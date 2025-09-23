เปิดลุค 4 รัฐมนตรีสาว แต่ละชุดน่าสนใจไม่เบา!

หลังจากที่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรีตามที่อนุทินทูลเกล้าฯ เสนอชื่อไปเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฏชื่อรัฐมนตรีหญิงใน ครม.ชุดนี้หลายคน แต่วันนี้ Celebonline ขอนำเสนอลุคสดใสหลากสไตล์ของ 4 รัฐมนตรีหญิง ซึ่งทำงานเก่งไม่แพ้ผู้ชาย มาให้ชมกัน
เริ่มที่ นักการเมืองหน้าหวานจากพรรคภูมิใจไทย “ผึ้ง-ศุภมาส อิศรภักดี” วัย 52 ปี ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ หลังจากคร่ำหวอดอยู่ในแวดวงการเมืองมากว่า 20 ปี เป็น ส.ส.มาแล้วหลายสมัย และเคยเป็น รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นับเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกที่ว่าการกระทรวงนี้ ผึ้งจบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหการ จากจุฬาฯ และ จบปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม จากจุฬาฯ เช่นกัน จากนั้นไปคว้าปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยวอร์ริก สหราชอาณาจักร อีกหนึ่งใบ ลุคของเวิร์กกิงวูแมนอย่างเธอนั้น ส่วนใหญ่จะมาพร้อมชุดผ้าไหมไทย สุดสง่า สีสันสวยงาม กับทรงผมเกล้ามวยเก็บทรงเรียบร้อย
มาถึงสาวสวยอีกคนหนึ่ง “ดีดา-ซาบีดา ไทยเศรษฐ์” กับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวัย 41 ปี จากอดีต รมช.กระทรวงมหาดไทย ในสมัยรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร ซึ่งนับเป็นรัฐมนตรีหญิงมุสลิมคนแรกในมหาดไทยตอนนั้น เธอเป็นบุตรสาวคนที่สองของ ชาดา ไทยเศรษฐ์ กับเตือนจิตรา แสงไกร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และระดับปริญญาโทคณะเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในลอนดอน สหราชอาณาจักร สมรสแล้วกับ ชาเดฟ-อนันต์ ปาทาน ลุคสาวเก่งของเธอนั้นมีหลากหลาย วันนี้นำลุคในชุดต่างๆ ของเธอมาให้ชมกัน ทั้งดูสวยแกร่งผสานความอ่อนหวาน เข้าสภาเมื่อใดสร้างสีสันได้แน่นอน
ด้านสาวเก่งที่ผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาแล้วมากมาย “ดอกเตอร์แหม่ม-ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าพรรคกล้าธรรม วัย 52 ปี จากอดีต รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลแพทองธาร อดีตผู้แทนการค้าไทย ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน อดีต รมช.กระทรวงแรงงาน อดีตโฆษกประจำสำนักนายกฯ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตเหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ และอดีตที่ปรึกษาด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เธอผู้เพียบพร้อมมักมาในชุดผ้าไหมไทยหลากสีสัน สวยสดใสเรียบร้อยสมวัย
ส่วนนักบริหารธุรกิจสาวมากความสามารถ “แต๋ม-ศุภจี สุธรรมพันธุ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วัย 61 ปี อดีตกรรมการบริหาร และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ระดับปริญญาตรีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการบัญชีต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทรอป สหรัฐอเมริกา เธอในฐานะผู้บริหารมักมาในลุคสาวทำงาน สวมใส่เสื้อสูทดูภูมิฐาน และใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มอยู่เสมอ