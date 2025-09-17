เมกาบางนา จัดแคมเปญ “MEGA FOODIE WONDERLAND”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา จัดแคมเปญ “MEGA FOODIE WONDERLAND” วันนี้-30 ก.ย. 68 พบกับร้านอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ตะวันตก คาเฟ่ และของหวาน กว่า 200 ร้าน พิเศษ! เพียงใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 120 คะแนน แลกรับฟรี! “MEGA YUMMY BOX X MILLIONSMONSTER” ลายลิมิเต็ด อิดิชัน ออกแบบโดย “AnOfficerDies” หรือ กอล์ฟ-ฐิติภูมิ เพ็ชรสังข์ฆาต นักวาดภาพประกอบเจ้าของลาย “Millionsmonster”
เดอะเฟสช็อป (THE FACE SHOP) เปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่ใหม่ “เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย” และ “น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง” เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “วิตามิน ไบรท์เทนนิ่ง โทน อัพ ซันสกรีน” (Vitamin Brightening Tone Up Sunscreen) ครีมกันแดดโทนอัพ ที่ THE FACE SHOP ทุกสาขา ดูรายละเอียดที่ https://www.thefaceshopthailand.com/ หรือ FB : The Face Shop Thailand
ชุดว่ายน้ำ Guy Laroche Swimwear ค่ายโอซีซี นำเสนอคอลเลกชัน ‘HAPPY’ ดีไซน์วันพีชลวดลายดอกไม้ ช่วงอกเสริมฟองน้ำซัพพอร์ตเนื้อนุ่ม เนื้อผ้าผลิตจากไนลอนผสมสแปนเด็กซ์ให้ความยืดหยุ่นสูงรูปแบบ Mini Skirt มี 3 ไซส์ M, L, XL ที่เคาน์เตอร์ Guy Laroche Lingerie ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, Lazada และ FB : Guy Laroche Lingerie