ฉลองครบรอบ 29 ปีในไทย เปิดแฟล็กชิพสโตร์ใหม่ สาขา วัน แบงค็อก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บู๊ทส์ ประเทศไทย ผู้นำด้านค้าปลีกสุขภาพและความงามจากประเทศอังกฤษ ฉลองครบรอบ 29 ปีในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการเปิดตัว “บู๊ทส์ แฟล็กชิพสโตร์” แห่งใหม่ ณ วัน แบงค็อก แลนด์มาร์กไลฟ์สไตล์ใจกลางกรุงเทพฯ จัดเต็มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามครบครัน พบกับโซนไฮไลท์ใหม่ อาทิ โซนยาและเวชภัณฑ์, โซนผลิตภัณฑ์เวชสำอาง (Derma Skincare), โซนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความงามและวิตามิน พร้อมส่งโปรโมชั่นพิเศษ ‘Boots Anniversary Sales’ ยกทัพสินค้ากว่า 4,000 รายการ ลดสูงสุด 70% พิเศษ! สำหรับ “สมาชิกบู๊ทส์รับส่วนลดเพิ่ม On-top 10%” ให้ลูกค้าร่วมช้อปแบรนด์ใหม่และเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์จากบู๊ทส์ ได้แก่ Boots Dermacare, No7, 17 Cosmetics, Soap & Glory, Umberto Gianni, Soltan Suncare, Ted Baker, Nature Series, Vitamin C และทัพแบรนด์ดังมากมาย


มาร์ค โคโพรวัสกี กรรมการผู้จัดการ บู๊ทส์ รีเทล ประเทศไทย กล่าวว่า “บู๊ทส์ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่ แฟลกชิพสโตร์คอนเซ็ปต์ใหม่ ที่อยู่ชั้น B1 โซน The Storeys ณ วัน แบงค็อก โดดเด่นด้วยดีไซน์ร้านรูปแบบใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากร้านบู๊ทส์ในประเทศอังกฤษ พร้อมจัดสรรโซนผลิตภัณฑ์อย่างเป็นสัดส่วน เพื่อให้ช้อปปิ้งตามโซนผลิตภัณฑ์เวชสำอาง (Derma Skincare) ยาและเวชภัณฑ์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ความงามได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยแฟล็กชิพสโตร์แห่งใหม่มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกสรรกว่า 6,000 รายการ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำระดับสากลกว่า 800 แบรนด์ พร้อมด้วยโซนพิเศษที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และเภสัชกรบู๊ทส์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ก่อนใคร”


“บู๊ทส์ดูแลและสนับสนุนสุขภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยมาเป็นเวลากว่า 29 ปี การเปิดแฟลกชิพสโตร์ใหม่นี้จึงถือเป็นการตอกย้ำพันธกิจในการเป็นผู้นำด้านเภสัชกรรม สุขภาพ และความงามระดับโลก ที่พร้อมดูแลสุขภาพให้แก่สังคมไทยทั้งประเทศ ผ่านคำแนะนำจากทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกคนใน 250 สาขาทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการตอบอินไซต์ความต้องการของนักช้อปไทยที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บู๊ทส์จึงได้ทำการปรับลุคร้านใหม่ให้ทันสมัย อัปเกรด Boots Mobile App และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นให้กับลูกค้าของเราทุกคน” มาร์ค โคโพรวัสกี กล่าวปิดท้าย


ภายในงานเปิดตัว “บู๊ทส์ แฟล็กชิพสโตร์” แห่งใหม่ ณ วัน แบงค็อก นักช้อปจะได้เพลินเพลินกับโปรโมชั่นและกิจกรรมสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำ เช่น เวิร์กช็อปการแต่งหน้าจาก No7 Pro Artist / ลุ้นรางวัลเก๋ๆ กับ 17. Cosmetic บริการตรวจผิวจาก Eucerin บริการตรวจหนังศีรษะจาก Vichy และกิจกรรมพิเศษจาก Blackmores และ Swisse อีกทั้งกองทัพสินค้าลดราคาพิเศษกว่า 4,000 รายการ

โดยมีผู้บริหารจาก 30 แบรนด์ชั้นนำในไทยและระดับโลก รวมถึงตัวแทนจำหน่ายและซัพพลายเออร์ด้านเภสัชกรรมเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารของ บู๊ทส์ ประเทศไทย





