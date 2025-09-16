xs
Coach For Men Eau de Parfum น้ำหอมหลากมิติของความเป็นชาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สร้างสรรค์จากการผสานกลิ่นเครื่องเทศ กลิ่นไม้ และดอกไม้อย่างลงตัว “Coach For Men Eau de Parfum” ได้แรงบันดาลใจจากการยอมรับทุกด้านของตัวตนด้วยความมั่นใจมันคือการเฉลิมฉลองอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล และถ่ายทอดพลังที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาของมหานครนิวยอร์กที่ฝังรากลึกในจิตวิญญาณแห่งการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง ไม่เป็นเพียงน้ำหอม แต่เป็นประตูสู่การค้นพบตัวตนในทุกมิติอย่างไร้ขีดจำกัด


รังสรรค์โดยนักปรุงน้ำหอม Juliette Karagueuzoglou ที่เนรมิตน้ำหอมให้เริ่มต้นด้วยความสดชื่นของเบอกาม็อตออยล์ ผสานความเย้ายวนของกระวาน ก่อนจะค่อยๆ เผยเสน่ห์ของการปะทะกันอย่างลงตัวระหว่างความอบอุ่นของดอกเจอเรเนียมและความซับซ้อนของไม้ซีดาร์ ก่อนจะปิดท้ายด้วยเอกลักษณ์ของหนัง Saffiano™ และกลิ่นหอมอบอุ่นของหญ้าแฝก ที่มอบความลึกซึ้งเหนือกาลเวลา

Top: Bergamot Oil, Cardamom
Heart: Geranium, Cedarwood
Base: Saffiano™ Leather, Vetiver


แคมเปญเปิดตัว

ถ่ายทอดโดยผู้กำกับและช่างภาพชื่อดัง Keizō Kitajima แคมเปญนี้บันทึกภาพชีวิตจริงในหนึ่งวันของ Jayson Tatum ขณะเขาใคร่ครวญและค้นหาตัวตนในนครนิวยอร์ก บ้านเกิดอันมีชีวิตชีวาของแบรนด์ Coach ภาพช่วงเวลาอันเป็นส่วนตัว ผสานกับทิวทัศน์เมืองอันเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนจักรวาลแห่งความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด ในขณะที่ Tatum ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการค้นพบตัวตนครั้งใหม่


ดีไซน์อันประณีตของขวดน้ำหอม

ขวดน้ำหอมถ่ายทอดมรดกอันล้ำค่าด้านงานฝีมือของแบรนด์ ผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดดเด่นด้วยสัญลักษณ์อันเป็นตำนาน Horse and Carriage สลักลงบนแลคเกอร์สีดำอย่างวิจิตร พร้อมป้ายหนังสีดำเพิ่มมิติแห่งความหรูหรา ดีไซน์ของขวดชวนให้นึกถึงขวดยาแบบวินเทจ เสริมรายละเอียดที่สะท้อนกลิ่นอายความเป็นมรดกด้วยแผ่นโลหะชุบทอง และฝาสเปรย์แบบ turnlock ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์


งานศิลป์แห่งบรรจุภัณฑ์

กล่องน้ำหอมด้านนอกรังสรรค์ด้วยเทคนิคลายนูนอันวิจิตร ที่สะท้อนพื้นผิวของหนัง pebble leather อันเป็นตำนานของ Coach มาในโทนสีดำเข้มแฝงไว้ด้วยพลัง เพิ่มความหรูหราด้วยตัวอักษรสีทองอันเปล่งประกาย และประดับด้วยสัญลักษณ์ Horse and Carriage อันเป็นเครื่องหมายแห่งงานฝีมืออันประณีตของ Coach ที่ยังคงความงดงามเหนือกาลเวลา


หน้าตาของแบรนด์

พรีเซนเตอร์ของน้ำหอม Coach สำหรับผู้ชายในครั้งนี้คือ Jayson Tatum นักบาสเกตบอลชื่อดังของอเมริกาและไอคอนด้านสไตล์ เขาเป็นตัวแทนจิตวิญญาณอันกล้าหาญและกล้าแสดงออกอย่างชัดเจนของแบรนด์ ตัวตนของเขาในฐานะฮีโร่ด้านกีฬา ผู้นำเทรนด์ และผู้มีอิทธิพลทางวัฒนธรรม สะท้อนถึงมิติที่หลากหลายของ Coach For Men


“เรากำลังสำรวจแนวคิดของกลิ่นหอมในฐานะสิ่งที่แสดงอัตลักษณ์แห่งการแสดงออกทางตัวตน Coach For Men ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งความหวังและความเป็นไปได้ที่ผมเชื่อว่าเรามีร่วมกันกับ Jayson เมื่อใดที่เรายอมรับและแสดงตัวตนที่แท้จริงอย่างเต็มภาคภูมิ โลกทั้งใบก็ไร้ซึ่งขีดจำกัดต่อสิ่งที่เราสามารถสร้างสรรค์หรือบรรลุได้ ” กล่าวโดย Stuart Vever, Creative Director ของ Coach

"น้ำหอมคือเรื่องของความมั่นใจ มันเป็นอีกวิธีที่ผมใช้แสดงออกถึงตัวตน และจะเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของผมเสมอ" กล่าวโดย Jayson Tatum


สมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวน้ำหอมอันหลากมิติ

Coach For Men คือน้ำหอมที่เปี่ยมด้วยพลังและเสน่ห์ ซึ่งถ่ายทอดรากฐานจากมหานครนิวยอร์ก มรดกแห่งงานฝีมือ และจิตวิญญาณแห่งความกล้าในการแสดงออกผ่านกลิ่นหอมอันมีเอกลักษณ์ อาทิ Coach For Men Eau De Toilette, Coach Platinum, Coach Green และ Coach Blue ซึ่งล้วนมีการผสมผสานระหว่างกลิ่น Citrus กลิ่นอบอุ่น และ กลิ่น Earthy อย่างมีชั้นเชิง บอกเล่าเรื่องราวแห่งการเดินทางของชายหนุ่มผู้เป็นตัวแทนของ Coach

