“สุพรทิพย์ ช่วงรังษี” จับมือวาโก้ ให้ความรู้หญิงไทยต้านภัยมะเร็งเต้านม

“วาโก้” ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้หญิงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมานานถึง 25 ปี ด้วยหวังให้ผู้หญิงไทยมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการ เพื่อเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที บมจ.ไทยวาโก้ จึงจัดงาน “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ปีที่ 25 โดยมี การุณี สุหร่าย กรรมการบริษัทและกรรมการสายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผอ.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และสุพรทิพย์ ช่วงรังษี ประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกันเปิดงาน ณ ที่ทำการบริษัท
ภายในงาน นพ. กำพล รัชวรพงศ์ แพทย์กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม จากนั้นทีมแพทย์และพยาบาลได้ฝึกสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และให้บริการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานของบริษัท, สมาชิกชุมชนเขตบางคอแหลม และหน่วยงานพันธมิตร อาทิ ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เขตยานนาวา ตัวแทนจากสำนักงานเขตสาทร และตัวแทนพนักงานจาก ขสมก.
ที่ผ่านมา โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 3,000 คน และในปีนี้ ได้ขยายการดำเนินงานร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย ไปยัง 4 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมในวงกว้างมากขึ้น
.
#CelebOnline #celeb #event #วาโก้ #มะเร็งเต้านม #วาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม