแต้มต่อที่ช่วยโปรโมตให้ร้านเป็นที่รู้จักได้อย่างง่ายดาย ซึ่งบ้างก็มาตามกระแสแล้วก็ล้มหายเลิกราไป แต่บางรายก็ทำฮิตติดลมบนไปไกลจนอยู่เป็นตำนาน วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับร้านดังของเหล่าเซเลบ ที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสถูกใจนักชิม เป็นร้านสวยๆ มีเมนูอร่อยๆ ที่ใครๆ ก็ต้องแวะไปเยือน
ที่แรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ “House of Emily” ร้านอาหารเปิดใหม่ที่ต่อยอดจากความสำเร็จของ Emily's บะหมี่ไก่ฉีกเจ้าดังของ “ภัทร์-ธภัทร เวโรจน์ฤดี” กับ “เพ็บ-นัยน์ชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” ที่นำสูตรอาหารบ้านๆ ของครอบครัวมาทำขายจนติดตลาด ไปเปิดที่ไหนก็คิวยาว ห้างแตก แถมได้เชิญไปออกบูทถึงต่างแดนมาแล้ว เปิดกระแสเมนูบะหมี่ไก่ฉีกที่ฮิตติดลมบนมาหลายปี ทั้งคู่จึงตัดสินใจเปิดร้านอาหารเป็นหลักเป็นแหล่งในโครงการ Yard 49 ซอยสุขุมวิท 49 ช่วงเดือนที่ผ่านมา
ที่นี่เป็นร้านอาหารสไตล์ Cozy แต่แสนเก๋ ท่ามกลางแมกไม้ ตกแต่งด้วยสีครีมตัดกับสีแดง ตามเอกลักษณ์ของแบรนด์ มีมุมที่นั่งและมุมบาร์ ซึ่งไม่ได้มีเสิร์ฟแค่บะหมี่ไก่ฉีก ซิกเนเจอร์เท่านั้น ยังเมนูคาวหวานอีกมากมาย ที่เพ็บหยิบเอาสูตรความอร่อยของครอบครัวมานำเสนอในสไตล์ใหม่ กลายเป็นเมนูอาหารไทยสไตล์ Home-cooked แต่รูปลักษณ์สวยเก๋ประหนึ่งไฟน์ไดนิ่ง เรียกได้ว่าทั้งร้านสวย บรรยากาศดี อาหารอร่อย จึงไม่น่าแปลกใจ ที่ เฮาส์ออฟเอมิลี่ จะกลายเป็นร้านมาแรงที่ใครๆ ก็อยากแวะไปชิม
อีกร้านที่กำลังมาแรงแบบสุดๆ คือ “JARISTAA” (จาริสตาร์) คาเฟ่ย่านพหลโยธิน แม้จะเป็นร้านเล็กๆ ไม่ได้มีสาขาอะไรมากมายเหมือนพวกแบรนด์ใหญ่ๆ แต่ต้องบอกว่าร้านนี้มีดีที่เจ้าของ เพราะเป็นร้านของ “จ๋า-ธนนนท์ นิรามิษ” สตรีหมายเลขหนึ่งของไทยคนปัจจุบัน หวานใจ “เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกฯ คนที่ 32 ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งไปไม่นานนี้
ก่อนหน้านี้ จ๋ามีร้านกาแฟอยู่แล้วที่บ้านเกิดจังหวัดระนอง ชื่อว่า “จ่าจ้า คอฟฟี่“ ซึ่งเป็นที่ที่ทำให้เธอพบรักกับเสี่ยหนู ตอนเขาเดินทางไปจังหวัดระนอง โดยจ่าจ้า คอฟฟี่ ถือเป็นร้านดังของจังหวัด และเป็นที่พบปะสังสรรค์ของผู้คนมากมาย พอตอนนี้คุณจ๋าย้ายมาปักหลักอยู่กรุงเทพฯ ก็ได้เปิดร้านกาแฟที่ชื่อ จาริสตาร์ หน้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ขายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ตกแต่งในบรรยากาศสวยเก๋ นั่งสบาย เหมาะกับการพบปะสังสรรค์ ก่อนหน้านี้เวลาไม่ได้มีงานสำคัญอะไร เธอก็จะเข้าไปดูร้านเองอยู่เป็นประจำ
มาถึงสถานที่รวมแหล่งแฮงก์เอาต์กันบ้าง อย่าง “The Shed” แลนด์มาร์คใหม่ย่านสุขุมวิท ที่มัดรวมเอาไลฟ์สไตล์เก๋ๆ ที่คนรุ่นใหม่มองหามาไว้ในซอยสุขุมวิท26 ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร เบเกอรี่ บาร์ ไวน์เซลลาร์ ในบรรยากาศสุดเก๋ สะท้อนรสนิยมสุดเลิศของผู้ก่อตั้ง อย่าง นักออกแบบระดับโลก “อู้-นพปฎล พหลโยธิน” และ “บอน-นัธทวัฒ ธาราภิบาล” โดยทั้งคู่เป็นผู้บริหารของโรงรส ไดนิ่ง กรุ๊ป ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของร้านอาหารมากมาย
ด้วยพื้นที่กว้างขวาง ตกแต่งหรูหราแบบคอร์ทยาร์ดสุดเท่ในย่านมหาเศรษฐีของต่างประเทศ ใครที่ได้มาเยือนจะเหมือนหลุดไปนั่งชิลอยู่เมืองนอกโดยไม่ต้องเดินทางไกล สามารถนั่งสังสรรค์ได้ทั้งวัน มีเสิร์ฟอาหารไทยที่ร้านหอสมุทร เมนูพิซซ่า และอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่ร้าน Bimbo หรือจะชิมความอร่อยของอาหารแนว Pacific Rim ที่ Casabon มีขนมปังอบใหม่ๆ หอมอร่อยที่ The Shed Bakelab ไปนั่งชิลที่บาร์กลางแจ้งของร้าน Bou Bou หรือจะเลือกไวน์ดีๆ ที่ The Shed Cellar