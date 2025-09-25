ชัน วอง และขจิตเวช แก้วน้อย เปิดงานฉลองครบรอบ 6 ปี “เซ็นทรัล วิลเลจ” ลักชัวรีเอาท์เล็ตแห่งแรกของไทย ภายใต้แนวคิด Central Village-Central To You The 6 Sense 6 Experiences แทนคำขอบคุณ โดยมี ศศิธร เชื้อสกุลวนิช, ทัตสึยะ นิชิจิ, อีเดน จอง, จุฬาลักษณ์ สุวรรณ, สมบัษร ถิระสาโรช ร่วมงาน ณ เซ็นทรัล วิลเลจ
สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ยูนีค ยูไนท์” (Unique Unite) ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่าย แบรนด์ไทยสู่ตลาดสากล ปี 2568 โดยมี สุภานันท์ เพ็ชรมาศ ผจก.ทั่วไปบริหารสินค้า Gourmet Fresh บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป และผู้บริหาร DITP ร่วมพิธี ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยามพารากอน
เรียลมี ประเทศไทย นำโดย ดรัณกร ตั้งพิสิษฐ์ไพบูลย์ รองประธาน และนครินทร์ สาสนกุลวงษ์ ผจก.ฝ่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วย ธนัญญา อินวงษ์ ศิลปินสาวอาร์แอนด์บี ร่วมงานเปิดตัว “realme 15 Series 5G” สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล Number Series ณ บ้านปาร์คนายเลิศ