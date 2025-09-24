“เพลินจันทร์ รุ่นประพันธ์” จัดแสดงงาน ที่สื่อถึงโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

บางกอก คุนส์ฮาเลอ จัดนิทรรศการเดี่ยว ‘Mitta del Santi’ โดย มุก-เพลินจันทร์ วิญญรัตน์” หนึ่งในศิลปินสิ่งทอแนวหน้าของไทย ผลงานจัดวางชิ้นนี้ผ่านการตีความการทอผ้าขึ้นใหม่ ให้เป็นทั้งทักษะฝีมือและความร่วมมือของชุมชน พร้อมทั้งนำประวัติศาสตร์ของ บางกอก คุนส์ฮาเลอ ซึ่งเคยเป็นโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช มาเป็นแรงบันดาลใจ
ผลงานนี้ได้มอบชีวิตใหม่ให้กับเศษผ้าจากงานสิ่งทอชิ้นก่อนๆ โดยแต่ละองค์ประกอบ ถูกนำมาตีความและประกอบขึ้นใหม่ เพื่อให้รูปทรง พื้นผิวและสีสันได้กลับมาเชื่อมโยงกันในบริบทใหม่ ผ่านวิธีที่เหนือความคาดหมาย
ในมุมหนึ่งของงานผืนผ้าส่วนเกิน ถูกนำมาตัดอย่างประณีตเป็นรูปวงกลมเพื่อเลียนแบบตราสัญลักษณ์ดั้งเดิมของสำนักพิมพ์ ที่เป็นรูปวงกลมสามวงซ้อนกัน งานศิลปะชิ้นนี้ประกอบด้วยวงกลมทั้งหมด 399 วง แต่ละวงพิมพ์ด้วยถ้อยคำจากหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ที่เคยเผยแพร่โดยโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช เมื่อนำชิ้นส่วนข้อความเหล่านี้มาประกอบเข้าด้วยกัน จึงถักทอขึ้นเป็นเรื่องเล่าบทใหม่ ที่เปลี่ยนความทรงจำของสถานที่แห่งนี้ ให้กลายเป็นเรื่องราวที่มีชีวิตชีวา
ด้วยความร่วมมือจากนักทอผ้าหญิงชาวไทยอีกหลายท่าน มุกได้รื้อและปรับเปลี่ยนกี่ทอผ้าเพื่อสร้างสรรค์ผลงานขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้การทอผ้ากลายเป็นโครงสร้างที่สะท้อนถึงการปรับตัว การเยียวยา และจินตนาการที่ถูกแบ่งปันร่วมกัน
‘Mitta del Santi’ จัดแสดงวันที่ 26 ก.ย.-30 พ.ย. 68 เวลา 14.00-20.00 น. ชั้น 1 บางกอก คุนส์ฮาเลอ (ปิดทุกวันจันทร์และวันอังคาร) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย