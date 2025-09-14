“found ช้อปฟิน IN JK” ส่งท้ายแคมเปญสุดปัง แจกครบแล้ว 111 รางวัล มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เตรียมตัวออกเดินทางสู่ญี่ปุ่น–เกาหลี ไปฟินกันแบบจัดเต็ม!

found & found ร่วมส่งท้ายความฟินกับแคมเปญพิเศษ ที่ชวนนักช้อปร่วมลุ้น บินลัดฟ้าฟรี ไปช้อปฉ่ำที่ ญี่ปุ่น เกาหลี กับเที่ยวบิน “found ช้อปฟิน IN JK” เพื่อฉลองครบรอบ 1 ปีของแบรนด์อย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยโมเมนต์แห่งความสุข โดยได้ผู้โชคดีครบทั้ง 111 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นทริปบินฟรีญี่ปุ่น 10 รางวัล และเกาหลี 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวม 40 ที่นั่ง และ E-voucher 500 บาท 91 รางวัล รวมทั้งสิ้น 111 รางวัล ซึ่งได้ทยอยจับรางวัลและประกาศผลไปแล้วอย่างเป็นทางการ
ตลอดระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในร้าน found & found ครบทุก 690 บาท เพื่อรับสิทธิ์ลุ้น 1 สิทธิ์เป็นจำนวนมาก มีการจับรางวัลทั้งหมด 3 รอบ คือ รอบแรกวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 รอบที่สอง วันที่ 11 สิงหาคม 2568 และรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 ที่บรรดาเหล่านักช้อปต่างติดตามลุ้นผลกันอย่างใกล้ชิด โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่กำลังเตรียมแพ็กกระเป๋าออกเดินทางไปเช็กอินแลนด์มาร์กสุดฮอตและช้อปบิวตี้ ไอเทมต้นตำรับถึงประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีในเร็ว ๆ นี้
ณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด เปิดเผยว่า “แคมเปญ ‘found ช้อปฟิน IN JK’ ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนการเติบโตของ found & found ในฐานะแบรนด์น้องใหม่ที่ตั้งใจนำพลังของความเป็น J/K Beauty มาใกล้ชิดผู้บริโภคไทยมากขึ้น โดยตลอดระยะเวลาแคมเปญกว่า 2 เดือน มีลูกค้าให้การตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น สิ่งนี้ยืนยันว่าแบรนด์ของเรากำลังเดินมาถูกทางในการสร้างพื้นที่บิวตี้เดสติเนชันที่ครบ จบ และสนุกในที่เดียว ในโอกาสนี้ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีกำลังใจเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ พร้อมเติมเต็มความสุขและแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่รักสุขภาพและความงามต่อไป”
ติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ https://www.facebook.com/share/p/1BFyXP98iB/ พร้อมพบกับประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty เจอครบ จบที่ found & found พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมอื่น ๆ ได้ตลอดทั้งปีผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found, LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line แล้วมาร่วมสร้างโมเมนต์ความสุขไปด้วยกันกับเรา