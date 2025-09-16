3 ร้าน 3 สไตล์ออริจินอลของเซเลบดัง ความอร่อยน่าลิ้มลองในดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

ทำเอาย่านสีลมคึกคักแบบสุดๆ สำหรับการเปิดห้างใหม่ “Central Park” ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมิกซ์ยูสคุณภาพระดับโลก “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” ที่หลายคนเฝ้ารอ ซึ่งประกาศตัวว่าเป็นแหล่งรวมร้านรวงและบริการที่พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้คนทุกเพศทุกวัย ให้ได้มาชอป ชม ชิม ชิลได้ครบครัน และจะเป็น Culinary Landmark แห่งใหม่ของเอเชีย ที่ขนเอาร้านอาหารมากมายมาไว้ ท่ามกลางร้านนับร้อยที่เปิดบริการความอร่อย เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 4 ร้านของเซเลบคนดัง ที่เสนอความอร่อยที่แตกต่างในรสชาติออริจินอลของตนเอง
ถ้าจะให้ลิสต์รายชื่อร้านอาหารในเซ็นทรัล พาร์ค บอกเลยว่าต้องอ่านกันจนตาลาย เพราะที่นี่มีร้านมากมายให้คุณได้เลือกชิม ไม่ว่าจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงระดับโลก ร้านระดับตำนานของต่างแดน ร้านที่มาเปิดครั้งแรกในเมืองไทย รวมไปถึงร้านแบรนด์ไทยที่มากันแบบสารพัดเครือ แถมยังดีไซน์คอนเซ็ปต์ใหม่เปิดสาขานี้โดยเฉพาะ รวมไปถึงร้านมิชลินสตาร์ ร้านสตรีทฟู้ด ร้านชื่อดังในย่านต่างๆ เขาขนมาไว้แบบครบครัน ท่ามกลางร้านอาหารชั้นนำส่วนใหญ่ ที่มีอาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น แฟรนไชส์แบรนด์ดังของต่างชาติ มีร้านอาหารอร่อยๆ แบรนด์คนไทยแบบต้นตำรับ ที่มีเจ้าของเป็นเซเลบคนดังซ่อนอยู่ ซึ่งแต่ละร้านนำเสนออาหารต่างสไตล์ แต่มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจไม่น้อยหน้ากัน
เริ่มจากคนแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้ “ปลา-อัจฉรา บุรารักษ์” แห่งไอเบอรี่ เพราะเธอคือเจ้าแม่วงการอาหารของไทย ที่ไม่ว่าจะทำร้านอะไรก็อร่อย เปิดแบรนด์ใหม่ๆ ก็มีคนเข้าคิวรอตลอด ทุกวันนี้เธอมีแบรนด์ร้านอาหารในเครือถึง 20 แบรนด์ ครอบคลุมของคาว ของหวาน ก๋วยเตี๋ยว หมูกระทะ ยำ ไปจนถึงอาหารนานาชาติ โดยขนเอาแบรนด์ในเครือมาเปิดที่นี่แบบพร้อมเพรียง ทั้ง ทองสมิทธ์, ฟ้าปลาทาน, โต๊ะคิม, บุรามาลี, Maison Roru แถมยังมีร้านใหม่ อย่าง Downtown BY FRAN’S ที่ยกเอาบรันช์สุดอร่อยมาบริการในเวอร์ชันใหม่ ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนเมือง เสิร์ฟอาหารจานด่วนทานง่าย อย่าง แซนด์วิช พาสต้าแบบโฮมเมด สเต็กจานเล็ก ทั้งยังเตรียมเปิดแบรนด์น้องใหม่ “สเลญวน” (Slay Yuan) ร้านอาหารอีสาน–เวียดนามรสชาติใหม่ที่เผ็ด มั นส์และจัดจ้าน ในเดือนพฤศจิกายนนี้
ถัดมาเป็นร้านขนมหวานของ “วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร” นักแสดงนายแบบคนดัง เจ้าของแบรนด์มาการองชื่อดัง ที่บุกเบิกให้เมนูขนมฝรั่งเศสนี้เป็นที่คุ้นชินกันในบ้านเรา แถมยังประยุกต์ให้ออกมามีสไตล์โดดเด่นไม่เหมือนใครด้วย เป็น มาการองไส้หนาและมีรสชาติใหม่ๆ ที่คิดค้นขึ้นเองมากมาย แถมเป็นที่ฮือฮากับการทำมาการองด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น ตามแต่ถิ่นฐานสาขาที่ไปเปิด ทั้งมาการองข้าวหลาม มาการองไก่ทอดหาดใหญ่ ที่ใครๆ ก็อยากลิ้มลอง ซึ่งหนุ่มวินก็ได้มาเปิดสาขาที่นี่ด้วยเช่นกัน โดยมาในคอนเซ็ปต์ใหม่ เป็น SOURI x Cosie ที่คอลแลบส์กับแบรนด์น้องใหม่ในเครือ อย่าง "Cosie” ซึ่งเป็น Comfort bite มีทั้งขนมปังเกลือ ขนมชิฟฟอน และเมนูใหม่ๆ ที่มีขายเฉพาะสาขานี้เท่านั้น
ปิดท้ายด้วยแนวอาหารไทยที่ต้องยกให้กับร้านนี้ของ “แจะ-ศิริวรรณ ธรณนิธิกุล” ดีไซเนอร์ผู้คร่ำหวอดในวงการแฟชั่นและร้านอาหาร เจ้าของเครืออิส_แฮพ_เพ่น ที่มีร้านดังในสังกัดมากมาย อย่าง It’s “happened to be” a closet ร้าน a fox princess KITCHEN คาเฟ่ a Pink Rabbit + Bob และร้านอาหารไทย อี_กา ที่ได้ขยายสาขามาเปิดที่นี่ด้วย เสิร์ฟอาหารไทยสไตล์คอมฟอร์ตฟู้ดตามคอนเซ็ปต์ของร้าน อาหารแนวทานง่าย มีความหลากหลายทั้งอาหารแบบโฮมเมดทำรับประทานที่บ้าน ไปจนถึงเมนูสไตล์โบราณ รวมไปถึงเมนูเด็ดตามท้องถิ่น แถมมีขนมไทยและเค้กจากร้านในเครือ มาบริการความอร่อยเพิ่มเติมอีกด้วย