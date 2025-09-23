See’s Candies เปิด Pop-up Store แห่งใหม่ที่ เซ็นทรัลเวิลด์

ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู เตรียมส่ง See’s Candies ช็อกโกแลตพรีเมียมนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ไปเปิด Pop-up Store แห่งใหม่ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 โซน Central Court ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 68
***
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดประชุมคณะกรรมการ โดยมี ม.ร.ว. พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์, ดร.อารยา อรุณานนท์ชัย, ผศ.ดร. พรทิพย์ พุกผาสุข, อุบล อัครพัฒน์, ยรรยง คุโรวาท, ศรีภพ สารสาส, สาวิตรี บริพัตรฯ และกรรณภรณ์ วงศ์ปิยะกุล ฯลฯ เพื่อสรุปผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ 37 ประจำปี 2568 รวม 174 คน จากหลากหลายสาขา ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธาน
***
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) สามารถสมัครสมาชิกออนไลน์แบบ eMember ได้ ถือเป็นการขยายสิทธิให้กับกลุ่มผู้ที่อาศัยหรือศึกษาอยู่ในประเทศไทย หลังจากเคยเป็นข้อจำกัดในการสมัครสมาชิก ซึ่งบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สามารถสมัครได้
***
ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย บิ๊กบอส DMT จับมือกับ UnionPay เพียงแตะจ่ายค่าผ่านทางด้วยบัตรเครดิต UnionPay จะได้รับส่วนลด 10 บาท เมื่อจ่ายขั้นต่ำ 50 บาทต่อรายการ ที่เครื่องชำระเงินแบบแตะจ่าย ช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68-31 มี.ค. 69 สูงสุด 2,000 สิทธิ์/วัน