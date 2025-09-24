7 เซเลบที่ลี้ภัยไปสร้างชื่อระดับโลก

ท่ามกลางกระแสต่อต้านผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ โดยเฉพาะ ในยุโรปที่กำลังมาคุ ใช่ว่าผู้ลี้ภัยจะเป็นอันตรายเสมอไป เพราะถ้าเป็นคนดี เคารพวัฒนธรรม รู้จักปรับตัว ก็นับเป็นพลเมืองที่ดีเป็นที่น่าต้อนรับ อย่าง เหล่าเซเลบคนดังที่ในอดีตเคยทิ้งบ้านเกิดไปเผชิญชีวิตต่างแดน ก่อนจะมีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งจะมีใครบ้างมาดูกัน?
:: มิลา คูนิส
ชื่อเดิม “มิเลนา มาร์คิฟนา” นักแสดงฮอลลีวูด เกิดที่เมืองเชอร์นิฟซี ในยูเครน ในปี 1991 หลังโซเวียตล่มสลาย พ่อแม่ก็หอบหิ้วลูกสาววัย 7 ขวบและลูกชายอีกคน ไปตั้งรกรากในอเมริกา มิลากล่าวว่า ครอบครัวไม่ได้ยากจน แต่พ่อแม่เชื่อว่าเธอและพี่ชายน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่า
:: แอนดี้ การ์เซีย
ดาราฮอลลีวูดที่เคยเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำ และออสการ์จากเรื่อง ‘The Godfather III’ แต่ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรค “อันเดรส อาร์ตูโร การ์เซีย เมเนนเดซ” เกิดที่กรุงฮาวานาในปี 1956 พอถึงปี 1961 หลังจากที่อเมริกาบุกอ่าวหมูไม่สำเร็จ การ์เซียได้หลบหนีไปอเมริกาพร้อมพ่อแม่ ที่บ้านหลังใหม่พ่อของเขา ซึ่งร่ำรวยจากธุรกิจน้ำหอม ส่วนเขาเลือกอาชีพการแสดง แต่ก็ยังคงทำงานเพื่อบ้านเกิดและสนับสนุนประชาธิปไตยในคิวบา
:: เฉินหลง
ก่อนจะสร้างชื่อเสียงในฮอลลีวูด “ชาน กง-ซาง” เคยเติบโตในครอบครัวที่ยากจน และต้องอพยพออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังฮ่องกง ช่วงสงครามกลางเมืองจีน ในเดือนพฤศจิกายน 2016 เขาได้รับรางวัลออสการ์กิตติมศักดิ์สำหรับความสำเร็จในชีวิต
:: มาธัญกิ อรุณพระเกษม
เป็นที่รู้จักในชื่อ “เอ็ม.ไอ.เอ.” เจ้าของรางวัลแกรมมี เคยถูกให้ออกจากบ้านเกิดตั้งแต่อายุ 10 ขวบ เธอและครอบครัวหนีสงครามกลางเมืองในศรีลังกาไปยังอังกฤษ พ่อของเธอเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์กรนักศึกษาปฏิวัติอีแลม ซึ่งเป็นองค์กรก่อการร้ายของชาวทมิฬ เอ็ม.ไอ.เอ.เติบโตในลอนดอนกับพี่สาวและแม่ในที่พักพิงสงเคราะห์
:: มิคา
หรือ “ไมเคิล ฮอลบรูค เพนนิแมน” เคยเข็นผลงานเพลง ‘Grace Kelly’ ขึ้นชาร์ตได้สำเร็จในปี 2007 เขาเกิดที่เมืองหลวงเบรุต ของเลบานอน แม่เป็นชาวเลบานอนและพ่อเป็นอเมริกัน ในปี 1984 สงครามกลางเมืองในเลบานอนบีบให้ครอบครัวของเขาต้องอพยพ เริ่มจากปารีส และต่อมาลอนดอน
:: กลอเรีย เอสเตฟาน
นักร้องป๊อปละติน เกิดที่กรุงฮาวานาเมื่อปี 1957 ในชื่อ “กลอเรีย มาเรีย มิลาโกรซา ฟาฮาร์โด การ์เซีย” ครอบครัวของเธออพยพไปอเมริกาตอนเธออายุ 16 เดือน ท่ามกลางการปฏิวัติคิวบา ซึ่งพ่อเป็นบอดี้การ์ดของภริยาอดีตผู้นำเผด็จการ “ฟุลเคนซิโอ บาติสตา” เอสเตฟานเติบโตในย่านชาวคิวบาของไมอามี
:: ไวเคลฟ ฌอง
โด่งดังจากเพลง ‘Killing Me Softly’ กับวง The Fugees เขาเคยทำงานเป็นนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ ให้กับ The Black Eyed Peas, ไมเคิล แจ็กสัน และมิก แจ็กเกอร์ ตัวเขาเป็นนักดนตรีชาวเฮติ ลี้ภัยเข้าอเมริกาตอน 9 ขวบ หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกาะฮิสปานิโอลา