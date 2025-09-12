xs
มาดู "ปลาวาฬ-วรสิทธิ์ อิสสระ" แห่งศรีพันวา ปั้นร่างทอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



หลังจากที่ "ปลาวาฬ-วรสิทธิ์อิสสระ" ผู้บริหารหนุ่มแห่งศรีพันวา ภูเก็ต ประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในปี 2564 ที่ผ่านมา แม้ภายนอกจะดูหายเป็นปกติแล้ว แต่ร่างกายก็ยังไม่แข็งแรงเต็มร้อย

เขาจึงต้องกลับมาฟื้นฟูร่างกาย ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

วันนี้ เซเลบออนไลน์ จะพามาตามดู เบื้องหลังการฟิตหุ่นของหนุ่มวาฬ ที่ปัจจุบันสร้างซิกแพคได้เป็นลอนๆ แถมร่างกายก็ดูแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ

ปกติเครื่องแบบของ หนุ่มวาฬในศรีพันวา คือใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียว รองเท้าก็ไม่สวม ทีนี้แหละเดินไปมาในศรีพันวา ได้อย่างมั่นใจในร่างทองกันเลยทีเดียว

#CelebOnline #celeb #gossip #ปลาวาฬ #วรสิทธิ์อิสสระ #ร่างทอง #ซิกแพค #ออกกำลังกาย #ฟิตแอนด์เฟิร์ม














