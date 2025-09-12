พาชมสนามกอล์ฟสุดโปรดนายกฯ คนใหม่ “แรนโช ชาญวีร์” ที่พักหรูกลางเขาใหญ่

ทุกคนรู้กันเป็นอย่างดีว่า หนึ่งในกิจกรรมโปรดของ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยคือ การตีกอล์ฟ จะเห็นภาพเขาออกรอบกับลูกๆ บรรดาเพื่อนฝูง พันธมิตรธุรกิจ เพื่อนนักการเมือง อยู่เป็นบ่อยๆ โดยแหล่งออกรอบที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ สนามกอล์ฟพร้อมที่พักสุดพรีเมียม ซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพฯ แถวเขาใหญ่ อย่าง “แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ”
สนามกอล์ฟแห่งนี้เป็นหนึ่งในกิจการของครอบครัวชาญวีรกูล โดยมีชื่อน้องสาวของอนุทิน “อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์” เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงไม่น่าแปลกใจที่สถานที่ออกรอบแห่งนี้ จะได้รับการจับตามอง เพราะ แรนโช ชาญวีร์ เป็นสถานที่พักผ่อนแบบครบวง สำหรับผู้ชื่นชอบกอล์ฟ มีสนามมาตรฐานระดับโลกให้ออกรอบกันได้แบบมืออาชีพ พร้อมด้วยที่พักที่จัดตกแต่งไว้แบบหรูหรา แถมด้วยกิจกรรมมากมาย หรือจะออกไปเที่ยวเล่นโดยรอบชมวิวสวยๆ บรรยากาศธรรมชาติของเขาใหญ่ได้อย่างสะดวกสบาย
แถมที่ยิ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของบรรดานักธุรกิจ มหาเศรษฐี อย่าง เสี่ยหนู คือมีลานจอดเครื่องบิน รับรองเครื่องบินส่วนตัวขนาดเล็ก แบบที่นายกฯ อนุทินสามารถใช้เวลาสั้นๆ ขับเครื่องบินส่วนตัวที่มีอยู่ในครอบครองถึง 3 ลำขึ้นไปตีกอล์ฟได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย
สนามกอล์ฟที่นี่มาตรฐาน 18 หลุม พาร์ 72 นั้น เคยได้รับเลือกให้เป็นสนามที่ใช้แข่งขันในระดับแชมเปียนชิฟมาแล้ว เรียกได้ว่าได้รับการรองรับจากระดับมืออาชีพ ซึ่งความโดดเด่นของที่นี่อยู่ที่แต่ละหลุมจะมีความยากต่างกันเทียบกับความพยศของม้า ที่แตกต่างกันไปในแต่ละตัว ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ของที่นี่ก็ตรงกับคอนเซ็ปต์หลักของชื่อ แรนโช ที่แปลว่า ฟาร์มปศุสัตว์ กับการตกแต่งสไตล์ฟาร์ม แถมยังมีสนามหญ้า ฟาร์มม้า ให้ทั้งมือใหม่หัดขี่ และเส้นทางขี่ชมวิวรอบฟาร์ม หรือจะนั่งรถคลาสสิกที่เป็นรถโบราณแบบวินเทจชมวิว ไปจนถึงการขี่ ATV ตะลุยเที่ยวโดยรอบ ทั้งยังมีกิจกรรมเก๋ๆ ดินเนอร์พร้อมชมหนังกลางแปลง
ส่วนของที่พักเป็นรีสอร์ทตกแต่งในสไตล์ยุโรป-คันทรีสุดหรู ขนาด 62 ห้อง พร้อมมีบ้านพักวิลล่าส่วนตัว ซึ่งแต่ละห้องตกแต่งได้มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป ไม่จำเจ ให้บรรยากาศเงียบสงบเหมือนหลุดไปอยู่บ้านไร่ในยุโรป ที่มีทั้งห้องอาหารไทย นานาชาติ และไวน์บาร์, คาเฟ่ที่มีขนม เครื่องดื่ม และมีม้าแคระน่ารักๆ ให้ชม พร้อมการตกแต่งแบบเข้าธีมที่ถูกใจสายถ่ายรูป สามารถปักหมุดตามมาแชะภาพได้อย่างสนุกสนาน เรียกได้ว่าแค่ขับรถไม่กี่ชั่วโมงไปเขาใหญ่ ก็ให้ความรู้สึกเหมือนไปเยือนชนบทในยุโรปกันเลยทีเดียว