ทายาทโฮโซเนปาลอวดรวย เชื้อไฟประท้วงของ GenZ

การประท้วงของเหล่าเจนเนอเรชันใหม่ ที่กำลังปะทุอย่างรุนแรงในประเทศเนปาล ถึงขนาดผู้มีอำนาจต้องลาออก และบินหนีตายออกนอกประเทศ ท่ามกลางไฟที่กำลังโหมลุก ในสถานที่สำคัญของรัฐและทุนของต่างชาติ เป็นการแสดงออกถึงภาวะสุดทน ที่เหล่าคนรุ่นใหม่กำลังเผชิญกับความกดขี่ จำกัดสิทธิเสรีภาพ และการคอร์รัปชั่นโกงกินของเหล่านักการเมืองผู้มีอำนาจ
หลายฝ่ายให้สาเหตุที่มาว่า มาจากการออกกฏหมายปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่ประหนึ่งฟางเส้นสุดท้าย ที่ทำให้ทุกคนออกมาเคลื่อนไหว หลังจากที่ต้องทนกับการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล เศรษฐกิจฝืดเคือง และการสืบทอดอำนาจในหมู่พวกเดียวกัน และร่วมกันโกงกินยักยอกเงินของประเทศ เข้ากระเป๋าตัวเองมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง
แต่หนึ่งในประเด็นที่จุดเชื้อไฟอย่างแท้จริง นั่นคือที่มาของ tag อย่าง Nepali Nepo kids ภาพการอวดรวยลงในโซเชียลมีเดีย ของเหล่าทายาทนักการเมืองและเศรษฐีต่างๆ ที่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจ แสดงให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์สุดหรู บินเครื่องไพรเวทเจ็ต ไปเรียนต่อต่างประเทศ ข้าวของเครื่องใช้แบรนด์เนม ขับรถหรูๆ สนุกกับการเต้นเพลงเทรนด์ tiktok ที่ไวรัลพร้อมอวดบ้านใหญ่เลิศหรู ในขณะที่ คนรุ่นใหม่ในประเทศส่วนใหญ่กำลังลำบาก ทั้งไม่มีเงินเรียน หรือพวกที่จบแล้วก็ไม่มีงานทำ ต้องไปค้าแรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน หรือในแถบภูมิภาคอื่น
นั่นทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชากร ซึ่งข่าววงในกล่าวว่า นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่รัฐบาลพยายามจะตัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้คนเนปาลไม่ต้องรับรู้ถึงความเหลื่อมล้ำนี้ ทั้งๆ ที่โซเชียลมีเดียนับเป็นตัวช่วยทำมาหากิน สร้างรายได้ให้กับคนส่วนใหญ่ แต่ฝ่ายรัฐเลือกแก้ปัญหาที่กระทบกับประชาชนเช่นนี้ ยิ่งทำให้ความไม่พอใจทวีคูณขึ้นไปอีก
ตอนนี้หลายฝ่ายกำลังจับตามองกันว่าหลังจากที่ขับไล่เหล่านักการเมืองออกไป พร้อมโจมตีทุนนิยมต่างชาติแล้ว ทาร์เก็ตต่อไปคือ เหล่า Nepo kids เหล่านี้ ที่จะโดนไล่ล่า ตามเช็คบิล ระบายความแค้น อย่างตอนนี้ก็เริ่มมีการบอยคอตเหล่าคนดัง และเซเลบริตีทั้งหลาย ที่ไม่ออกมาเคลื่อนไหว หรือสนับสนุนฝั่งผู้ประท้วงกันแล้ว ยิ่งถ้าใครมีความเกี่ยวพันหรือใกล้ชิดกับพวก nepo ก็โดนโจมตี อย่าง อดีตมิสเนปาล “ชรินขาห์รา คาทิวาดา” ที่นับเป็นอินฟลูฯ คนดัง ในไอจีของเธอก็มีคนเข้าไปต่อว่า ที่นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมพากันไปอันฟอลโล ในเวลาเพียงไม่กี่วันมีคนติดตามลดไปมากถึง 1 แสนคนเลยทีเดียว