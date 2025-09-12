แหน นันทวัน เซ็กซี่ลงอ่างเล่นน้ำตีฟองฉ่ำ

ปกติชุดที่ออกงานสังคมก็โดดเด่นโดนใจอยู่แล้ว แต่เมื่อ “แหน-นันทวัน แสงธรรมกิจกุล” ไปเที่ยวทะเลนี่จัดยิ่งกว่าไปอีก! ล่าสุด ไปเที่ยวพัทยากับแก๊งน้องๆ แล้วพักที่เมสัน (Mason) โรงแรมระดับ Ultra Luxury แถวนาจอมเทียน แล้วมีช็อตเด็ดที่ทุกคนเห็นแล้วต้องใช้มือขยายในมือถือสมาร์ตโฟนดูกันแทบไม่ทัน กับชุดลงอ่างเล่นน้ำที่มีอยู่ภายในห้อง ด้วยวันพีชคว้านหน้าอกลึกสุดเซ็กซี่ และฟุ้งฟ่องไปด้วยฟองแบบล้นอ่าง พร้อมกับจิบแชมเปญชุ่มฉ่ำ แต่ยังคงไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์เดิมอันเป็นลักษณ์นั่นคือ แว่นตาใหญ่บิ๊กบึ้มและที่ประดับบนศีรษะ เห็นแล้วหน้าอกหน้าใจผู้ชมเต้นระรัว!!!!
#CelebOnline #นันทวันแสงธรรมกิจกุล #แหน #ลงอ่างเล่นน้ำ #MasonPattaya #ข่าวtiktok #ข่าวบันเทิง #เซเลบออนไลน์ #ข่าวซุบซิบ #ข่าวGossip #ข่าวไฮโซ
Cr.Nare_naja