มีเลีย โฮเทลส์ จับมือ สิงคโปร์แอร์ไลน์ มอบดีลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

มีเลีย โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Melia Hotels International) ร่วมมือกับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) มอบดีลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากงาน Singapore Airlines Travel Fair 2025 เอาใจนักเดินทางที่มองหาประสบการณ์พักผ่อนเหนือระดับ ผู้โดยสารสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ที่จองห้องพักในเครือ Melia Hotels International กว่า 43 แห่งทั่วเอเชียแปซิฟิก รับส่วนลดสูงสุด 35% เมื่อจองที่พักภายในวันนี้ - 30 กันยายน 2568 พิเศษสำหรับผู้เข้าพักในประเทศไทย รับส่วนลด 15% เมื่อรับประทานอาหารที่ 5 ร้านซิกเนเจอร์ของโรงแรมในเครือ จนถึง 23 ธันวาคม 2568
ไม่ว่าคุณจะพักผ่อนริมทะเลสุดสงบที่ Melia Koh Samui ดื่มด่ำชีวิตเมืองที่ไม่หลับใหลที่ INNSiDE by Melia Bangkok Sukhumvit ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวที่ Sol by Melia Benoa Bali หรือเพิ่มความสะดวกสบายให้ทริปธุรกิจที่ Melia Kuala Lumpur เครือ Melia Hotels International พร้อมมอบประสบการณ์พิเศษหลากหลาย ตอบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางอย่างสมบูรณ์แบบ และจัดโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ที่เดินทางกับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ดังนี้
- วิธีรับสิทธิ์: จองห้องพักในเครือฯ ทั่วเอเชียแปซิฟิก วันนี้ – 30 กันยายน สำหรับการเข้าพักระหว่าง 9กันยายน 2568 - 31 ธันวาคม 2569 เพียงใส่โค้ดโปรโมชัน “SQMELIA2026”
- ส่วนลดพิเศษ: สมาชิก MeliaRewards รับส่วนลดสูงสุด 35% จากราคา Best Available Rate สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก รับส่วนลดสูงสุด 20% และสามารถสมัคร MeliaRewards ฟรี เพื่อรับสิทธิพิเศษเต็มรูปแบบที่เว็บไซต์ MeliaRewards
พิเศษ! ผู้เข้าพักโรงแรมในเครือ Meliá Hotels International ประเทศไทย ระหว่าง 9 กันยายน - 23 ธันวาคม 2568 รับส่วนลด 15% เมื่อรับประทานอาหารที่ห้องอาหารที่ร่วมรายการ ไม่ว่าจะเป็นร้าน Luz Bangkok Tapas Bar (โรงแรม INNSiDE by Melia Bangkok Sukhumvit), The Breeza Beach Restaurant & Bar (โรงแรม Melia Koh Samui), Yítong Chinese Restaurant & Sky Bar (โรงแรม Melia Pattaya Hotel), Mai The Sky Bar (โรงแรม Melia Chiang Mai), และ GAIA (โรงแรม Melia Phuket Mai Khao) เพียงแสดงบัตรโดยสารของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ยังไม่หมดอายุ
ดูรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่ https://sites.melia.com/en/apac/singaporeairlines และสมัครสมาชิก MeliáRewards โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรับสิทธิพิเศษที่ https://www.melia.com/en/meliarewards ทั้งนี้ข้อเสนอพิเศษเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด