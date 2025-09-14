แท็กทีมดูแลสุขภาพกระดูก มารู้จักตัวช่วยเพิ่มพลังแคลเซียม

การทานอาหารให้เป็น ดูแลสุขภาพให้ฉลาด ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้และมีความสุขมากยิ่งขึ้น ในยุคที่คนหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและ Aging เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมี Longevity หรือ มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เลือกทานจึงเป็นข้อแรกที่ต้องใส่ใจ เริ่มจากหากอยากให้กระดูกแข็งแรง คิดว่าทานแคลเซียมอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ ? ถ้าคำตอบว่า ใช่ อยากให้ลองคิดใหม่ เพราะการดูดซึมในร่างกายมีกลไกมากกว่าที่คิด ไม่ใช่แค่เพียงทาน ร่างกายได้รับแคลเซียม และถือว่าจบมิชชันประจำวันแค่นั้น ถ้าไม่อยากให้กระดูกพรุนแบบไม่รู้ตัว ต้องรอบรู้เรื่องสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองอย่างฉลาด ด้วยกลุ่มเพื่อนซี้ ‘แคลเซียม - วิตามินดี 3 - วิตามินเค 2’
สำหรับ ‘แคลเซียม’ เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย เพื่อช่วยให้โครงสร้างร่างกายแข็งแรงทั้งกระดูกและฟัน รวมถึงมีส่วนในการทำงานของหลอดเลือด กล้ามเนื้อ และหัวใจ การเสริมสร้างแคลเซียมจึงช่วยให้ทั้งกระดูกและฟันแข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุนและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
ส่วน ‘วิตามินดี 3’ ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารผ่านลำไส้ ช่วยให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ตามปกติ โดยเป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้ จึงแนะนำให้ทานพร้อมอาหารเพื่อให้การดูดซึมดีขึ้น ซึ่งหากร่างกายได้รับวิตามินดี 3 เพียงพอจะดูดซึมแคลเซียมจากอาหารได้ถึง 30–40 %
และ ‘วิตามินเค 2’ จะช่วยดึงแคลเซียมจากเลือดเข้าสู่กระดูกเพื่อนำไปใช้สร้างกระดูก ป้องกันการสะสมแคลเซียมตามเนื้อเยื่ออ่อนและหลอดเลือดแดง จึงลดแคลเซียมส่วนเกินในเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจได้ และยับยั้งการสลายของกระดูก ช่วยให้กระดูกแข็งแรง ลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนและลดการเกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุ โดย ‘วิตามินเค 2’ มีหลายชนิด แต่วิตามินเค 2 ชนิด MK-7 มีงานวิจัยรองรับในเรื่องการดูดซึมและการนำไปใช้ได้ดีที่สุด จะพบมากในนัตโตะ ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินเค 2 จากธรรมชาติ
ทำความเข้าใจง่าย ๆ ด้วย 4 นิยามนี้ ‘รับ - ดูดซึม - นำส่ง – ตรงจุด’ โดยมี 3 เพื่อนซี้หลักอย่าง ‘แคลเซียม - วิตามินดี 3 - วิตามินเค 2’ ทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยเมื่อร่างกายได้รับ ‘แคลเซียม’ จากการทานอาหาร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลำดับถัดไปคือหน้าที่ของ ‘วิตามินดี 3’ ที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารผ่านลำไส้เข้าสู่กระแสเลือด และเมื่อมีแคลเซียมในเลือดแล้วถึงเวลาของ ‘วิตามินเค 2’ ที่จะเป็นเหมือน GPS ช่วยนำทางส่งแคลเซียมจากเลือดเข้าสู่กระดูก ทำให้แคลเซียมตรงเข้าสู่กระดูกได้มากขึ้น เห็นได้ชัดว่าการดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจทำให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้และได้รับแคลเซียมอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อรู้จักกุญแจสำคัญของกระดูกที่แข็งแรงยิ่งกว่าเดิม ให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สะดวกมากยิ่งขึ้น Giffarine (กิฟฟารีน) ผู้นำแบรนด์สุขภาพและความงามสัญชาติไทย พร้อมเคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กิฟฟารีน เค 2 พลัส ไลโปโซมอล ดี 3 (Giffarine K2 Plus Liposomal D3) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อความแข็งแรงของกระดูก ด้วย วิตามินเค 2 ธรรมชาติจากนัตโตะในรูปแบบ Trans MK-7 พร้อมด้วยวิตามินดี 3 ในรูปแบบไลโปโซม ที่เป็นขั้นกว่าของการดูดซึมแคลเซียม ผลิตด้วยเทคโนโลยีไลโปโซม ซึ่งมีความคงตัวสูง ไม่ถูกทำลายจากกรดในกระเพาะอาหาร ร่างกายดูดซึมและนำไปใช้ได้ดีกว่าวิตามินดี 3 ทั่วไปถึง 1.8 เท่า โดยทานคู่กับแคลเซียมเพื่อเพิ่มการดูดซึมได้ทุกวัน เมื่อวิตามินเค 2 และไลโปโซมอล วิตามินดี 3 ทำงานกันเป็นทีม จะช่วยทำให้แคลเซียมถูกดูดซึมและตรงเข้าสู่กระดูกได้มากขึ้น
การให้คุณค่ากับสุขภาพของตัวเอง เหมือนเป็นการได้บอกรักตัวเองทุกวัน แก๊งคู่ซี้สายซัปพอร์ต ‘แคลเซียม - วิตามินดี 3 - วิตามินเค 2’ ที่จะช่วยให้การดูดซึมและนำส่งแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ตรงจุดมากที่สุด รักกระดูก อย่ารอให้สายเกินไป เสริมทีมให้ครบด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กิฟฟารีน เค 2 พลัส ไลโปโซมอล ดี 3 (Giffarine K2 Plus Liposomal D3) เพื่อกระดูกที่แข็งแรง และยิ้มได้อย่างมั่นใจกับสุขภาพที่ดี