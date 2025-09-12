สไตล์สุดบลิ๊งค์ “น้องเฟอร์” ทายาทกระทิงแดง

“น้องเฟอร์-กฤษติณา กฤดากร ณ อยุธยา” ตอนนี้กำลังโตเป็นสาวสะพรั่ง เรียนอยู่ชั้นมัธยม แถมมีลุคสุดบลิ๊งค์แบบหวานซ่อนเปรี้ยว ทั้งด้วยสไตล์การแต่งตัว และการทำสีผมสีสันสดใส แบบสาวเค-ป็อป ที่กำลังฮิตอยู่ในขณะนี้ แต่ละลุคของน้องเฟอร์ต้องบอกว่าบลิ๊งค์สุดๆ บวกกับแอกเซสซอรีส์ที่ถือนั้นเตะตามากบอกเลย สมกับเป็นทายาทกระทิงแดงอย่างแท้จริง
น้องเฟอร์เป็นลูกสาวคนเดียวของ “แชมเปญ-วรางคณา (อยู่วิทยา) กฤดากร ณ อยุธยา” กับ “หลาน-หม่อมหลวงกอกฤษต กฤดากร” เป็นหลานสาวของ “คุณตาเฉลิม กับคุณยายปุ๋ง-ดารณี อยู่วิทยา” นั่นเอง เพราะคุณแม่ของน้องเฟอร์เป็นลูกสาวคนเดียวของคุณเฉลิม อยู่วิทยา เจ้าของธุรกิจแสนล้านแห่งกระทิงแดง
Cr.Kritt1na